Detail - články
Dánská ekonomika zpomaluje s Novo Nordiskem. Vláda snížila letošní odhad růstu o polovinu

Dánská ekonomika zpomaluje s Novo Nordiskem. Vláda snížila letošní odhad růstu o polovinu

29.08.2025 11:24
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Úpadek farmaceutického giganta Novo Nordisk se významně podepisuje také na dánské ekonomice. Severská země výrazně snížila letošní odhad růstu HDP, a to ze tří procent na 1,4 procenta s odvoláním právě na slabší byznysové vyhlídky Novo Nordisku. Informovala o tom agentura Bloomberg s odkazem na vládní dokumenty. Ještě loni díky růstu výrobce léků Ozempic a Wegovy dánská ekonomika vzrostla o 3,7 procenta.

Dánská vláda poukazuje na výrazný pokles vývozu, který má letos stoupnout pouze o 0,9 procenta. Přitom ještě v květnu prognóza počítala s růstem o 4,3 procenta. Za poklesem exportu stojí především ztráta podílu na americkém trhu, píše se v dokumentu, který má Bloomberg k dispozici a Kodaň by jej měla zveřejnit v pátek.

Ministerstvo hospodářství v dokumentu konkrétně uvádí, že dánský vývoz do USA začátkem letoška výrazně klesl po obrovském nárůstu zaznamenaném koncem loňského roku, a to jak v důsledku hromadění zásob, tak i v důsledku zvýšené konkurence na trhu s léky na hubnutí, v důsledku čehož Novo Nordisk ztratil podíl na trhu.

Společnost začátkem července letos už podruhé snížila svůj celoroční výhled tržeb a provozního zisku, protože v konkurenčním boji na trhu s léky na obezitu momentálně prohrává s americkou Eli Lilly. Do ziskovosti firmy se pak negativně propisují také generické léky, jež snižují prodejní příležitosti v USA, stojí v dokumentu.

„Očekáváme, že farmaceutický průmysl bude mít pro dánskou ekonomiku i nadále velký význam, i když nemůžeme očekávat stejně mimořádně velký růst jako v posledních letech,“ citoval Bloomberg z vyjádření ministryně hospodářství Stephanie Loseové uvedeném v dokumentu.

Pro příští rok naopak Dánsko nově počítá s vyšším růstem HDP díky vyšší spotřebě. Nový odhad je 2,1 procenta, zatímco ten předchozí byl 1,4 procenta. Ministerstvo dodalo, že navzdory nižší prognóze letošního růstu zůstává ekonomika celkově silná a očekává vysokou zaměstnanost a meziroční inflaci po dvěma procenty.

Zdroj: Bloomberg, CNBC


    29.08.2025 12:38

    Použití výrazu "úpadek" ve vztahu k farmaceutické firmě Novo Nordisk je mírně řečeno nepatřičné. Nevím zda je to způsobeno časovým nedostatkem při psaní nebo snahou o dosažení senzace, ale obojí je špatně navíc na stránkách této instituce. Také čeština dostala na frak, Novo Nordisk nepotkáte na procházce po parku.
    FOJT
