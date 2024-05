Sentiment na trhu se před americkým HDP otáčí mírně k lepšímu

Jak to vypadá, hlavní zátěží pro akcie zůstává zvýšená úroveň dluhopisových výnosů. V ní se zrcadlí rostoucí nedůvěra v letošní podporu ze strany Fedu, neboť v trhu je započítáno plné snížení sazeb až v prosinci. Pravděpodobnost zářijového termínu je nyní jen u 50 procent. Dalším tématem pak byla včerejší aukce 7letých dluhopisů.



Aukce žádný propadák nebyla, když převis poptávky dosáhl 2,43. Investoři ale mohou vnímat nepříznivě, že je to nejnižší letošní hodnota na této splatnosti a trend je lehce negativní. Přesto podle nás primární trh nenaznačuje podstatný problém se vstřebáním nových dluhopisů a efekt na sentiment by měl rychle pominout.



Kalendář na dnešek je přece jen trochu bohatší a kromě nových komentářů z Fedu nebo žádostí o dávky v nezaměstnanosti obsahuje také revizi amerického HDP za 1Q. Měla by být k horšímu jak u celkového čísla, tak u soukromé spotřeby. Teoreticky důvod, proč víc kalkulovat s výhledovou podporou měnové politiky, ale záležet bude také na cenovém indexu, který při zveřejnění předběžných čísel negativně překvapil. Aby trhy vnímaly report příznivě, mělo by podle nás dojít i k revizi deflátoru směrem dolů.



Na hlavních finančních trzích těžko mluvit o vysloveně pozitivním vývoji, ale je to přece jen lepší než včera. Evropské akciové indexy se od začátku posouvají vzhůru a většinou jsou aspoň pár desetin procenta v plusu. Americké futures však zatím naznačují červený start Wall Street. Výnosy dluhopisů mírně korigují včerejší nárůst. Také eurodolar se snaží o otočku, ale kurz se posouvá nahoru jen velmi opatrně. Momentálně se obchoduje na 1,0815. Zlato, ropa či měď pokračují směrem dolů. V postupném oslabování pokračuje také koruna, která se vůči euru obchoduje nad 24,75.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:01 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7593 0.0764 24.7954 24.7354 CZK/USD 22.8900 -0.0371 22.9580 22.8880 HUF/EUR 388.5020 0.0913 389.7442 387.6661 PLN/EUR 4.2878 0.1717 4.2964 4.2693

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8418 0.1205 7.8447 7.8214 JPY/EUR 169.7290 -0.3136 169.8360 169.0744 JPY/USD 156.9320 -0.4182 157.1090 156.5450

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8508 0.0288 0.8513 0.8501 CHF/EUR 0.9810 -0.5585 0.9874 0.9810 NOK/EUR 11.4176 -0.2316 11.4686 11.4142 SEK/EUR 11.4952 -0.2659 11.5566 11.4952 USD/EUR 1.0817 0.1136 1.0821 1.0789

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5120 -0.0298 1.5174 1.5104 CAD/USD 1.3714 0.0000 1.3735 1.3713