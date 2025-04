Španělsko zasáhl masívní blackout, výpadky postihly také Portugalsko. Zaúřadoval zvláštní výkyv počasí

Výpadek proudu na Pyrenejském poloostrově způsobil vzácný meteorologický jev ve španělském vnitrozemí. Uvedla to dnes odpoledne portugalská společnost REN, která spravuje distribuční síť v desetimilionové zemi. Podle premiéra Luíse Montenegra by se situace v Portugalsku mohla vrátit ve velké míře do normálu v průběhu dneška, uvedla agentura Reuters. Celé pevninské Španělsko dnes kolem 12:30 postihl výpadek proudu, který způsobil problémy zejména v dopravě - zastavilo se metro v Madridu či Barceloně a vlaky po celé zemi, zpoždění hlásí i z letišť. Výpadek proudu, jehož příčina zatím není známa, zaznamenali i v Portugalsku, jehož vláda nevyloučila kybernetický útok, a v oblastech ve Francie sousedících se Španělskem. Energetická společnost Red Eléctrica krátce před 15:00 oznámila, že plné obnovení dodávek elektřiny do celého pevninského Španělska potrvá šest až deset hodin, napsal deník El País. Výpadek nepostihl Kanárské ani Baleárské ostrovy.



Portugalská společnost uvedla, že výpadek proudu v zemi byl fakticky importovaný ze Španělska. Obě pyrenejské země mají výrazným způsobem propojenou elektrickou síť. Problém podle REN vznikl ve španělském vnitrozemí kvůli extrémnímu výkyvu teplot, který poškodil funkčnost vedení velmi vysokého napětí.



Portugalský premiér Luís Montenegro dnes odpoledne uvedl, že situace v Portugalsku by se mohla ve velké míře ještě dnes vrátit k normálu. REN uvedla, že úplný návrat k obvyklému fungování sítě by v Portugalsku mohl trvat až týden. Premiér dodal, že zatím nic nenapovídá tomu, že by výpadek byl způsoben kybernetickým útokem, o čemž mluvili někteří členové jeho vlády. Podle něj však zatím nelze nic zcela vyloučit.

Španělská vláda kvůli nouzové situaci svolala krizový štáb a bezpečnostní radu státu. Šéfka regionální vlády madridské autonomní oblasti Isabel Díazová Ayusová vyzvala vládu, aby aktivovala nouzový plán číslo tři, podle něhož by na bezpečnost dohlížela armáda.



Společnost Red Eléctrica aktivovala nouzový plán už krátce po 12:30 a kolem půl druhé uvedla, že dodávky elektřiny pomalu obnovuje od severu a jihu země.



Výpadek způsobil velké problémy zejména v dopravě, zastavilo se metro, vlaky a mnohde nefungovaly semafory. Také některé obchody podle deníku El País zavřely, protože zhaslo světlo, nebo nepouštěly dovnitř další zákazníky. Některé ale mají vlastní generátory, takže výpadek jejich chod neomezil.



Nemocnice nepřestaly fungovat díky generátorům, ale zdravotnická střediska měla problémy, protože se vypnuly počítače se záznamy údajů o pacientech. Na generátory přešly také jaderné elektrárny a nouzové elektrické systémy pomáhají také na letištích, problémy ale mají cestující s dopravou na letiště, uvedla správa letišť.



Výpadek zastavil metro v Madridu a Barceloně. Také železniční společnosti Adif a Renfe oznámily, že byl zastaven provoz vlaků. Stovky lidí uvázly i ve vysokorychlostních vlacích, které zastavily na tratích. Jedna z cestujících popsala deníku El País, že vlak se kousek od Madridu zastavil v obilném poli. Lidé uvázli také například ve výtazích, problémy měly i některé banky, jimž nefungovaly služby internetového bankovnictví či mobilní aplikace. Výpadek proudu zastavil krátce i chod některých továren, například automobilky Ford ve valencijském Almussafes či v továrnách firmy Iveco v Madridu a Valladolidu, napsal El País.



Některé školy zrušily kvůli výpadku energie vyučování, zasedání zrušil i parlament a kvůli nefungujícím semaforům vyzvaly úřady lidi, aby nejezdili autem, zejména ve velkých městech. Deník El País napsal, že například v Madridu u vlakové stanice ve čtvrti Chamartín se tvořily fronty na taxi.



Španělská ropná společnost Petronor podle agentury Reuters oznámila, že kvůli výpadku elektřiny uzavřela všechny své provozy v baskickém Bilbau.



Evropská komise uvedla, že je v kontaktu s národními úřady ve Španělsku a Portugalsku i s Evropskou sítí provozovatelů elektrických přenosových soustav (ENTSO-E), aby "pochopila příčinu a dopad situace". Unijní exekutiva bude situaci dál sledovat, dodala mluvčí Paula Pinhová. "V souladu s platnými právními předpisy EU (zejména nařízení z roku 2017, kterým se stanoví kodex sítě pro obranu a obnovu elektrizační soustavy), existují protokoly vedoucí k obnově fungování systému," doplnila.