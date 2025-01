CNN: Trump zvažuje vyhlášení stavu národní ekonomické nouze, aby mohl zavést cla

Nově zvolený americký prezident Donald Trump zvažuje vyhlášení stavu národní ekonomické nouze, aby si zajistil právní důvod k zavedení rozsáhlých univerzálních cel na dovoz zboží ze spojeneckých i nepřátelských zemí. Informoval o tom dnes server CNN, který se odvolává na zdroje obeznámené se situací. Zpráva stračila nejprve futures a následně úvod obchodování na amerických trzích, zatímco dolar posílil.



Vyhlášení stavu národní ekonomické nouze by Trumpovi umožnilo vytvořit nový celní program prostřednictvím zákona o mezinárodních pohotovostních ekonomických opatřeních (IEEPA), píše CNN. Tento zákon umožňuje prezidentovi za stavu nouze regulovat zahraniční obchod.



Podle jednoho ze zdrojů má Trump tento zákon v oblibě, protože IEEPA poskytuje rozsáhlé pravomoci při zavádění cel, aniž by striktně požadoval prokázání jejich potřeby pro národní bezpečnost. "Nic není vyloučeno," uvedl další zdroj. Žádné konečné rozhodnutí však podle zdrojů zatím nepadlo, píše CNN.



Trump za svého předchozího prezidentského mandátu podle CNN využil IEEPA k pohrůžce, že zavede dodatečná cla na dovoz z Mexika, pokud tato země nepodnikne kroky ke snížení počtu imigrantů ilegálně vstupujících na území USA. Po následných jednáních s Mexikem tato cla nakonec zavedena nebyla.



Trump se prezidentského úřadu znovu ujme 20. ledna. Podle agentury Reuters mimo jiné slibuje uvalení dodatečného desetiprocentního cla na veškerý dovoz do Spojených států.



"Domnívám se, že prezident má široké pravomoci k zavádění cel z mnoha důvodů. Existuje k tomu řada právních podkladů. IIEEPA je rozhodně jedním z nich," uvedla právnička Kelly Ann Shawová, která pracovala v předchozí Trumpově administrativě.