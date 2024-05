Regulátor v USA chce po burzách dopracovat žádosti o ETF na spotový ether

Americká Komise pro cenné papíry (SEC) požádala provozovatele akciového trhu Nasdaq v New Yorku a provozovatele opční burzy CBOE v Chicagu, aby dopracovali žádosti o povolení fondů na spotový ether. Podle tří zdrojů agentury Reuters je to znamení, že je úřad připraven žádosti schválit. Na zprávy o možném schválení burzovně obchodovaných fondů (ETF) na spotový ether už od pondělí reaguje podkladové aktivum, tedy ether, což je druhá největší kryptoměna po bitcoinu.



Kolem 15:30 SELČ ether podle specializovaného serveru CoinDesk vykazoval za posledních 24 hodin růst asi o 23 procent zhruba na 3780 dolarů (zhruba 93.000 Kč).



Zelená od burzovní komise by znamenala významné a velmi překvapivé vítězství pro kryptoměnové odvětví. Komise totiž s žadateli o ETF na ether o jejich žádostech podle dostupných zpráv dosud nekomunikovala, což vedlo k domněnkám, že je zamítne. A to i proto, že s žadateli o ETF na spotový bitcoin byla komise dříve v čilém kontaktu.



Úředníci SEC však v pondělí překvapivě požádali burzy Nasdaq a CBOE, aby bezodkladně provedly aktualizace a změny ve svých podáních. Takový krok obvykle předchází schválení, uvedly zdroje Reuters.



Eventuální schválení žádosti o změnu pravidel SEC, které je nutné k uvedení nových produktů na burzu, je ale teprve prvním krokem. Žadatelé ještě potřebují, aby úřad schválil registrační prohlášení ETF, než se s nimi začne obchodovat. Pro něj není na rozdíl od burzovních žádostí stanoven žádný časový rámec, ve kterém musí SEC rozhodnout. Znamená to, že může trvat ještě několik měsíců, než se s ETF na spotový ether začne obchodovat.



Fondy na spotový bitcoin schválila burzovní komise na začátku ledna. Největší světová kryptoměna v následujících měsících prudce posílila a v březnu překonala své dosavadní maximum.

