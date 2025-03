Aleš Michl guvernérem světa. ČNB jako jedna z prvních zkrotila inflaci a ochránila hodnotu peněz, vyzvihla porota

Prestižní mezinárodní ocenění pro nejlepšího guvernéra světa putuje poprvé v historii do České republiky. Získal jej guvernér České národní banky Aleš Michl. Mezinárodní porota vyzdvihla zejména jeho mimořádné odhodlání snížit inflaci a ochránit tak hodnotu peněz v ČR, díky kterému ČNB jako jedna z prvních centrálních bank navrátila inflaci k dvouprocentnímu cíli. Ocenila také "guvernérův prozíravý a inovativní přístup k tématům, která aktuálně hýbou finančním světem". Ocenění pro nejlepšího guvernéra světa se udělují v mezinárodní soutěži Central Banking Awards 2025 pod záštitou renomovaného magazínu Central Banking.



Mezinárodní porota soutěže ocenila zejména úspěšnou strategii guvernéra ČNB Aleše Michla a jím vedené bankovní rady k nastavení měnové politiky v období vysoké inflace. Bankovní rada se v roce 2022 rozhodla nenásledovat doporučení analytického modelu ČNB, podle kterého měla zvýšit základní úrokovou sazbu až k 11 % a následně ji rychle snížit. Místo toho opakovaně deklarovala, že její strategií je ponechat úrokové sazby na dostatečně restriktivních 7 % po delší dobu, a zároveň kladla důraz na silnou korunu, která dosáhla historických hodnot vůči euru. To vše doprovodila konzistentní a otevřenou komunikací směrem k trhům i veřejnosti. Inflace se díky tomuto přístupu snížila ze 17,5 % v červenci 2022 přesně na inflační cíl 2 %, který byl dosažen v únoru, březnu a červnu 2024. Podařilo se to tedy ještě dříve než po dvou letech, jak Aleš Michl slíbil při svém jmenování guvernérem. Celková inflace v roce 2024 činila 2,4 %, a byla tak nejnižší od roku 2018. Po celý rok 2024 se pohybovala v tolerančním pásmu ČNB.



„V době historicky vysoké inflace se Česká národní banka spojila v jedno a sama šla příkladem hodnot, které jsme očekávali od celé společnosti: zpomalit nadměrný růst peněz prostřednictvím disciplíny a odpovědného hospodaření. Měl jsem tu čest a odpovědnost řídit tento proces společně s celou bankovní radou. Skutečné vedení znamená činit dnes rozhodnutí, která chrání důvěru lidí, výsledky jejich práce a reálnou hodnotu úspor v budoucnosti,“ komentuje guvernér Aleš Michl.



Mezinárodní porota vyzdvihla také snahu posilovat výnosnost devizových rezerv a snižovat volatilitu hospodářského výsledku ČNB, a to změnou ve složení portfolia devizových rezerv a nákupy zlata. Obnova zlatého pokladu banky je v polovině, směřuje tak k cíli, který si Aleš Michl vytyčil. V roce 1993 držela banka 60,7 tuny zlata. V roce 2019 bylo v zásobě 8 tun, nejméně v historii. Zlato bylo rozprodáno. Ke konci roku 2024 ČNB měla v trezorech již 51,2 tuny. Cílem je mít v roce 2028 v devizových rezervách 100 tun zlata – a tento poklad ponechat pro příští generace.



Porotci ocenili mimo jiné i dosavadní úspěšné kroky centrální banky v čele s Alešem Michlem v oblasti hospodaření – došlo k prvnímu komplexnímu zeštíhlení provozu centrální banky za posledních deset let. Počet pracovních pozic klesl o 5 % oproti roku 2022. Došlo ke snížení počtu B-1 manažerů ze 17 na 14. Během let 2023 a 2024 bankovní rada kompletně revidovala všechny agendy a procesy s cílem redukovat byrokracii vůči trhu i uvnitř banky.



Po předchozí bankovní radě zůstala ke konci roku 2022 kumulovaná ztráta ve výši 487 miliard korun. Aktiva banky byla tehdy poskládána s malým očekávaným výnosem, zatímco z pasiv se platily velké úroky. Bankovní rada proto v uplynulých letech kladla důraz na posílení očekávaného výnosu aktiv a zároveň diverzifikaci portfolia devizových rezerv. Díky ziskovému hospodaření v letech 2023 a 2024 se podařilo kumulovanou ztrátu podstatně snížit.



Jako inovativní přístup guvernéra Aleše Michla vyhodnotila porota jeho podporu systému okamžitých plateb. Díky aktivnímu přístupu ČNB se do něj podařilo zapojit již 90 % bank na českém trhu. Jejich klienti mohou platby odesílat i přijímat v reálném čase, během několika sekund. Tento krok výrazně zvýšil konkurenceschopnost a efektivitu českého finančního trhu a potvrdil pozici ČNB jako inovativního lídra v oblasti modernizace finanční infrastruktury země.



V neposlední řadě si ocenění poroty získaly kroky ČNB při řešení insolvence Sberbank CZ. Klienti zkrachovalé Sberbank dostali zpět své peníze díky aktivní roli ČNB a kontrole procesu ve věřitelském výboru. Insolvenční řízení tak lze bez nadsázky označit za bezprecedentně nejlépe probíhající insolvenční řízení v historii. Klienti dosud získali 95 % zajištěných pohledávek, zbytek bude uhrazen po dořešení právních otázek.



Central Banking Awards 2025 je prestižní ocenění, které vyzdvihuje vynikající výsledky a inovativnost v oblasti centrálního bankovnictví. O vítězích cen rozhoduje porota složená z vybraných členů redakce časopisu Central Banking a poradního výboru, v tomto roce se ceny udílejí již podvanácté. Slavnostní ceremoniál, kde budou předány ceny vítězům Central Banking Awards 2025 ve všech kategoriích, se uskuteční 11. června 2025 v Londýně.