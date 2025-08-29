Páteční dopoledne akciím ani dluhopisům nesvědčí, roli hraje opatrnost před daty

Akciové trhy v Evropě dnes klesají a hlavní indexy dopoledne odepisují zhruba od 0,3 do 0,6 procenta. Stejně na tom jsou také americké futures, naznačující negativní úvod pátečního obchodování na Wall Street. Nakonec ale nemusí být poslední den před víkendem červený. Investoři vypadají opatrní před sadou odpoledních dat ze Spojených států, ale sentiment zůstává pozitivní a nákupní nálada se může snadno vrátit.
Sledovat se bude hlavně zpráva o osobních příjmech a výdajích v USA, a především v ní obsažená informace o cenovém deflátoru výdajů (PCE). Po smíšených údajích o spotřebitelských a výrobních cenách dnešní zpráva přinese index nejvíc sledovaný Fedem. Podle odhadů by PCE měl meziročně držet tempo na 2,6 pct a v jádrovém pojetí mírně zrychlit na 2,9 pct. Červencové PPI naznačilo, že ukotvenost inflace není rozhodně zaručená, jakkoli se cla zatím nepromítají příliš viditelně do spotřebitelských cen. Pokud by inflace začala citelně zrychlovat, byla by to pochopitelně komplikace pro snižování sazeb Fedu, které se čeká od září dál. Očekávané nižší sazby představují zvláště po posledním holubičím projevu J. Powella také pozitivní faktor pro trhy, a právě odtud plyne současná opatrnost. Domníváme se však, že se investoři dnešními daty tak snadno vystrašit nenechají. Drobný nárůst jádrové PCE inflace by neměl narušit pozitivní sentiment. To bychom čekali až v případě, že čísla překvapí výrazně směrem nahoru. Report o osobních příjmech a výdajích je pravidelně sledován hlavně díky absenci jiných podnětů ke konci měsíce, reakce však bývají malé.
Kromě zmíněných dat vyjde ještě průzkum aktivity v oblasti Chicaga, který se má sice za srpen zhoršit, ale bývá trhy víceméně ignorován. Pro úplnost pak do seznamu můžeme přidat předběžnou německou inflaci a revizi spotřebitelské důvěry z dílny Michiganské university.
Dluhopisové trhy sdílejí s těmi akciovými negativní směr a opatrnost. Nárůst výnosů ale není velký a většinou se vejde do 2 bps. Eurodolar se po včerejším obratu vzhůru drží u 1,1685. Zlato po zdolání 3400 USD zůstává nad touto úrovní i přes drobnou korekci. Koruna dopoledne lehce posiluje na obou hlavních párech, přičemž k euru se dostává na 24,50.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:59 SEČ:
|CZK/EUR
|24.5032
|-0.1421
|24.5482
|24.4971
|CZK/USD
|20.9870
|-0.1071
|21.0470
|20.9640
|HUF/EUR
|396.9177
|0.0798
|397.1632
|396.4849
|PLN/EUR
|4.2679
|0.0875
|4.2693
|4.2618
|CNY/EUR
|8.3274
|-0.0112
|8.3384
|8.3084
|JPY/EUR
|171.5595
|0.0000
|171.7743
|171.2394
|JPY/USD
|146.9440
|0.0238
|147.1990
|146.7655
|GBP/EUR
|0.8663
|0.2053
|0.8670
|0.8634
|CHF/EUR
|0.9348
|-0.1282
|0.9371
|0.9341
|NOK/EUR
|11.7462
|-0.1534
|11.7676
|11.7308
|SEK/EUR
|11.0566
|-0.1738
|11.0828
|11.0532
|USD/EUR
|1.1675
|-0.0364
|1.1690
|1.1656
|AUD/USD
|1.5300
|-0.1208
|1.5321
|1.5284
|CAD/USD
|1.3741
|-0.0731
|1.3758
|1.3737