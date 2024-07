Boeingu vzrostla čtvrtletní ztráta na desetinásobek a mění šéfa

Americký výrobce letadel ve druhém čtvrtletí prohloubil ztrátu na 1,44 miliardy dolarů (33,8 miliardy Kč), což je proti ztrátě 149 milionů USD (3,5 miliardy Kč) před rokem nárůst zhruba na desetinásobek. Firma to dnes oznámila ve své výsledkové zprávě. Představenstvo zároveň zvolilo novým výkonným ředitelem Roberta Kellyho Ortberga, a to s účinností od 8. srpna. Dosavadní ředitel David Calhoun v souvislosti se skandálem ohledně letadel 737 MAX už dříve oznámil odchod z čela firmy.



Tržby společnosti klesly meziročně o 15 procent na 16,87 miliardy USD (396 miliard Kč). "Navzdory náročnému čtvrtletí dosahujeme významného pokroku v posilování systému řízení kvality a připravujeme firmu na budoucnost," uvedl odstupující šéf Calhoun.



Calhounův 64letý nástupce Ortberg působí v oboru přes 35 let. Pracoval ve společnostech , Rockwell Collins nebo Collins Aerospaces, a to na různých pozicích. Série skandálů ve společnosti vyvolala personální otřesy, kromě Calhouna čeká výměna i další manažery.



Podnik dnes také potvrdil záměr převzít svého dodavatele Spirit AeroSystems za 4,7 miliardy USD. Dokončení transakce očekává do poloviny příštího roku.



Boeing už v první polovině letošního roku informoval zákazníky, že dodávky letounů 737 MAX se mohou v letech 2025 a 2026 opozdit o tři měsíce až půl roku. Americký regulátor jejich výrobu omezil na 38 měsíčně, ale v některých týdnech firma letouny vyráběla i na mnohem nižší úrovni, uvedla agentura Reuters.



Boeing v červenci přistoupil na mimosoudní uznání viny v případě dvou tragických nehod letadel 737 MAX v letech 2018 a 2019. V rámci dohody zaplatí pokutu 243,6 milionu dolarů (5,6 miliardy Kč). Firma se rovněž zavázala k investicím do programů bezpečnosti a kontroly kvality.



Dohromady při obou haváriích v letech 2018 a 2019 zahynulo 346 lidí. Za nehodami letounů 737 MAX indonéské společnosti Lion Air a dopravce Ethiopian Airlines byly problémy s asistenčním softwarem. Systém nazvaný MCAS měl pilotům pomáhat letadlo ovládat. V obou případech je ale překvapil nepředvídatelným zásahem do řízení. Od druhého pádu v březnu 2019 tento stroj nesměl 20 měsíců létat.



Nedávný audit výroby 737 MAX u a dodavatele Spirit AeroSystems podle amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA) zjistil několik případů, kdy firmy nedodržely požadavky na kontrolu kvality výroby. Při posledním vyšetřování informátoři z v dubnu americkému Senátu sdělili, že modely 737 MAX, 787 Dreamliner a 777 měly vážné výrobní problémy.



Konkurenčnímu evropskému výrobci letecké techniky Airbus ve druhém čtvrtletí navzdory mírnému růstu tržeb klesl čistý zisk meziročně o 78 procent na 230 milionů eur (5,8 miliardy Kč).