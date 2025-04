Šéfka MMF: Trumpova cla zpomalí hospodářský růst, ale nezpůsobí globální recesi

Celní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa v letošním roce povede ke zpomalení růstu světové ekonomiky, do recese ji ale neuvrhne. Předpověděla to dnes šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgievová. Řekla to před nadcházejícím jarním zasedáním MMF a Světové banky (SB), které se koná příští týden.



MMF na zasedání zveřejní také výhled světové ekonomiky. "Naše nové prognózy hospodářského růstu budou zahrnovat výrazné zpomalení, ale ne recesi," uvedla Georgievová. Dodala, že nová prognóza přinese u některých zemí také výhled vyšší inflace.



Šéfka MMF upozornila, že zvýšená nejistota posiluje napětí na finančních trzích. "Pokud se finanční podmínky zhoršují, doplácejí na to všichni," varovala.



Měnový fond ve svém lednovém výhledu předpověděl, že růst světové ekonomiky v letošním roce zrychlí na 3,3 procenta z loňských 3,2 procenta. S růstem v rozsahu 3,3 procenta počítá lednový výhled i v příštím roce.



Světová obchodní organizace (WTO) tento týden předpověděla, že zahraniční obchod se zbožím v letošním roce globálně klesne o 0,2 procenta. V předchozí prognóze, která je z loňského října, přitom na letošek předpovídala růst. Odhadovala jej tehdy na tři procenta.



Georgievová dnes vyzvala, aby země na současný vývoj kolem cel reagovaly s rozvahou. Historie podle ní ukazuje, že vyšší celní sazby zaplatí dovozci v podobě nižších zisků a spotřebitelé v podobě vyšších nákladů.



"Protekcionismus dlouhodobě podkopává produktivitu, zejména v menších zemích," uvedla šéfka MMF. Snahy o ochranu domácího průmyslu před konkurencí podle ní rovněž podkopávají podnikání a poškozují inovace.