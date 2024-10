Výroba aut v Česku za tři čtvrtletí stoupla o 7,8 procenta na 1,097 milionu vozů

Výroba osobních aut v Česku za tři čtvrtletí vzrostla o 7,8 procenta na 1,097.257 vozů. Elektrických vozidel bylo vyrobeno 106.762 a jejich podíl na tuzemské produkci automobilů klesl o 3,5 bodu na 9,7 procenta. Na český trh směřovalo celkem 74.977 vozidel a do zahraničí 1,022.280 aut. Export vozidel tak v meziročním srovnání zaznamenal nárůst o 8,8 procenta. Oznámilo to dnes Sdružení automobilového průmyslu.



Schopnost udržet rostoucí objem výroby vozidel, navzdory aktuálně složité situaci v plánování výroby, nelze brát podle prezidenta sdružení Martina Jahna jako něco automatického.



"Je potřeba nejen přijmout opaření pro udržení konkurenceschopné výroby v ČR a EU, ale i omezit nezamýšlené regulatorní zásahy do trhu. Zde jde zejména o řešení skokového zvýšení emisních cílů od roku 2025 v situaci, kdy podíl elektromobilů na evropských trzích zůstává za očekáváním. Nenajít řešení by vedlo k masivním sankcím v řádech stovek miliard korun pro výrobce automobilů a dále oslabilo jejich pozici vůči globální konkurenci," uvedl Jahn.



Největší automobilka Škoda Auto vyrobila 673.080 aut, což představuje nárůst o 6,2 procenta. Elektromobilů a plug-in hybridů vyrobila Škoda 64.600 kusů, tedy 9,6 procenta z celkové produkce značky. Z toho bylo 54.612 vozidel čistě bateriových. V nošovickém Hyundai klesla produkce o 0,3 procenta na 253.450 aut, z toho elektrické vozy tvořily 16,6 procenta. Kolínská zvýšila výrobu o 31,7 procenta na 170.727 vozů. Téměř polovinu produkce představoval hybridní model Yaris HV.



Výroba autobusů v Česku od ledna do září meziročně klesla o 11,8 procenta na 3219 vozidel. Ve vysokomýtském Iveco CR bylo vyrobeno 2929 autobusů, SOR Libchavy vyrobil 264 autobusů a KHMC vyrobil 24 autobusů.



Společnost Tatra Trucks, která je v tuzemsku jediným výrobcem nákladních vozidel, vyrobila za tři čtvrtletí 1121 vozidel, tedy o 162 kusů, respektive 16,9 procenta, více než ve stejném období loňského roku.



Výrobce Jawa Moto v prvních devíti měsících roku vyrobil 823 motocyklů, tedy o 256 kusů více než v minulém roce. Z celkové produkce bylo na českém trhu umístěno 359 motocyklů a exportováno bylo 464 strojů.