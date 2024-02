Německá krize ve výstavbě bytů potrvá déle, varuje Ifo. Ve Švédsku bude ještě horší

Německý institut Ifo v Německu předpovídá delší krizi ve výstavbě bytů. Do roku 2026 by se jejich počet mohl ve srovnání s rokem 2022 snížit skoro o 41 procent. Vyplývá to z prognózy, kterou dnes v Mnichově zveřejnila výzkumná síť Euroconstruct, jejímž je Ifo členem. Ve zkoumaných evropských zemích se jen ve Švédsku očekává ještě větší pokles bytové výstavby.



Podle prognózy by mělo být v Německu v roce 2026 dokončeno pouze 175.000 bytových jednotek, což je podle výpočtů o 120.000 méně než v roce 2022, respektive o 40,7 procenta. Ještě větší pokles, konkrétně o 49,5 procenta, se očekává ve Švédsku.



Pro všechny vybrané evropské země Euroconstruct odhaduje do roku 2026 pokles bytové výstavby o 17,3 procenta. V České republice se v roce 2026 podle prognózy postaví 33.000 bytů, což by bylo o 16,2 procenta méně než v roce 2022.



"Nová bytová výstavba v Německu už často není možná, především kvůli prudkému růstu nákladů na výstavbu a financování. Politici zatím rámcové podmínky významně nezlepšili," kritizuje stavební expert Ifo Ludwig Dorffmeister. Pokles počtu stavebních povolení podle něj nevěstí nic dobrého ani pro příští roky.



Podle průzkumu je negativní trend v bytové výstavbě jasně patrný v 15 analyzovaných západoevropských a čtyřech východoevropských zemích. Jeho autoři očekávají, že v roce 2026 se postaví pouze 1,5 milionu bytových jednotek. Podle Dorffmeistera si stavebníci stěžují hlavně na zvýšené náklady na půjčky a na menší objem prostředků, kterými disponují domácnosti.