Čtvrtletní zisk čínské automobilky BYD poprvé za tři a půl roku klesl

29.08.2025 14:54
Autor: ČTK

Čistý zisk čínské automobilky BYD, která je největším výrobcem elektromobilů na světě, se v letošním druhém čtvrtletí meziročně snížil o 30 procent na 6,4 miliardy jüanů (zhruba 19 miliard Kč). Zaznamenal tak první pokles za tři a půl roku. Vyplývá to podle agentury Reuters z dnešní zprávy podniku. Čtvrtletní tržby společnosti nicméně meziročně vzrostly o 14 procent a překročily 200 miliard jüanů.

V celém prvním pololetí se čistý zisk zvýšil o 14 procent na 15,5 miliardy jüanů a tržby vzrostly o 23 procent na 371 miliard jüanů. Automobilka v pololetí prodala 2,15 milionu vozů, tedy o třetinu více než před rokem. Jejím cílem je prodat v celém letošním roce 5,5 milionu vozů, napsala agentura Bloomberg.

Společnost BYD na světovém trhu s automobily s čistě elektrickým pohonem soupeří s americkým konkurentem Tesla, v jehož čele stojí miliardář Elon Musk. Firma BYD stále prodává velkou většinu svých automobilů na čínském trhu, snaží se ale rozšiřovat mezinárodní přítomnost, mimo jiné i v Evropě.

Koncem roku 2023 se společnost BYD rozhodla, že v rámci zahraniční expanze postaví v Maďarsku svou první evropskou továrnu na osobní auta. Závod bude vyrábět elektromobily a hybridní vozy pro evropský trh.


