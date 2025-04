Velikonoční Wall Street pod tlakem. Trumpovy útoky na předsedu Fedu znepokojují investory, pomlázku si odnášejí těžaři zlata

Zatímco obchodování v Evropě je pozastaveno, v USA jedou trhy jako v běžný obchodní den. Hlavní indexy na Wall Street aktuálně ztrácí přes 1 %, když americký prezident Donald Trump zjišťuje, jak sesadit předsedu Fedu Jerome Powella. To samozřejmě vyvolává obavy o autonomii centrální banky a dále znepokojuje investory, kteří se už tak potýkají s intenzivní obchodní válkou.



Ekonomický poradce Bílého domu Kevin Hassett v pátek uvedl, že Trump a jeho tým budou zkoumat možnosti odvolání předsedy Fedu. To bylo den poté, co Trump prohlásil, že Powellovo "odvolání nemůže přijít dostatečně rychle". Pokračující útoky na Powella zvýšily obavy o nezávislost Fedu při stanovování měnové politiky, což dále nahlodalo důvěru investorů v americká aktiva, když obavy z cel také stále zůstávají na seznamu obav investorů. Čína výslovně varovala před uzavíráním dohod s USA na úkor Pekingu a také politici z Fedu také upozornili na nejasný výhled úrokových sazeb kvůli nejistotě ohledně cel.



Energetické akcie klesají o 2,3 % a dolů míří i technolgičtí obři. padá o 5,2 % po zprávě, že uvedení její levnější varianty k modelu Y bylo odloženo. A odepisuje 3,9 % poté, co se objevily informace, že Huawei Technologies plánuje začít masově dodávat pokročilý AI čip čínským zákazníkům již příští měsíc. Naopak se daří těžařům zlata, kteří profitují ze silné volatility. Zlatí těžaři kopírují ceny tohoto bezpečného drahého kovu a Newmont přidává 2,4 %.



Pokračuje také rozjezd výsledkové sezóny, kdy se budou zejména pečlivě sledovat náznaky toho, jak se korporace vyrovnávají s nejistotou. Akcie Netflixu vzrostly po optimistickém výhledu o 2,6 % navzdory možným ekonomickým turbulencím.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:58 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.0241 0.1556 25.0744 24.9168 CZK/USD 21.7635 -0.7796 21.9865 21.6475 HUF/EUR 407.3819 0.2016 408.2340 406.9228 PLN/EUR 4.2721 0.1941 4.2926 4.2669

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.3848 0.8472 8.4333 8.3185 JPY/EUR 161.9565 -0.0108 162.6750 161.6505 JPY/USD 140.8675 -0.9179 141.9100 140.4750

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8586 0.0763 0.8624 0.8582 CHF/EUR 0.9286 -0.1908 0.9325 0.9275 NOK/EUR 11.9391 -0.1651 12.0402 11.9263 SEK/EUR 10.9777 0.0292 11.0133 10.9330 USD/EUR 1.1498 0.9141 1.1574 1.1411

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5581 -0.6631 1.5681 1.5533 CAD/USD 1.3807 -0.3000 1.3840 1.3782