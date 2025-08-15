Ackman, Tepper, Loeb: Co ve druhém kvartále nakupovali největší hráči?

Nejbližší týdny po konci jednotlivých kvartálů umožňují investorům nahlédnout nejen do výsledků firem, ale také do portfolií těch neznámějších investorů. Podívali jsme se, co ve druhém čtvrtletí nakupovali hvězdy kapitálových trhů jako David Tepper, Bill Ackman nebo Daniel Loeb.
Velcí američtí investoři, kteří spravují aktiva za více než sto milionů dolarů, musí po konci každého čtvrtletí zveřejnit 13F report. Dokument ukazuje složení portfolia k poslednímu dni daného čtvrtletí a přestože jsou data zpožděná, nabízejí pro retailové investory a analytiky cenný vhled pod ruce těch nejlepších.
Například známý investor Bill Ackman, který prostřednictvím fondu Pershing Square Capital spravuje téměř 14 miliard dolarů, ve druhém kvartále pouze nakupoval. Mírně zvětšil pozice v půjčovně automobilů Hertz a v hotelovém řetězci Hilton. Výraznějšího navýšení o více než pětinu se dočkala pozice ve firmě Alphabet. Nově do portfolia Ackman přidal akcie Amazonu, jež měly na konci června hodnotu téměř 1,3 miliardy dolarů.
Akciím Amazonu se v letošním roce příliš nedaří. Od počátku roku vzrostly o 5,3 procenta a zaostávají nejen za zbytkem Velké sedmičky, ale i za indexem S&P 500. Nutno však dodat, že od dubnových minim akcie Amazonu přidaly již 38 procent.
Výrazně aktivnější byl ve druhém kvartále investor David Tepper, který po finanční krizi v roce 2008 vydělal na akciích bankovního sektoru. Na rozdíl od Ackmana o čtvrtinu zmenšoval pozice v technologických firmách jako je , Meta a čínská Alibaba, jež je jeho největší pozicí.
Tepper i nadále vidí příležitosti v polovodičovém sektoru. O stovky procent navyšoval zastoupení akcií Nvidie a TSMC. Zdvojnásobil rovněž pozici ve firmě Technology a nově nakoupil akcie amerického Intelu, který se těší plné pozornosti amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Nejzásadnější sázkou je však razantní nákup akcií pojišťovny United Health, které již delší dobu ztrácejí a po nedávných výsledcích se výrazně propadly. Tepper navýšil pozici v pojišťovně o 1300 procent na 764 milionů dolarů.
Největší americká pojišťovna s tickerem UNH byla podle dat portálu Dataroma mezi známými investory nejvíce nakupovanou akcií. Kromě Teppera jí do svého portfolia přidal také konglomerát Berskhire Hathaway investora Warrena Buffetta a fond Scion Asset Management, který spravuje Michael Burry. Akcie pojišťovny v reakci na zprávy v pátek před zahájením obchodování posilovaly o 11 procent.
V portfoliu mírně ubylo akcií Applu a , které představují první a třetí největší pozice. Buffett dále prodával akcie Charter Communications, Liberty Media nebo DaVita HealthCare. "Věštec z Omahy" naopak výrazně navyšoval pozice ve stavaři , bazénové firmě Pool Corp a v holdingu Constellation Brands.
Portfolio Michaela Burryho se na konci druhého kvartálu skládalo pouze z šesti pozic. Burry během druhého kvartálu prodal čtvrtinu akcií kosmetické firmy , které tvořila přes 21 procent portfolia. Nově pak otevřel pozice v oděvní firmě Lululemon, vývojáři vědeckých přístrojů Bruker a ve farmaceutické společnosti Regeneron. Dále do portfolia přidal Mercadolibre a již zmíněnou pojišťovnu United Health.
Investor Daniel Loeb známý svým aktivistickým přístupem do sedmimiliardového portfolia spravovaného prostřednictvím fondu Third Point přikupoval akcie technologických gigantů , a Meta. Zároveň téměř zdvojnásobil pozici v Nvidii a finanční společnosti Capital One. O polovinu pak zvětšil pozice v analytické firmě CoStar a v dodavateli elektřiny Vistra.
Na druhé straně Loeb prodal pětinu pozice ve výrobci čipů TSMC. Dále mírně uprodával akcie promotérské společnosti Live Nation nebo firmy CRH, jenž podniká v sektoru stavebních materiálů.
Zdroj: Dataroma