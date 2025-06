NSS zrušil předběžné opatření zakazující podpis smlouvy k Dukovanům

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil na základě kasačních stížností společností Elektrárna Dukovany II (EDU II) a KHNP předběžné opatření, které zakazovalo podepsat smlouvu na stavbu nových bloků v Dukovanech. Usnesení o vydání předběžného opatření se tak vrací na Krajský soud v Brně, který jej musí znovu posoudit a zohlednit přitom právní názor vyššího soudu. NSS o tom informoval v tiskové zprávě na webu, na úřední desce soudu je dostupný i celý rozsudek. Podpisu smlouvy tak nyní nic nebrání, samotná žaloba u krajského soudu odkladný účinek nemá. Krajský soud v Brně už se znovu možností vydat předběžné opatření zabývat nebude, řekla na dotaz ČTK zastupující mluvčí Martina Charvátová.



NSS upozornil mimo jiné na to, že před vydáním předběžného opatření musí soud posoudit, nakolik je pravděpodobné, že bude žaloba úspěšná, tedy důvodná. "Desátý senát Nejvyššího správního soudu konstatoval, že se žaloba předběžně jeví jako nedůvodná," uvedl NSS.



Konstatoval také, že soud musí v takovém případě posoudit, nakolik veřejný zájem převažuje nad zájmy společnosti, která se snaží podpisu smlouvy zabránit. "NSS nesouhlasil s názorem krajského soudu, který pokládal za srovnatelný veřejný zájem na včasném uzavření smlouvy se zájmem na zabránění újmy hrozící žalobkyni (EDF) i se zájmem na možnosti plného přezkumu postupu zadavatele a ÚOHS," doplnil soud v tiskové zprávě. Reakci společností ČTK zjišťuje.



Krajský soud v Brně už se znovu možností vydat předběžné opatření zabývat nebude. "Tím, že bylo předběžné opatření zrušeno, není možnost, jak předběžné opatření vydat. Přistoupí tak k vyřízení samotné věci," řekla ČTK Charvátová.



Podpis finální dohody s KHNP vláda plánovala na 7. května. Krajský soud v Brně o den dříve předběžným opatřením tento podpis zablokoval. Společnost EDU II, která má jaderný tendr na starosti, i vítěz tendru KHNP napadli předběžné opatření kasační stížností u NSS. EDU II podala také návrh na zrušení předběžného opatření ke Krajskému soudu v Brně. Samotnou žalobu EDF soud projedná 25. června.



Současná nabídka KHNP platí do konce června. Viceprezident projektového oddělení jaderné elektrárny v Česku z KHNP Harry Chang řekl ČT, že prodloužení nabídky na stavbu jaderných bloků není jisté.



O výstavbě dvou jaderných reaktorů rozhodla vláda loni v červenci. Dala přednost nabídce korejské KHNP před nabídkou francouzské EDF. Dalšího uchazeče - Westinghouse - vyřadila ze soutěže už dříve. Antimonopolní úřad námitky EDF zamítl, rozhodnutí potvrdil na konci dubna i jeho předseda Petr Mlsna.



Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách činí 407 miliard korun.