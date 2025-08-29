Čínský gigant Alibaba vyvíjí vlastní AI čip

Čínská společnost Alibaba vyvinula nový čip, který je univerzálnější než její starší čipy a má sloužit širší škále úkolů spojených s inferencí umělé inteligence, uvedl v pátek deník Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na zdroje obeznámené s touto záležitostí. Firma také zveřejnila hospodářské výsledky, z nichž investory potěšil růst cloudu.
Čip, který je nyní v testovací fázi, si vyrábí Alibaba sama na rozdíl od dřívějšího AI čipu této čínské společnosti, který vyrobila společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing, uvádí se ve zprávě.
Čínské technologické společnosti zaměřené na umělou inteligenci se obrací na domácí technologie v době, kdy přední gigant v oblasti AI čipů, americká , čelí regulačním problémům při prodeji svých produktů v asijské zemi. Prodej čipu H20 od e, nejvýkonnějšího na čínském trhu, byl totiž na začátku tohoto roku fakticky zablokován administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Až minulý měsíc Bílý dům znovu povolil Nvidii H20 v Číně prodávat.
Peking však vyvíjí tlak na své technologické giganty, včetně Alibaby a ByteDance, aby čipy H20 nepoužívaly, protože chce mj. v polovodičovém průmyslu dosáhnout soběstačnosti. Řada čínských firem proto pracuje na čipech, které by se mohly stát alternativou pro ty od Nvidie.
vyvinula čip H20 speciálně pro Čínu poté, co USA v roce 2023 zavedly vývozní omezení na její ostatní AI čipy. H20 nemá takový výpočetní výkon jako H100 od Nvidie nebo její nejnovější řada Blackwell.
Zpráva o tom, že Alibaba vyvíjí svůj vlastní AI čip, poslala akcie Nvidie v pátek po otevření trhu dolů o tři procenta.
Silný růst cloudu
Vedle této zprávy vydala Alibaba v pátek hospodářské výsledky za první fiskální čtvrtletí. Čistý zisk vzrostl o 76 procent na 42,38 miliardy jüanů (124,6 miliardy Kč). K růstu přispělo především přecenění kapitálových investic a zisk z prodeje podílu v divizi spotřebitelských služeb Trendyol.
Za očekáváním analytiků ale zaostaly tržby, a to kvůli tvrdé konkurenci na trhu internetového prodeje a kolísavé spotřebitelské poptávce v Číně. Konkrétně se celkové tržby za tři měsíce do konce června zvýšily o dvě procenta na 247,65 miliardy jüanů, zatímco analytici dotazovaní agenturou LSEG očekávali 252,92 miliardy jüanů.
Investory ale potěšil růst v segmentu cloudových služeb, kde tržby naopak odhady překonaly, což vyhnalo akcie firmy nahoru až o devět procent. Alibaba evidovala v cloudu meziročně 26procentní nárůst na 33,4 miliardy jüanů. Analytici čekali zvýšení jen na 31,44 miliardy jüanů.
Zdroj: Yahoo Finance, ČTK