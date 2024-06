Summers o nutnosti zasahovat do rozvoje umělé inteligence a clech jako nacionalistickém nástroji

Poslední ekonomická data mohou ukazovat na určité zpomalení amerického hospodářství, ale velkou roli nadále hraje jejich velká meziměsíční fluktuace. Celkově se zdá, že ekonomika stále roste. Pro Bloomberg to uvedl Larry Summers, který následně znovu dostal dotaz týkající se návrhů na výrazné zvýšení cel.



Bloomberg připomněl, že Summers považuje návrhy Donalda Trumpa na výrazné zvýšení cel za nerozumné. Před časem ekonom hovořil o tom, že pokud by cla měla z podstatné části nahradit daně z příjmů, muselo by dojít k jejich dramatickému zvýšení. Podle ekonoma podobný krok výrazně přispěl k Velké depresi třicátých let. Bloomberg pak poukázal na to, že Donald Trump reagoval přímo na Summersova slova s tím, že ekonoma uznává, ale „cla se mu líbí z toho důvodu, že jsou ukázkou moci a síly dané země.“



Summers podle svých slov pro Trumpův pohled nenachází mnoho důkazů. Pokud by cla byla uplatněna vůči evropským zemím či Kanadě, šlo by u tohoto „nástroje zastrašování“ o příliš plošný krok. A pokud by cla byla používána jako „nástroj útoku“, pak na ně ostatní budou reagovat a může se roztočit celá spirála událostí. K tomu ekonom opět připomněl zvýšení tarifů, které výrazně přispělo k Velké depresi. Země, které používají cla jako „nacionalistický nástroj“, se pak nachází zejména v Latinské Americe a nejde „o moc úspěšnou politiku“. A podle experta historie obecně jasně ukazuje, že není dobré zavádět dlouhodobá a plošně fungující cla.



Ekonom následně odpovídal na dotaz týkající se míry změn, kterými nyní prochází ekonomika a společnost. Zavzpomínal v této souvislosti na svou prababičku, která se narodila v roce 1900 a zemřela o 74 let později. Summers poukázal na to, že její generace na vlastní oči viděla, jak se do domů zavádí voda, elektřina, jak lidé přestávají jezdit na koních a místo toho mohou jezdit v autech a dokonce létat. Summers k tomu řekl, že i jeho generace viděla řadu nových technologií, ale celková změna se nedá porovnávat s tou, kterou vnímala generace jeho prababičky. Nicméně jeho vnučka to může mít zase podobné jako prababička a příčinou jsou technologie spojené s umělou inteligencí.



Summers hovořil o tom, že vynález kola nepokračoval tím, že by pak docházelo k dalšímu prudkému zlepšování kol. Podobné to bylo v oblasti zavádění elektřiny. U umělé inteligence to ale podle něj může být rozdílné a míra zlepšování může dál rychle růst. Je ale důležité vyhnout se v této souvislosti „katastrofám, které zažila jeho prababička.“ Umělá inteligence podle ekonoma „může zlepšovat sama sebe“. Platí však, že „stejně jako války nemohou být ponechány na generálech, nemůže být umělá inteligence ponechána jen na jejích tvůrcích.“ Snahy o zpomalení rozvoje této technologie „jen kvůli samotnému zpomalení“ by ale byly podle Summerse chybou.



Zdroj: Bloomberg