Silný růst cloudu vynáší Alphabet vzhůru, Eli Lilly propadá kvůli nevýrazným prodejům svého léku na hubnutí

Rally několika velkých technologických společností vede akcie lehce nahoru, zatímco data ukazující, že největší světová ekonomika je silná, podpořila vyhlídky amerických korporací. Index S&P 500 roste o 0,1 %. Nasdaq 100 klesá o 0,2 %. Průmyslový index Dow Jones přidává 0,3 %. Společnost Inc., největší světová platební síť, roste díky dobrým výsledkům. Společnost & Co. klesá poté, co snížila výhled kvůli nevýrazným prodejům svého léku na hubnutí.

Na pražské burze index PX odepisuje 0,18 %. Nedařilo se Komerční bance (-0,43 %) ani Erste Bank (-0,64 %), které zítra před otevřením trhu reportují výsledky za Q3. Moneta naopak lehce posílila na 118 Kč. Nejvíce oslabil ČEZ (-0,83 %) na 900 Kč, naopak nejvíce rostly tituly Gevorkyan (+1,56 %) a Primoco (+1,13 %).

Ukazatel „Magnificent Seven“ agentury Bloomberg vzrostl o 1 %, přičemž mateřská společnost Alphabet Inc. vzrostla o 5,5 % poté, co ukazuje, že se jí začíná vyplácet nákladný vstup do oblasti umělé inteligence, což jí přináší lepší než očekávané tržby v oblasti cloud computingu a zvyšuje využívání jejího vlajkového vyhledávače.

Tržby bez započtení partnerských výplat vzrostly oproti předchozímu roku o 16 % na 74,6 miliardy dolarů, uvedla společnost v úterním prohlášení a překonala tak odhady analytiků. Čistý zisk za třetí čtvrtletí ve výši 2,12 USD na akcii rovněž výrazně překonal odhady.

Výrazné výsledky se snažily rozptýlit obavy investorů, že společnost promarnila svůj náskok v oblasti umělé inteligence a že její masivní investice do vyrovnání se společnostem jako Corp. a OpenAI nemusí přinést výsledky.

Google sází na růst své hlavní vyhledávací divize, která dodává výpočetní výkon, software a služby dalším společnostem. získává další zákazníky cloudových služeb, kteří využívají jeho odborné znalosti v oblasti umělé inteligence, aby se prosadili proti větším rivalům .com Inc. a , a získává zákazníky díky rychle se rozvíjejícím startupům s umělou inteligencí, z nichž některé založili bývalí zaměstnanci Googlu.



Tyto zisky zastínily propad výrobců čipů, který byl způsoben propadem společnosti Corp. a neuspokojivými výsledky společnosti Advanced Micro Devices Inc. Dodavatel serverů Super Micro Computer Inc. se propadl o 31 %, protože společnost Ernst & Young LLP odstoupila z funkce auditora.



Americká ekonomika ve třetím čtvrtletí rostla silným tempem, protože před volbami se zrychlily nákupy domácností a federální vláda zvýšila výdaje na obranu. Hrubý domácí produkt očištěný o inflaci rostl anualizovaným tempem 2,8 % po 3% růstu v předchozím čtvrtletí, jak vyplývá z vládního prvotního odhadu zveřejněného ve středu.

Spotřebitelské výdaje, které tvoří největší část ekonomické aktivity, se zvýšily o 3,7 %, nejvíce od začátku roku 2023. Zrychlení bylo vedeno širokým nárůstem napříč zbožím, včetně automobilů, vybavení domácností a rekreačních předmětů. Údaje Úřadu pro ekonomickou analýzu zároveň ukázaly, že ostře sledovaný ukazatel základní inflace vzrostl o 2,2 %, což je zhruba v souladu s cílem Federálního rezervního systému.



Britské dluhopisy po dopoledním růstu otočily a klesly, protože investory znepokojil plán nové vlády na historicky vysokou emisi dluhopisů a fiskální stimuly, které by mohly znamenat, že úrokové sazby zůstanou vyšší po delší dobu. Výnos dvouletých dluhopisů vyskočil o 10 bazických bodů a obchodníci snížili sázky na uvolnění měnové politiky ze strany Bank of England, přičemž ceny swapů nyní upřednostňují pouze jedno další snížení sazeb o čtvrt procentního bodu v tomto roce . Úřad pro správu dluhu ve středu uvedl, že ve fiskálním roce 2024 až 2025 vydá vládní dluhopisy v objemu 297 miliard liber, což je více než 293 miliard liber odhadovaných 16 obchodníky s dluhopisy v průzkumu agentury Bloomberg. Ministryně financí Rachel Reevesová oznámila historicky největší výpůjční cíl mimo mimořádné půjčky použité na financování reakce země na pandemii koronaviru v roce 2020, což zvýší objem dluhu, který se v posledních desetiletích nafoukl na přibližně 100 % hrubého domácího produktu. Oficiální projekce vládních potřeb hotovosti do konce desetiletí byly rovněž podstatně vyšší než předchozí prognózy.

Ropa Brent se po dvoudenním poklesu odrazila ode dna a roste do blízkosti 72,50 USD/barel v důsledku zvyšování zásob ropy v USA a možnosti dalších útoků na Blízkém východě.