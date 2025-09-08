Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Volkswagen představil levný elektromobil. Cena by měla začít na úrovni 25 tisíc eur

Volkswagen představil levný elektromobil. Cena by měla začít na úrovni 25 tisíc eur

08.09.2025 14:00
Autor: Redakce, Patria.cz

Německý automobilový koncern Volkswagen odtajnil model nového kompaktního a dostupného elektromobilu, jehož cenovka by měla začít kolem hranice 25 tisíc eur (přes 600 tisíc Kč), čímž by mohl představovat konkurenci pro čínské značky, jejichž přítomnost na evropské trhu sílí. Generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume ale hlásí, že se konkurence nebojí.

Volkswagen, letošní největší dodavatel elektromobilů v Německu i celé Evropě, představil koncept kompaktního plně elektrického modelu ID. Cross o víkendu, tedy těsně před zahájením mnichovského autosalonu IAA Mobility. Vůz by se měl na trh dostat v první polovině příštího roku a jeho vstupní cenová hladina by se měla podle Blumeho pohybovat kolem úrovně 25 tisíc eur. Mělo by tak jít o druhý nejlevnější elektromobil značky po rovněž připravovaném modelu ID. EVERY1 (20-22 tisíc eur).

„V uplynulých letech jsme intenzivně pracovali na zlepšení našeho softwaru a na rozšíření nabídky baterií. Tato modelová řada bude první, ve které představíme náš jednotný koncept bateriových článků,“ řekl Blume v rozhovoru pro CNBC a dodal: "Už nyní jsme například v Evropě jednoznačným lídrem na trhu elektromobility s podílem 28 procent. Tato modelová řada je dalším krokem k tomu, abychom tento podíl ještě navýšili."

Na otázku ohledně silné konkurence ze strany čínských výrobců elektromobilů Blume odpověděl, že výzvu vítá. „Konkurence je pro mě velmi pozitivní. Je to jako ve sportu: když máte dobré soupeře, musíte být lepší. A právě na to jsme se v posledních letech připravovali – na zlepšování sebe samotných. Konkurence se nebojím,“ řekl.

Akcie Volkswagenu letos vzrostly přibližně o 15 procent, a to i přes dopady amerických cel na evropský automobilový průmysl. V horizontu posledních pěti let si ale akcie nevedou dobře, ztrácí přes 30 procent.

Celní zátěž

Evropský automobilový sektor v současnosti čelí řadě výzev: od rostoucích výrobních nákladů, přes americká cla a narušení dodavatelského řetězce až po regulační tlaky. Jak nedávno uvedl generální ředitel skupiny Mercedes-Benz Ola Källenius: „Náš průmysl zažívá silné deště, krupobití, bouře a sníh zároveň.“

Blume nedávný obchodní průlom mezi USA a Evropskou unií uvítal. Dohoda EU zaručuje, že USA sníží dovozní cla na automobily z 27,5 procenta na 15 procent. Cla však bude pro společnost stále „zátěží“, uvedl Blume a dodal, že VW hodlá i nadále silně investovat v USA.

Zdroj: CNBC


Čtěte více:

Rozbřesk: Maloobchod zvolňuje, koruna pod 24,90 EURCZK, Fed v září sníží sazby a pozornost upřena na Francii
08.09.2025 8:49
Rozbřesk: Maloobchod zvolňuje, koruna pod 24,90 EURCZK, Fed v září sníží sazby a pozornost upřena na Francii
České maloobchodní tržby zvolnily v červenci svůj meziroční růst na 2,...
Zestátnění ČEZ by trvalo rok a půl, Trump kritizuje pokutu pro Google a futures jsou v zeleném
08.09.2025 8:52
Zestátnění ČEZ by trvalo rok a půl, Trump kritizuje pokutu pro Google a futures jsou v zeleném
České sazby by mohly zůstat vysoko po delší dobu. Proces plného ovlád...
Dohoda OPEC+ na zvýšení těžby by měla výrazně zatlačit na pokles cen ropy
08.09.2025 9:24
Dohoda OPEC+ na zvýšení těžby by měla výrazně zatlačit na pokles cen ropy
Skupina OPEC+ se dohodla, že v říjnu přikročí k dalšímu zvýšení těžby ...
Průmyslová výroba v Česku v červenci zrychlila meziroční růst na 1,8 procenta
08.09.2025 9:37
Průmyslová výroba v Česku v červenci zrychlila meziroční růst na 1,8 procenta
Průmyslová výroba v Česku v červenci zrychlila meziroční růst na 1,8 p...
Jan Bureš: Průmysl pozvolna jede dál o něco rychleji, zejména díky automotive
08.09.2025 10:07
Jan Bureš: Průmysl pozvolna jede dál o něco rychleji, zejména díky automotive
Průmysl v červenci meziročně vzrostl o 1,8 % a lehce překonal naše oče...


Váš názor
  • Přidat názor
     
    08.09.2025 18:05

    600 litrů je dnes "levný" automobil .... :o/ Asi jak pro koho...
    karel777
Aktuální komentáře
08.09.2025
18:09PODCAST Týdenní výhled: Špatný trh práce v USA převáží nad rostoucí inflací a nové přírůstky do S&P 500  
17:17Nejlepší investor všech dob a neexistence investičního štěstí
16:27Sentix: Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny klesla na pětiměsíční minimum
15:21Muskova SpaceX kupuje frekvenční spektrum EchoStar za 17 miliard dolarů
14:00Volkswagen představil levný elektromobil. Cena by měla začít na úrovni 25 tisíc eur
13:16Když Trump bezprecedentně tlačí na Fed. Zdeněk Tůma na téma odvolávání centrálních bankéřů
12:17IPO Klarny: Švédský fintech už nechce být známý jen modelem "kup teď, zaplať později"
11:23Míra nezaměstnanosti vzrostla na 4,5 %, nejvýše od března 2017
11:03Akcie stoupají, dluhopisy jsou v klidu. Týden začíná politikou  
10:07Jan Bureš: Průmysl pozvolna jede dál o něco rychleji, zejména díky automotive
9:37Průmyslová výroba v Česku v červenci zrychlila meziroční růst na 1,8 procenta
9:24Dohoda OPEC+ na zvýšení těžby by měla výrazně zatlačit na pokles cen ropy
8:52Zestátnění ČEZ by trvalo rok a půl, Trump kritizuje pokutu pro Google a futures jsou v zeleném  
8:49Rozbřesk: Maloobchod zvolňuje, koruna pod 24,90 EURCZK, Fed v září sníží sazby a pozornost upřena na Francii
8:38Plné ovládnutí skupiny ČEZ by trvalo asi rok až rok a půl, řekl Havlíček
6:06Analýza Nestlé: Změna vedení zastínila hlubší problémy společnosti
07.09.2025
16:35Matcha mánie proměnila zelený prášek ve zlato
8:20Víkendář: Jak jednoduše pomoci firmě a spokojenosti zaměstnanců
06.09.2025
8:23Víkendář: Investory příliš ovlivňuje jejich paměť
05.09.2025
22:06Wall Street: Boj mezi strachem z recese a nadějí na nižší sazby  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Čína - Obchodní bilance, mld. USD
8:00DE - Průmyslová výroba, y/y
9:00CZ - Obchodní bilance - nár. pojetí, mld. Kč
9:00CZ - Průmyslová výroba, y/y
10:00CZ - Nezaměstnanost
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět