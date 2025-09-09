Rozbřesk: Průmysl pozvolna jede dál o něco rychleji, zejména díky automotive

Průmysl v červenci meziročně vzrostl o 1,8 % a lehce překonal naše očekávání. Průmyslová výroba sice neroste závratným tempem, ale do třetího kvartálu vstoupila nehledě na přetrvávající obchodní napětí relativně optimisticky.
Daří se opět primárně výrobcům v segmentu automotive (+4,5 %) a v navazujících oborech jako je výroba plastů a pryžových produktů (+7,6 %). Na druhé straně se však postupně začíná vylepšovat situace i v ostatních důležitých odvětvích v čele se strojírenstvím a výrobou kovových konstrukcí (viz graf sezónně očištěné řady níže). A stabilnější je zjevně i výroba v některých energeticky náročnějších výrobách (např. chemický průmysl). Naopak zaostávají stále producenti elektroniky a počítačů nebo textilní průmysl.
Relativně povzbudivý pohled je i na nové objednávky, které rostou slušným tempem +6,6 % meziročně. Na druhou stranu mezi odvětvími zde přetrvávají velké rozdíly a oproti silným objednávkám v segmentu automotive vidíme stále relativně velmi slabé objednávky v segmentu elektroniky nebo základních kovů. Je také jasně patrné, že zahraniční zakázky rostou o poznání pomaleji (+2,9 %) než tuzemské (+13 %). Pozitivní výhled českého průmyslu je tak primárně spojen s obratem v domácím investičním cyklu.
Včerejší čísla (i když lehce nad odhadem) korespondují s naším výhledem, který po silném hospodářském růstu na začátku roku předpokládá lehké zvolnění růstové dynamiky ve třetím a čtvrtém kvartále tohoto roku. Náš základní scénář počítá s růstem HDP o 0,3 % mezikvartálně, zatímco nowcast ukazuje na 0,4 %. Průmysl by měl po růstu okolo 1,5 % ve třetím kvartále lehce zrychlit dynamiku ke 2 % na konci tohoto roku, zahraniční obchod však bude výkon ekonomiky v mezičase tlumit…
TRHY
Koruna
Česká koruna se nakonec rozhodla vydat na delší výpravu směrem k silnějším úrovním a pohybuje se v okolí 24,30 EUR/CZK. Nejde v tomto případě o vliv domácích čísel - průmysl nebyl daleko od našeho odhadu a míra nezaměstnanosti překvapivě lehce vzrostla. Úspěch koruny jde téměř výhradně za dalšími ztrátami dolaru na globálních trzích. Ty jdou navíc ruku v ruce se silnějšími globálními akciemi. Toto prostředí, kdy sázky na nižší americké sazby podporují riziková aktiva obecně přeje i koruně.
Eurodolar
Ve Francii sice padla vláda, ale eurodolar je výše. Zatímco nejistota okolo francouzské politické situace se manifestovala spíše v paritě se švýcarským frankem (který zpevnil), tak eurodolar zpevnil díky rostoucím sázkám na razantní snížení sazeb ze strany Fedu. Aktuálně trh sází již z 12 % na redukci o 50 bazických bodů příští středu.
Dnes je kalendář očekávaných událostí prázdný, a tak pokud se neobjeví něco na politické scéně v USA či nepřijde s nějakým komentářem někdo z Fedu, tak se bude čekat na zítřejší data za americkou výrobní inflaci.
Akcie
Americký akciový index S&P 500 včera posiloval o 0,2 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq posiloval o 0,5 %. Na konci včerejšího obchodního dne jsme viděli pokračování pozitivního trendu i navzdory slabým datům z trhu práce.
Výnosy klesají, čímž se indikuje rostoucí pravděpodobnost na snížení úrokových sazeb americké centrální banky Fed. V sektoru AI posilovala společnost AVGO – po silných výsledcích tlačí akcie konkurenta AMD níže z maxim okolo 185 USD za akcii směrem pod 150 USD za akcii.