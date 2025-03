Fidelity: Klimatizace jako nový symbol indického růstu

Růst životní úrovně se v prostředí parného indického klimatu projevuje velmi prakticky – zelenou mají přední výrobci bílého zboží.

Chcete-li důkaz o rostoucí kupní síle v Indii, zajděte na indickou svatbu. Zatímco před deseti nebo patnácti lety mohli rodiče na svatbě přispět kolem nebo skútrem (což nezbytnost pro každého Inda, který dojíždí do práce), nyní novomanželé očekávají spíše klimatizaci či ledničku. Touto proměnou prošly jak venkovské, tak městské oblasti. „Alespoň to jsem při cestách po celé severní Indii, což je jedna z velkých předností mé práce, opakovaně slyšel od distributorů bílé techniky. Indičtí spotřebitelé nyní za zboží utrácejí až 1 bilion dolarů ročně,“ říká Akshen Thakkar, investiční analytik společnosti Fidelity International.

„Ale i bez těchto cest jsem v obraze. Jedním z nejlepších performerů v oblasti, kterou pokrývám, je přední společnost zabývající se právě chlazením a lednicemi. Její tržby v segmentu klimatizací rostly mezi lety 2013 a 2023 složenou roční mírou růstu 14 % a akcie od začátku roku 2024 vzrostly o více než 100 % a od začátku roku 2023 o více než 200 %. Poptávka po jejích klimatizačních zařízeních zůstala silná i přes celkové spotřebitelské zpomalení v Indii v posledních letech. Pro rok 2025 očekáváme, že tržby z prodeje klimatizací v celém odvětví vzrostou o 20 %,“ vysvětluje Akshen Thakkar.

Za vzestupem této společnosti najdeme klasický příběh rozvíjejících se trhů. Rostoucí střední třída znamená, že si stále více lidí může dovolit klimatizaci a další „statusové“ spotřební zboží (pro představu, indická střední třída, která čítá více než 400 milionů lidí, by se do roku 2050 mohla více než zdvojnásobit na miliardu). Vzhledem k tomu, že podíl domácností s klimatizací se pohybuje těsně nad 10 %, má indický trh s klimatizacemi ve srovnání s jinými rozvíjejícími se asijskými ekonomikami, jako je Čína s 80 % nebo Indonésie s 36 %, před sebou ještě dlouhý růst. Přestože indický HDP na obyvatele (téměř 2,700 USD v roce 2024) zdaleka nedosahuje 10,000 USD, což je hranice, okolo níž má penetrace spotřebičů střídavého proudu skokově růst, má Indie již nyní 60 milionů lidí s ročním příjmem nad 10,000 USD. To je cílová skupina zákazníků pro společnosti vyrábějící klimatizace, která by se mohla do roku 2027 rozrůst na přibližně 100 milionů.

Očekává se, že změna klimatu tuto poptávkovou křivku ještě urychlí. Léto s rekordně vysokými teplotami v roce 2024 – v některých případech nad 50 stupňů Celsia – připomnělo, že klimatizace je v této rozlehlé zemi těsně nad rovníkem stále potřebnější. Mezinárodní energetická agentura (IEA) odhaduje, že do roku 2050 by se v Indii mohla nacházet 1 miliarda klimatizačních jednotek, což je přibližně polovina současného celosvětového počtu. Tam, kde příjmy domácností nedostačují, nabízejí společnosti vyrábějící bílé zboží spotřebitelské financování, ne nepodobné půjčkám na automobily ve vyspělých ekonomikách. Oba tyto faktory vychylují růstová očekávání směrem vzhůru.

Je třeba přiznat, že makroekonomická situace byla navzdory krátkému oživení po pandemii do značné míry neuspokojivá. Vysoká inflace, vysoké úrokové sazby a nedostatečný růst reálných mezd, to vše zasáhlo rozpočty domácností. K tomu se přidaly vážné výkyvy počasí v uplynulém roce. Nadějí je, že se blížíme k bodu obratu, alespoň v oblasti inflace, která vykazuje známky slábnutí. Pomoci by měly i vnější faktory. Zaměstnavatelé by mohli zrychlit tempo náboru a zejména odvětví IT služeb, které je jedním z největších zaměstnavatelů v Indii, by mělo těžit z růstu výdajů velkých amerických korporací. Podporou budou také očekávané měnové a fiskální stimuly.

Pokud nás však příběh klimatizace něco naučil, pak to, že silné společnosti v Indii mohou růst bez ohledu na ekonomické prostředí. S tím, jak segment bílého zboží jako symbol blahobytu dále roste, je pravděpodobné, že bude reprezentován také stále širším sektorem atraktivních akcií.