Wall Street rozdělená: Nvidia letí vzhůru, ovšem trh práce hlásí varování

Úterní obchodování na zámořských trzích bylo spíše v pozitivním režimu, kdy krom zpráv k některým společnostem byla seance obohacena o některá zajímavá makro data. Indexy velké trojky zakončily druhé obchodování v tomto týdnu v zelených číslech, kdy nejsilnějším indexem byl technologický Nasdaq Composite.



Klíčový údaj z trhu práce JOLTS ukázal za duben na nárůst počtu volných pracovních míst o 191.000 na 7,391 miliónů, kdežto očekávání trhu činilo 7,1 mil. volných pracovních míst. Zajímavou součástí reportu je i počet výpovědí, který naznačil pokles oproti březnu, což může naznačovat opatrnost zaměstnanců při změně zaměstnání. Naopak se zvýšil počet propuštěných zaměstnanců na nejvyšší úroveň od července 2024. Navzdory nárůstu pracovních míst je trh práce ve Spojených státech pod očividným tlakem kvůli ekonomické nejistotě či obchodnímu napětí.



Průmyslový Dow Jones Industrial Average mírně narostl, a to zhruba o 0,5 %. Nejvýraznější růst zaznamenal technologický index Nasdaq Composite, který byl tažen primárně akciemi z polovodičového sektoru, jako jsou nebo Broadcom. Ať už Nasdaq Composite anebo Nasdaq 100 vzrostly o cirka 1 %. Průměr S&P 500 i díky technologickým akciím přidal necelé 1 %.



Mezi významné pohyby akcií se přidaly akcie , které posílily okolo 3 %, tedy obchodování kolem hodnoty 141 USD. Mezi hlavní důvody růstu patří pozitivní výhledy analytiků, kteří při 12M cílové ceně vidí potenciál pro růst 21 %, což je průměr od takřka 80 analytiků. Cena akcií se během dneška vrátila k úrovním po výsledcích, které byly silné, a to hlavně díky zvýšené poptávce po výpočetní infrastruktuře a AI technologiích. Analytici a současně i investoři očekávají rostoucí zájem o AI a hlavně novou generaci čipů Blackwell.



Další zajímavou akcií, která výrazněji narostla, tak to byly ty společnosti , jenž jsou i investičním tipem analytika Patria Finance. Důvodem růstu bylo oznámení lepších než očekávaných výsledků hospodaření za předchozí období. Čistý zisk na akcii 1,78 USD byl vyšší o více jak 20 %, jak konsensus analytiků, a to vše při tržbách lehce nad odhady analytiků. Akcie posílily přibližně o 15 %.



Ne úplně zajímavým pohybem, avšak důležitou zprávu dodala technologická společnost Meta Platforms, která uzavřela 20letou dohodu o nákupu 1,1 gigawattu jaderné energie od společnosti Constellation Energy, Constellation Energy sice ze startu seance rostla o zhruba 9 %, nicméně akcie ukončily obchodování takřka beze změny oproti předešlému obchodnímu dni. Akcie Meta Platforms si kromě úvodního růstu připsaly podobné obchodování, kdy zakončily den v mínusu okolo 0,5 %.



EUR/CZK 24,89, USD/CZK 21,87, EUR/USD 1,138, WTI 63,76 USD/barel, Brent 65,89 USD/barel, Troyská unce zlata 3.352 USD, Výnos 10letého státního dluhopisu 4,47 %, Bitcoin 105.977 USD, Ethereum 2.622 USD