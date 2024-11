Víkendář: Spojené státy přijdou pravděpodobně včas k rozumu?

Ekonom Scott Sumner na stránkách The Money Illusion k současnému dění v USA píše: „Téměř celý můj život vědci varovali před blížící se fiskální krizí kvůli chronickým rozpočtovým deficitům USA. Toto riziko bylo většinou imaginární. Ale na konci roku 2010 se naše fiskální politika skutečně stala docela lehkovážnou.“ Celkově podle ekonoma „před rokem 2016 fiskální situace nebyla tak špatná, jak si lidé mysleli, ale nyní už tomu tak je a hodně.“



Sumner připomíná, že po hluboké recesi v roce 2008 se rozpočtové deficity výrazně zlepšily. Ale po roce 2016 se situace otočila, i když ekonomika nadále sílila. Ještě před covidem se deficit během 4 let více než zdvojnásobil. A to v době sílící ekonomiky, kdy se měl naopak snižovat. „Stejný vzorec se objevuje během současného oživení. Na začátku roku 2022 dosáhla ekonomika 3,5% nezaměstnanosti. Měli jsme tak mít rozpočtový přebytek nebo možná malý schodek. Místo toho deficit zůstal velmi vysoký a rostl.“



Ekonom pokračuje s tím, že Spojené státy „před rokem 2016 nebyly na neudržitelné fiskální cestě. Hospodařily s rozpočtovými deficity, ale nominální ekonomický růst udržoval státní dluh ve vztahu k produktu na udržitelné trajektorii.“ Jenže podle Sumnera ve Washingtonu ztratili slovo rozumní lidé a USA „přijaly fiskální politiku banánové republiky“. „Bohužel za tento tristní stav může částečně moje profese. Na konci roku 2010 a na začátku roku 2020 jsem viděl ekonomy na Twitteru, jak komentují rozpočtové deficity, jako by to bylo něco, na co si stěžují jen staří hlupáci.“



„Stejně, jako se inflace stane problémem, když se centrální banky přestanou starat o inflaci, deficity se stanou problémem, když se ekonomové a politici přestanou obávat nadměrného zadlužování,“ míní Sumner. Trumpova a Bidenova vláda se pak podle něj na americkém hospodářství podepsaly i nacionalistickou hospodářskou politikou.



„Trump zavedl řadu cel, která nedokázala snížit obchodní přebytek, přesně jak ekonomové předpovídali. Biden tyto nástroje povětšinou zachoval a přidal některé ze svých. Protekcionismus je další typickou charakteristikou banánových republik.“ Sumner k tomu dodává: „Po celý svůj dospělý život jsem ostře vystupoval proti socialismu a nacionalismu. Po nějakou dobu v 80., 90. a následných letech se zdálo, že se věci ubírají kýženým směrem. Byla to z ekonomického hlediska zdaleka nejlepší desetiletí v globální historii s obrovským poklesem celosvětové chudoby a vlnou demokratických reforem. Neoliberalismus je nyní bohužel nemoderní a nacionalismus zvyšuje riziko mezinárodních sporů.“



Právě teď vypadá americká ekonomika podle ekonoma velmi dobře. Problém s inflací ale úplně nezmizel a „příští rok by měl být dobrým testem“. „Předpokládám, že inflace zůstane tvrdošíjně nad 2 %. Domnívám se, že rok 2026 bude rokem, kdy začneme platit cenu za nezodpovědnou měnovou, fiskální a obchodní politiku. Doufám, že se mýlím.“ Ekonom uzavírá své úvahy s tím, že USA jsou stále přední světovou ekonomikou a „je pravděpodobné, že přijdou k rozumu dříve, než klesnou na úroveň zemí jako Argentina.“ Historie se pohybuje v cyklech a USA už prošly i obtížnými obdobími.“



