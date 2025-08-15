Kofola expanduje, Trump se sejde s Putinem a USA chtějí podíl v Intelu

rozšiřuje své aktivity na Slovensku. Mezitím se světová pozornost upírá k summitu Trump–Putin o Ukrajině, který se koná na Aljašce, zatímco Trump čelí domácí kritice. varuje před oslabováním dolaru kvůli neobvyklé kombinaci inflace a možného snižování sazeb. Trumpova administrativa zároveň jedná o vstupu do Intelu. V Premier League dominuje hazardní byznys a kluby využívají dluhový trh k financování přestupů. Japonská ekonomika překvapivě roste, zatímco pokles prodeje kartonových krabic v USA naznačuje ochlazení maloobchodu. A Peloton chystá zásadní produktový upgrade s důrazem na AI a zdravý životní styl.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,6 %, FSTE 100 +0,6 % a DAX +0,5 %.
Kofola expanduje na Slovensku: koupila stoprocentní podíl ve společnosti ASO VENDING, která je největším provozovatelem kávových, jídelních a nápojových automatů na Slovensku. Do jejího čela se postaví dosavadní obchodní ředitel Kofoly ČeskoSlovensko pro retail Rastislav Kráľ, kterého v nápojářské firmě nahradí Daniela Dlouhá. Výše transakce nebyla zveřejněna.
Trump se sejde s Putinem: Summit Donalda Trumpa a Vladimira Putina o válce na Ukrajině se koná na aljašské vojenské základně od 21:00 SEČ. Trump se snaží zmírnit naděje ohledně možného průlomu a zároveň naznačuje, že by se případné druhé schůzky mohli zúčastnit i někteří evropští lídři. Objevují se i zprávy, že Trump využívá nadcházející schůzku s Vladimirem Putinem k tomu, aby odvedl pozornost od domácích problémů, jako jsou špatné výsledky v průzkumech a kritika masivního zákona o daních a výdajích, který nechal protlačit Kongresem.
Sázky na snížení sazeb Fedem ochlazují: Obchodníci z Wall Street zchladili očekávání ohledně snížení sazeb Fedu po datech o velkoobchodní inflaci. Aktuálně zaceňují snížení sazeb o 50 bps do konce roku, přičemž pravděpodobnost na snížení sazeb v září klesla na 85 % z více než 100 %.
Dolar v ohrožení: mezitím varovala, že americký dolar čelí toxické směsi, protože Federální rezervní systém zvažuje snížení sazeb uprostřed rostoucí inflace – což je vzácný scénář podobný roku 2007, který by mohl měnu stlačit dolů.
USA údajně převezmou podíl v Intelu: Trumpova administrativa jedná s Intelem o možném převzetí podílu v tomto výrobci čipů, uvedli lidé obeznámení s realitou. Akcie společnosti vzrostly. Plán údajně vzešel ze setkání prezidenta Trumpa se šéfem Intelu Lip-Bu Tanem, které se uskutečnilo v pondělí a na které Trump manažera pochválil a otočil svou dřívější kritiku. Podle jednoho ze zdrojů se předpokládá, že vláda za podíl zaplatí. Na podrobnostech plánu se však podle něj stále pracuje. Zatím není jasné, jak velký podíl by vláda ve firmě mohla získat, píše agentura Bloomberg.
Dnes začíná Premier League: Premier League zahájí svou 34. sezónu a více než polovina všech klubů (11 z 20) bude mít již druhý rok po sobě na hrudi hráčů názvy hazardních společností. Žádné jiné odvětví nebylo od založení ligy v roce 1992 tak všudypřítomné. Kromě toho boj o talenty rozdmýchává mezi nejlepšími evropskými týmy dluhový trh, přičemž jako záruku využívají poplatky za přestupy hráčů. Vzhledem k tomu, že letos v létě utratily za hráče 5 miliard dolarů, začíná být tento obchodní model tak velký, že se přesouvá za hranice specializovaných finančníků a začíná přitahovat největší jména ve světě soukromých úvěrů.
Ekonomika Japonska překonala odhady: Hrubý domácí produkt Japonska se ve druhém čtvrtletí v celoročním přepočtu zvýšil o jedno procento, více než se čekalo. Ekonomika rostla již čtvrté čtvrtletí za sebou, když pokles z prvního čtvrtletí byl revidován na růst o 0,6 procenta. Ekonomiku podpořily kapitálové investice a objem vývozu byl relativně dobrý navzdory novým americkým clům. Výdaje spotřebitelů však nadále brzdí vysoké ceny.
Prodej kartonových krabic klesá: Co může znít jako nudná zajímavost, je však netradičním ekonomickým ukazatelem, který signalizuje korekci v maloobchodní poptávce napříč odvětvími. Dodávky kartonových krabic v USA klesly ve druhém čtvrtletí na nejnižší hodnotu od roku 2015. I když síla odvětví kartonových krabic nemusí být nutně jednoznačným ukazatelem maloobchodních výdajů, může signalizovat, že se čísla začnou zhoršovat.
Peloton představí velký upgrade s AI: Společnost Peloton plánuje největší upgrade svých produktů za poslední roky ve snaze oživit prodeje modernizovaným hardwarem, novým příslušenstvím a umělou inteligencí. Společnost údajně plánuje uvedení produktu na trh již v říjnu, kdy představí modernizované kolo, běžecký pás, integrovanou platformu s umělou inteligencí a hlavní softwarové funkce. Tyto kroky přicházejí necelý rok po nástupu nového manažerského týmu v čele s generálním ředitelem Peterem Sternem, bývalým manažerem společnosti , který se snaží přebudovat značku na společnost zaměřenou na zdraví a wellness s umělou inteligencí.