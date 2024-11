Analýza: Investice do nemovitostí v Česku mezičtvrtletně klesly o 60 procent

Investice do nemovitostí v Česku ve třetím čtvrtletí klesl mezičtvrtletně o 60 procent na zhruba 4,8 miliardy korun (188 milionů eur). Meziročně se suma téměř nezměnila, jedná se o jeden z nejhorších výsledků za poslední roky. Vyplývá to z analýzy realitně-poradenské společnosti Colliers. Dohromady za letošní rok podle ní hodnota investic do realit činí zatím přibližně 26 miliard korun (1,03 miliardy eur).



Celkem se během prvních třech čtvrtletí letošního roku v ČR 34 transakcí komerčních nemovitostí, polovina byla mimo Prahu. Všichni investoři pocházeli z České republiky. Do maloobchodních nemovitostí směřovalo 31 procent peněz, tedy zhruba stejně jako do průmyslových areálů. Investice do rezidenčního sektoru tvořily 27 procent a 12 procent pak do menších kancelářských budov.



Nejvýznamnější transakcí třetího čtvrtletí byl nákup budovy G1 v projektu s nájemními byty Nový Opatov společností Reico České spořitelny. Podle dat další realitně-poradenské firmy Knight Frank následovala koupě pražského Obchodního centra Řepy v Praze společností Pragorent. Jinak na trhu převažovaly menší investice. Šest transakcí bylo v hodnotě pod deset milionů eur (253 milionů Kč), tři v rozmezí od deseti do 30 milionů eur (253 až 759 milionů korun) a další tři v rozmezí od 30 do 40 milionů eur (759 milionů Kč až miliarda Kč).



V poslední době podle Colliers roste zájem o maloobchodní plochy a prostory. Stále poměrně málo financí naopak směřuje do kanceláří, a to již od konce pandemie koronaviru. Letos bylo do kanceláří zatím investováno 5,9 miliardy korun (235 milionů eur), což je zhruba polovina průměru za stejné období posledních tří let. Do rezidenčních takzvaných 'build to rent' projektů, tedy do bytových domů postavených za účelem pronájmu, zůstává hodnota investic dlouhodobě téměř bez změn.



Celkem by podle Colliers mohly investice do nemovitostí letos dosáhnout 38 miliard korun (1,5 miliardy eur). Podobně situaci na českém trhu odhaduje také další realitně-poradenská společnost Savills. Podle té by se v posledním čtvrtletí měl vzhledem k připravovaným transakcím celkový investiční objem zvýšit téměř o 40 procent. Společnost Knight Frank očekává, že bude konečná suma na konci roku zhruba ještě o dvě až sedm miliard korun vyšší.



Ze srpnového průzkumu Barometr spoření od agentury IBRS pro Golden Gate vyplývá, že nejzajímavější možností investování nebo spoření peněz je pro 80 procent Čechů vlastnictví domu nebo bytu. Na druhém místě je se 72 procenty vlastnictví pozemku a na třetím místě s 54 procenty spořicí konto. Následují investice do drahých kovů, které jsou atraktivní pro 49 procent Čechů.