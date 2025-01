Evropské trhy v dobrém rozmaru. Americká cla možná přijdou, ale ne hned

Dopoledne je na evropských akciových trzích pozitivní, tedy aspoň na úrovni hlavních indexů. DAX se obchoduje o více než procento v plusu, CAC40 přidává 0,7 procenta, FTSE100 nebo AEX pak rostou aspoň o 0,3 pct. A v plusu jsou také americké futures.

Investorská pozornost zůstává otočena k oznámením nového amerického prezidenta, respektive jeho krokům v prvních dnech panování. Po oznámení cel vůči Mexiku a Kanadě přišla na řadu také Čína a EU. V prvním případě ale Trump už nemluví o 60-100procentním clu, nýbrž jen o 10 procentech na veškeré zboží. V druhém případě sazbu neupřesnil. Cla ale mají vycházet až z posouzení vzájemného obchodu, které proběhne do začátku dubna. Právě to vzaly trhy pozitivně, neboť se potvrzuje taktika postupných kroků namísto velkého šoku hned na úvod. Vedle toho působí pozitivně i oznámený plán velkých státních investic do AI nebo velice dobrý report hospodaření od Netflixu.

Dluhopisové výnosy sice dál neklesají, ale během dneška se drží u včerejších úrovní, což ukazuje, že inflační obavy z kroků nové americké vlády se nevracejí. Eurodolaru se daří navázat na růst a postupuje na 1,0450. Spolu s tím se veze i libra a slabšího dolaru využívá též zlato. Ropa se po stabilizaci vydala o půl procenta nahoru. U koruny další zisky nevidíme, její kurz k euru se kolem poledne nachází u 25,17. Makrodata ani dnes nejsou na programu, takže pozornost zůstane upřena k Trumpovi a případně firemním výsledkům.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:03 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.1829 0.1061 25.1882 25.1230 CZK/USD 24.0975 -0.0871 24.2105 24.0345 HUF/EUR 411.4223 -0.0453 412.9961 410.9521 PLN/EUR 4.2418 -0.2001 4.2554 4.2393

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6551 0.1933 7.6611 7.6134 JPY/EUR 162.7495 0.3666 162.8455 161.8843 JPY/USD 155.7500 0.1653 156.1150 155.3555

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8451 0.0835 0.8458 0.8432 CHF/EUR 0.9443 -0.0566 0.9453 0.9428 NOK/EUR 11.7570 -0.1474 11.7947 11.7485 SEK/EUR 11.4682 0.1611 11.4731 11.4329 USD/EUR 1.0450 0.1918 1.0459 1.0392

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5906 -0.1883 1.5992 1.5888 CAD/USD 1.4317 -0.0387 1.4357 1.4305