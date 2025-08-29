Hledat v komentářích

Páteční dopoledne akciím ani dluhopisům nesvědčí, roli hraje opatrnost před daty

Páteční dopoledne akciím ani dluhopisům nesvědčí, roli hraje opatrnost před daty

29.08.2025 11:01
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Akciové trhy v Evropě dnes klesají a hlavní indexy dopoledne odepisují zhruba od 0,3 do 0,6 procenta. Stejně na tom jsou také americké futures, naznačující negativní úvod pátečního obchodování na Wall Street. Nakonec ale nemusí být poslední den před víkendem červený. Investoři vypadají opatrní před sadou odpoledních dat ze Spojených států, ale sentiment zůstává pozitivní a nákupní nálada se může snadno vrátit.

Sledovat se bude hlavně zpráva o osobních příjmech a výdajích v USA, a především v ní obsažená informace o cenovém deflátoru výdajů (PCE). Po smíšených údajích o spotřebitelských a výrobních cenách dnešní zpráva přinese index nejvíc sledovaný Fedem. Podle odhadů by PCE měl meziročně držet tempo na 2,6 pct a v jádrovém pojetí mírně zrychlit na 2,9 pct. Červencové PPI naznačilo, že ukotvenost inflace není rozhodně zaručená, jakkoli se cla zatím nepromítají příliš viditelně do spotřebitelských cen. Pokud by inflace začala citelně zrychlovat, byla by to pochopitelně komplikace pro snižování sazeb Fedu, které se čeká od září dál. Očekávané nižší sazby představují zvláště po posledním holubičím projevu J. Powella také pozitivní faktor pro trhy, a právě odtud plyne současná opatrnost. Domníváme se však, že se investoři dnešními daty tak snadno vystrašit nenechají. Drobný nárůst jádrové PCE inflace by neměl narušit pozitivní sentiment. To bychom čekali až v případě, že čísla překvapí výrazně směrem nahoru. Report o osobních příjmech a výdajích je pravidelně sledován hlavně díky absenci jiných podnětů ke konci měsíce, reakce však bývají malé.

Kromě zmíněných dat vyjde ještě průzkum aktivity v oblasti Chicaga, který se má sice za srpen zhoršit, ale bývá trhy víceméně ignorován. Pro úplnost pak do seznamu můžeme přidat předběžnou německou inflaci a revizi spotřebitelské důvěry z dílny Michiganské university.


Dluhopisové trhy sdílejí s těmi akciovými negativní směr a opatrnost. Nárůst výnosů ale není velký a většinou se vejde do 2 bps. Eurodolar se po včerejším obratu vzhůru drží u 1,1685. Zlato po zdolání 3400 USD zůstává nad touto úrovní i přes drobnou korekci. Koruna dopoledne lehce posiluje na obou hlavních párech, přičemž k euru se dostává na 24,50.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:59 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.5032 -0.1421 24.5482 24.4971
CZK/USD 20.9870 -0.1071 21.0470 20.9640
HUF/EUR 396.9177 0.0798 397.1632 396.4849
PLN/EUR 4.2679 0.0875 4.2693 4.2618
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.3274 -0.0112 8.3384 8.3084
JPY/EUR 171.5595 0.0000 171.7743 171.2394
JPY/USD 146.9440 0.0238 147.1990 146.7655
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8663 0.2053 0.8670 0.8634
CHF/EUR 0.9348 -0.1282 0.9371 0.9341
NOK/EUR 11.7462 -0.1534 11.7676 11.7308
SEK/EUR 11.0566 -0.1738 11.0828 11.0532
USD/EUR 1.1675 -0.0364 1.1690 1.1656
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5300 -0.1208 1.5321 1.5284
CAD/USD 1.3741 -0.0731 1.3758 1.3737
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 

