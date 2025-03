Obchodní válka s Kanadou způsobuje americkým výrobcům alkoholu kocovinu

Aktuální celní spory mezi Spojenými státy a Kanadou dopadají na americké výrobce alkoholu, pro které je Kanada významný exportní trh. Ve své analýze to dnes uvedl server britského listu Financial Times (FT). Kromě dříve avizovaného stahování alkoholu z distribuční sítě v provincii Ontario a dalších regionech, se alkoholu dotkla také odvetná 25procentní cla na dovoz piva, vína a lihovin z USA.



Vlády jednotlivých kanadských provincií aktivně podporují domácí produkci a média hovoří o dramatickém poklesu prodeje amerických značek na kanadském trhu. Kanada byla přitom dosud největším exportním trhem pro americké alkoholické nápoje. V loňském roce se na tento trh z USA vyvezly alkoholické nápoje za 700 milionů USD (16,2 miliardy Kč), do zbytku světa putoval americký alkohol za 3,4 miliardy USD (78,5 miliardy Kč). Kanada tak tvoří více než šestinu zahraničního odbytu amerického alkoholu.



Kanada je také dlouhodobě největším exportním trhem pro odrůdu Pinot Noir pěstovanou na vinicích v americkém státě Oregon. Nyní tento trh zmizel. "Tento trh jsme budovali více než 40 let a náš prezident ho jedním šmahem v podstatě zapálil," řekl FT Alex Sokol Blosser, který je ředitelem rodinného vinařství Sokol Blosser právě z Oregonu.



Naopak kanadští producenti alkoholu podle FT z vývoje těží. Například vinařský podnik Liebling Wines v Ontariu v poslední době zaznamenal nárůst poptávky a plánuje zvýšit produkci.



Ředitel lobbistické skupiny Americká rada pro lihoviny Chris Swonger doufá, že spor s Kanadou se vyřeší příští středu, až Trump představí takzvaná reciproční cla.



Přesto se menší výrobci, jako Cedar Ridge Distillery z Iowy, obávají, že další eskalace obchodních sporů povede k trvalé ztrátě přístupu na klíčové zahraniční trhy. Někteří dokonce zvažují úplné ukončení vývozu do Kanady.



Kanadské provincie v čele s Ontariem také na začátku března začaly stahovat americký alkohol z prodeje. Lawson Whiting, šéf společnosti Brown-Forman, která vyrábí whisky Jack Daniel’s, tento krok označil za horší než cla.



Kanadský premiér Mark Carney ve čtvrtek řekl, že Kanada bude bojovat proti americkým clům odvetnými opatřeními. Spojené státy podle něj už nejsou spolehlivým partnerem. Kanada by například mohla uvalit spotřební daň na vývoz ropy, potaše a dalších komodit, uvedla agentura Reuters.