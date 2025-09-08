Volkswagen představil levný elektromobil. Cena by měla začít na úrovni 25 tisíc eur

Německý automobilový koncern Volkswagen odtajnil model nového kompaktního a dostupného elektromobilu, jehož cenovka by měla začít kolem hranice 25 tisíc eur (přes 600 tisíc Kč), čímž by mohl představovat konkurenci pro čínské značky, jejichž přítomnost na evropské trhu sílí. Generální ředitel Oliver Blume ale hlásí, že se konkurence nebojí.
Volkswagen, letošní největší dodavatel elektromobilů v Německu i celé Evropě, představil koncept kompaktního plně elektrického modelu ID. Cross o víkendu, tedy těsně před zahájením mnichovského autosalonu IAA Mobility. Vůz by se měl na trh dostat v první polovině příštího roku a jeho vstupní cenová hladina by se měla podle Blumeho pohybovat kolem úrovně 25 tisíc eur. Mělo by tak jít o druhý nejlevnější elektromobil značky po rovněž připravovaném modelu ID. EVERY1 (20-22 tisíc eur).
„V uplynulých letech jsme intenzivně pracovali na zlepšení našeho softwaru a na rozšíření nabídky baterií. Tato modelová řada bude první, ve které představíme náš jednotný koncept bateriových článků,“ řekl Blume v rozhovoru pro CNBC a dodal: "Už nyní jsme například v Evropě jednoznačným lídrem na trhu elektromobility s podílem 28 procent. Tato modelová řada je dalším krokem k tomu, abychom tento podíl ještě navýšili."
Na otázku ohledně silné konkurence ze strany čínských výrobců elektromobilů Blume odpověděl, že výzvu vítá. „Konkurence je pro mě velmi pozitivní. Je to jako ve sportu: když máte dobré soupeře, musíte být lepší. A právě na to jsme se v posledních letech připravovali – na zlepšování sebe samotných. Konkurence se nebojím,“ řekl.
Akcie Volkswagenu letos vzrostly přibližně o 15 procent, a to i přes dopady amerických cel na evropský automobilový průmysl. V horizontu posledních pěti let si ale akcie nevedou dobře, ztrácí přes 30 procent.
Celní zátěž
Evropský automobilový sektor v současnosti čelí řadě výzev: od rostoucích výrobních nákladů, přes americká cla a narušení dodavatelského řetězce až po regulační tlaky. Jak nedávno uvedl generální ředitel skupiny Mercedes-Benz Ola Källenius: „Náš průmysl zažívá silné deště, krupobití, bouře a sníh zároveň.“
Blume nedávný obchodní průlom mezi USA a Evropskou unií uvítal. Dohoda EU zaručuje, že USA sníží dovozní cla na automobily z 27,5 procenta na 15 procent. Cla však bude pro společnost stále „zátěží“, uvedl Blume a dodal, že VW hodlá i nadále silně investovat v USA.
Zdroj: CNBC