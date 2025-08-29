Malé zásilky už nejsou „příliš malé na to, aby na nich záleželo". USA skoncovaly s celní výjimkou

To, co bylo kdysi pro Spojené státy příliš velkou "zbytečností" na to, aby se to regulovalo, se teď stalo příliš velkou ekonomickou silou na to, aby se to dále ignorovalo. Řeč je o malých zásilkách do 800 dolarů, jež v rámci výjimky nepodléhaly žádnému clu. S tím je ale od pátku definitivní konec.
Americká obchodní ustanovení z 30. let 20. století, která každý rok uvolnila cestu pro více než miliardu malých balíků do USA, v pátek skončila. Zatímco se objevují vítězové a poražení, dodatečný čas, papírování a peníze brzdí globální elektronický obchod a přidávají novou vrstvu zmatku do reorganizace mezinárodního obchodu vyvolané americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Hodnota zboží, na které se vztahuje celní osvobození „de minimis“ – z latiny znamená „příliš malé na to, aby na něm záleželo“ – dosahovala v posledních téměř deseti letech 800 dolarů, což je na globální poměry velmi štědré. Počet malých balíků vstupujících do USA bez cla v loňském roce explodoval na téměř 1,4 miliardy, což představuje 600% nárůst oproti předchozímu desetiletí, uvádí americká celní a hraniční ochrana. Odhaduje se, že nejméně tři čtvrtiny z nich pocházely z Číny, přičemž velký podíl na tom měli e-commerce giganti Shein a Temu.
Američané omezení koronavirovou pandemií milovali levné zboží a rychlost dodávek z továren až ke dveřím. Tsunami čínského zboží však ve Washingtonu vyvolala obavy, že zahraniční konkurenti podkopávají místní malé podniky, a že do země nepozorovaně proniká dovoz vyrobený s nucenou prací.
„Toto (de minimis) bylo zamýšleno tak, aby babička poslala více než 80dolarový balík hraček, ne aby obrovská čínská společnost každý den posílala desítky tisíc balíčků triček za 12 dolarů," řekl Greg Husisian, vedoucí oddělení mezinárodního obchodu ve společnosti Foley & Lardner, se sídlem ve Washingtonu
Plány na razantní opatření probíhaly již za předchozí Bidenovy administrativy, Trump nakonec v květnu zrušil výjimku pro Čínu a Hongkong. Předtím do USA dorazily v průměru čtyři miliony bezcelních balíčků denně, uvedl úředník administrativy. Od té doby se to snížilo v průměru asi na jeden milion balíčků spadajících pod de minimis denně.
Nyní se však i malé balíky, které dříve umožňovaly snadný tok levného zboží z celého zbytku světa, setkávají s clem a celními formuláři. Tento krok je dalším zdrojem příjmů pro americkou vládu na úkor podniků a spotřebitelů, kteří budou platit nové daně. Od května do úterý celníci vybrali podle vysoce postaveného úředníka administrativy více než 492 milionů dolarů z balíků, které by jinak byly před zrušením de minimis pro Čínu a Hongkong od cla osvobozeny.
Vydat se cestou USA zvažuje také Evropská unie, jejíž de minimis se vztahuje na zboží do hodnoty 150 eur. Podobné smýšlí i Spojené království se svou hranicí 135 liber.
Mezi těmi, kteří jsou za tuto změnu vděční, se řadí například Jim Tuchler, který vlastní podnik v oblasti Chicaga s názvem GiftsForYouNow.com. V posledních několika letech jeho tržby stále více podkopávají prodejci na online tržištích, jako jsou .com a . Od zrušení čínské výjimky ale zaznamenal nárůst tržeb. „Navzdory růs tu cen se objem a počet objednávek oproti loňskému roku zvýšily,“ řekl.
Z hlediska globálního obchodu však nebyl přechod hladký. Balíky doručované do USA poštou budou podléhat poplatku na základě cla platného v zemi původu obsahu. Alternativně mohou poštovní služby v zahraničí účtovat paušální poplatek ve výši 80 až 200 dolarů za položku na základě Trumpovy tzv. „reciproční“ celní sazby uvalené na vyvážející země. Tento poplatek je ovšem k dispozici pouze po dobu šesti měsíců a ve většině případů je spíše dražší variantou.
Více než dvě desítky národních poštovních agentur již přestaly přijímat balíky směřující do USA s odvoláním na nedostatečné pokyny ohledně dodržování požadavků na administrativu a platby ze strany Celní a pohraniční stráže USA (CBP). „Tato pozastavení zůstanou v platnosti do doby, než budou k dispozici další informace o tom, jak americké úřady tato opatření zavedou do praxe, a také do skutečného zavedení požadovaných provozních změn,“ uvedla tento týden ve svém prohlášení Světová poštovní unie, agentura UN.
Mluvčí CBP uvedl, že úřad má komplexní strategii k zajištění účinného vymáhání změny a koordinuje své kroky s dopravci a obchodními partnery, aby minimalizoval narušení provozu.
"Přizpůsobíme se"
Zásilky odesílané prostřednictvím komerčních balíkových společností budou posuzovány podle všech příslušných cel, včetně sazby specifické pro danou zemi a Trumpových celních tarifů specifických pro dané odvětví. Od ukončení amerického de minimis pro Čínu a Hongkong dopravci včetně Service a zaznamenali ve svých nejnovějších konferenčních hovorech pokles objemu mezi USA a Čínou a uvedli, že to zasadilo ránu jejich nejziskovější obchodní trase.
Hlavní dopravci ujišťují zákazníky, že se připravují na zvládnutí této změny, mimo jiné přidáním příplatků za vyřizování celních dokumentů a platby cel. „Vždycky jsme se potýkali s volatilitou,“ řekl Mike Parra, generální ředitel DHL Express Europe. „I tohle přejde a realita je taková, že se přizpůsobíme," dodal.
