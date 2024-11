Víkendář: Trhům chybí růstové téma, objevují se pochyby o monetizaci umělé inteligence

Stratég Mike Wilson na CNBC poukázal na to, jak se liší současné prostředí od toho po volbách v roce 2016. Tehdy podle něj existovala znatelná produkční mezera, což znamená, že se v hospodářství nacházelo hodně volných zdrojů. K tomu byly „rezervy“ i na dluhopisových trzích v tom smyslu, že vládní zadlužení a rozpočtové deficity nedosahovaly takových rozměrů jako dnes.



Podle stratéga se současná situace v obou oblastech výrazně liší. Ekonomika je blízko svého potenciálu a to mimo jiné znamená, že investoři jsou mnohem citlivější na vývoj inflace a sazeb. K tomu dosahuje vládní zadlužení a rozpočtové deficity mnohem vyšších úrovní než v roce 2016. Vývoj na dluhopisových trzích pak může mít různé dopady na trh akciový. Pokud by totiž výnosy obligací rostly díky lepšímu růstovému výhledu, je to pro akcie pozitivní impuls. Pokud by ale na dluhopisových trzích rostla riziková prémie spojená s obavami o udržitelnost vládních financí, byl by dopad na akcie opačný.



Ke srovnání s volbami v roce 2016 stratég dodal, že tehdy se americký akciový trh obchodoval s poměrem cen k ziskům na 16,5, dnes je PE u 22. I v tom se současná situace výrazně liší, protože následující vývoj by měl současné vysoké valuace skutečně ospravedlnit. Index S&P 500 se přitom podle něj jen tak nedostane přes 6000 či 6100 bodů. Wilson se totiž domnívá, že akcelerace ekonomického růstu není pravděpodobná, k tomu poukazuje na zmíněné vysoké valuace a cyklus, který by měl být ve své pozdní fázi.



Wilson uvedl, že akciový trh momentálně nemá žádné výraznější téma, které by investory „nadchlo“. Nakonec si ale trh „najde nějakou hračku“. Aswath Damodaran z NYU Stern School of Business pak na CNBC hovořil o ziskovosti velkých technologických firem. Ty podle něj zvládly management čtvrtletních výkazů do té míry, že téměř nemá smysl je sledovat. Společnosti totiž soustavně překonávají očekávání asi o 3 %. Stále se přitom hovoří o tom, jak umělá inteligence zvedne jejich příjmy, ale zatím se tento příběh jasným způsobem nepromítá do konkrétních výsledků a „zůstává tak jen příběhem“.



Damodaran míní, že se od dalších velkých technologií liší v tom, že nedosahuje vysokých marží. Investoři mu přitom doposud dávali prostor pro to, aby rostl a zvyšoval tržby, nyní firma naplňuje očekávání i na straně ziskovosti. A trhy na to reagují pozitivně. Korekce na a Metě jsou podle experta ospravedlněné v tom smyslu, že tyto společnosti hovoří o monetizaci umělé inteligence. Nicméně zatím není stále jasné, nakolik budou lidé skutečně ochotni za používání této technologie platit. A zda nejsou očekávání u těchto dvou akcií nastavena příliš vysoko.



Zdroj: CNBC