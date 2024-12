Výplach na Wall Street při absenci nových zpráv; že by náznak vývoje pro příští rok?

Během dnešního dne nic nenaznačovalo tomu, že by nás mohl čekat strmý propad, když futures na hlavní indexy naznačovaly mírný pokles do 0,5 %. Při absenci nových zpráv však hlavní akciové indexy ihned po otevření rychle ztrácely půdu pod nohami a index Nasdaq v jednu chvíli propadal o více než 2 %. Finanční média dnes poukazovala především na růst dluhopisových výnosů, ale ten nebyl nijak dramatický, když výnosy u desetiletých vládních dluhopisů vzrostly o 0,8 % na 4,62 %. Pozornost médií přitáhl fakt, že tento výnos se krátce dotkl až 4,64 %, což je nejvyšší úroveň od května, a může pramenit z obav z jestřábího Fedu v příštím roce. Strach z toho, že sazby Fedu půjdou dolů jen velice neochotně se může na trhy v příštím roce opakovaně vracet, což může s sebou přinášet vyšší volatilitu a také více dní, jako byl ten dnešní.



Prudký výběr zisků jsme zaznamenaly především v technologickém sektoru, který si letos připsal nejvyšší zisky. Akcie , které od zvolení Trumpa přidaly 34 %, dnes odevzdaly 5 %. Akcie se dnes spolu s akciemi Super Micro Computer a Palantir staly nejslabšími tituly v rámci indexu S&P 500. Mírnější ztráty do 2 % jsme pak viděli u většiny velkých technologických titulů.