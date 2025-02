Výprodej rizika se přenáší do Evropy a postupně ztrácí na síle

Hlavní zátěží pro sentiment na finančních trzích zůstávají americká cla. Prohlášení Donalda Trumpa o zvýšení cel na čínské zboží a zavedení odložených cel na zboží z Kanady a Mexika podstatně zvedlo hrozbu materiálního dopadu na ekonomiky, včetně té americké. Ačkoli tu zůstává šance na další odkládání výměnou za ústupky, trend je jasný a momentálně to nevypadá, že by riziko navýšení inflace Trumpa nějak brzdilo.

Výhled omezení v zahraničním obchodě ohrožuje akcie firem rozkročených tržbami za hranice USA, americké techy trpí nedostatečně skvělým výhledem Nvidie, na dosud rychle rostoucí Čínu doléhá navýšení cel už na dosti citelnou úroveň, Evropa byla předmětem hrozby cel jen krátce před posledními prohlášeními. A ušetřeny nejsou ani akcie menších firem, které by neměly být příliš exponované na zahraniční obchod a cla. Efekt se slévá do celkového výprodeje rizikových aktiv. Zvýšená poptávka naopak míří do dluhopisů, ale není to žádný velký příliv peněz, neboť hrozba vyšší inflace bondům nesvědčí. Je to vidět na pouze mírném poklesu jejich výnosů. Útočištěm dnes nejsou ani akcie evropských zbrojovek, dosud mocně profitujících z plánů na navyšování výdajů.

I tak to ale vypadá, že hlavní vlna výprodejů je krátkodobě za námi a situace se dopoledne v Evropě začíná zklidňovat. Hlavní zdejší indexy registrují ztráty v řádu pár desetin procenta. Mezi nejhorší patří AEX s -0,7 pct. Futures v zámoří zatím věstí trhu mírně pozitivní start do nové obchodní seance. Eurodolar se po poklesu stabilizuje u 1,0400. Zlato nebo ropa jsou dole asi o 0,8 pct. Koruna nezůstává vůči celním rizikům netečná, neboť česká ekonomika je útlumem zahraničního obchodu zranitelná. Vzestupná revize domácího HDP za 4Q není dostatečnou podporou a koruna dnes slábne k euru na 25,04.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:52 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.0429 0.2081 25.0479 24.9756 CZK/USD 24.0800 0.1664 24.1010 24.0175 HUF/EUR 400.5096 -0.0492 401.7658 399.7607 PLN/EUR 4.1581 -0.1158 4.1682 4.1529

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.5716 -0.0367 7.5815 7.5655 JPY/EUR 156.3305 0.3969 156.7825 154.8025 JPY/USD 150.3400 0.3668 150.6880 149.1005

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8254 0.0618 0.8261 0.8245 CHF/EUR 0.9379 0.2673 0.9383 0.9332 NOK/EUR 11.7142 0.1569 11.7360 11.6849 SEK/EUR 11.1707 -0.1207 11.2022 11.1602 USD/EUR 1.0399 0.0269 1.0408 1.0381

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.6085 0.2899 1.6108 1.6028 CAD/USD 1.4436 -0.0325 1.4453 1.4428