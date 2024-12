Fed rozhodne o sazbách, Honda a Nissan zvažují fúzi a futures jsou smíšené

Návrh na financování druhého bloku JE Dukovany bude připraven a předložen vládě do konce roku. a Nissan zvažují fúzi, čímž by vznikl silný konkurent Toyoty. Fed dnes večer rozhodne o výši sazeb a představí svůj výhled. Kanadský dolar klesl na nejnižší úroveň od března 2020 po rezignaci ministryně financí. Maloobchodní tržby v USA v listopadu vzrostly více, než se očekávalo, díky silným prodejům aut a online nákupům. Odbory schválily možnost stávky. Izrael naznačuje, že příměří v Gaze je nyní realističtější než kdykoli v minulém roce. Evropské futures jsou smíšené.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 60 +0,1 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX -0,1 %.



Návrh na financování druhého bloku JE Dukovany bude připraven a předložen vládě do konce letošního roku, uvedla ředitelka komunikace ministerstva financí Lagronová.



Honda a Nissan se údajně připravují jednat o možné fúzi, oznámil v úterý japonský list Nikkei . Tato dohoda, která by se nakonec mohla rozšířit o Mitsubishi, by vytvořila automobilového rivala Toyoty, čímž by se japonský automobilový průmysl fakticky sjednotil na dva tábory. Také by to poskytlo Hondě a Nissanu více zdrojů, aby mohly soutěžit s většími konkurenty poté, co osekaly svá dlouhodobá globální partnerství s jinými výrobci automobilů (francouzský pro Nissan a pro Hondu). Fúze by byla dalším krokem po rozhodnutí obou společností z počátku tohoto roku spolupracovat na bateriích a softwaru pro elektromobily.



Dnes ve 20:00 bude oznámeno rozhodnutí Fedu o výši sazeb. Trh očekává jedno standardní snížení o 25 bps na rozpětí 4,25 – 4,50 %. Poté bude následovat tisková konference s předsedou Fedu Jeromem Powellem ve 20:30 SEČ, během které Powell představí ekonomický výhled Fedu.



Kanadský dolar klesl na nejnižší úroveň od března 2020, když se vláda premiéra Justina Trudeaua po pondělní náhlé rezignaci ministryně financí Chrystie Freelandové dostala do krize. Měna klesala ještě před tímto oznámením, kdy ji táhla dolů zaostávající ekonomika a když úředníci formulovali reakci na celní hrozby Donalda Trumpa. Odchod Freelandové vyvolává ještě více otázek o budoucnosti Trudeauova vedení a o obchodních jednání Kanady s USA.



Maloobchodní tržby v USA se v listopadu zvýšily více, než se očekávalo, díky prudkému nárůstu nákupů aut a online nakupování. Prodeje aut byly nejsilnější za více než tři roky, zčásti díky nižším úrokovým sazbám, dohodám na konci roku a zvýšené poptávce po hurikánech Milton a Helene. Prodeje na e-shopech vyskočily o 1,8 %, když akce Black Friday a Cyber Monday vygenerovaly masivní prodeje. Údaje naznačují, že spotřebitele lákaly slevy a měli podporu v příjmech, které rostly rychleji než ceny. Míra důvěry také od listopadových voleb stoupá. Ale ne všechny zprávy byly dobré: útrata v restauracích a barech klesla poprvé od března a tržby v obchodech s potravinami také klesly.



Odbory zastupující baristy odhlasovaly povolení stávky před závěrečnými fázemi vyjednávání o smluvních podmínkách. Společnost Workers United uvedla, že ke stávce dojde, „pokud to bude nutné“, ačkoli nebylo učiněno žádné rozhodnutí. Tento krok přišel několik dní poté, co Bloomberg oznámil, že zvýšení mezd baristů bude letos menší než v minulosti. se tak dostal do ostrého boje s odbory, které žádají lepší platy a směny. A také pracovníci v některých zařízeních Amazonu se mohou brzy naladit na stávkovou notu.



Příměří v Gaze je podle Izraele nyní realističtější než kdykoli v minulém roce, což naznačuje, že dlouho očekávaná dohoda o osvobození rukojmích a umožnění větší zahraniční pomoci na zdecimovaném území by mohla být blízko. Organizace spojených národů uvádí, že kromě desítek tisíc zabitých byla téměř celá populace Gazy vysídlena - přibližně 1,9 milionu lidí za 14 měsíců bojů. Izrael, který odmítl předchozí dohody o příměří, vyslal tento týden do Kataru své úředníky, aby znovu navázali vztahy se zprostředkovateli. Hamás vydal prohlášení, že dohoda je možná, pokud Izrael přestane přidávat nové podmínky. Od začátku války v říjnu 2023 bylo údajně zabito téměř 45 000 Palestinců a 1 700 Izraelců.