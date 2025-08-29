Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Míra inflace v Německu vzrostla v srpnu na 2,2 procenta, uvedli statistici

Míra inflace v Německu vzrostla v srpnu na 2,2 procenta, uvedli statistici

29.08.2025 14:35
Autor: ČTK

Růst spotřebitelských cen v Německu v srpnu zrychlil, míra inflace vzrostla na 2,2 procenta. V předběžné zprávě to v pátek uvedl Spolkový statistický úřad. V červnu a červenci se míra inflace držela na dvou procentech.

Podle harmonizovaných údajů, které se používají pro účely srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie, se míra inflace zvýšila na 2,1 procenta z červencové hodnoty 1,8 procenta. To je více, než čekali analytici oslovení agenturou Reuters. Ti předpokládali, že míra inflace vzroste jen na dvě procenta.

Bez zahrnutí nestabilních cen potravin a energií inflace v srpnu činila podle předběžných údajů 2,7 procenta, byla tedy stejná jako v červenci a červnu.

Po ruské invazi na Ukrajinu z února 2022 vzrostly především ceny energií, inflace v Německu se tak dostala na téměř devět procent. V průměru v roce 2022 činila míra inflace v Německu 6,9 procenta, o rok později 5,9 procenta, loni ale už jen 2,2 procenta. I v roce 2021 byla průměrná inflace v Německu vyšší než teď, činila tehdy 3,1 procenta.

Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. V minulých dvou letech zaznamenala německá ekonomika pokles. Podle posledního výhledu předních ekonomických institutů letos vykáže růst o 0,3 procenta a v příštím roce o 1,5 až 1,7 procenta. V těchto prognózách ale ještě nejsou zahrnuty dopady obchodní dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy, která zavádí patnáctiprocentní cla na dovoz z EU do USA. Spojené státy jsou největším obchodním partnerem Německa.

Spolkový úřad práce v předběžné zprávě uvedl, že počet lidí bez práce v Německu v srpnu ve srovnání s předchozím měsícem vzrostl o 46.000 na 3,025 milionu. Míra nezaměstnanosti vzrostla o 0,1 procentního bodu na 6,4 procenta. Více než tři miliony nezaměstnaných Německo evidovalo naposledy v roce 2015, upozornila agentura DPA.


Čtěte více:

Fiskální dominance na obzoru? Trumpova kampaň za nižší sazby budí obavy
28.08.2025 15:22
Fiskální dominance na obzoru? Trumpova kampaň za nižší sazby budí obavy
S tím, jak Donald Trump zesiluje svou snahu o ovládnutí Federálního re...
Ekonomika USA ve druhém čtvrtletí podle zpřesněných údajů vzrostla o 3,3 pct.
28.08.2025 14:59
Ekonomika USA ve druhém čtvrtletí podle zpřesněných údajů vzrostla o 3,3 pct.
Hrubý domácí produkt (HDP) Spojených států se ve druhém čtvrtletí po z...
Dánská ekonomika zpomaluje s Novo Nordiskem. Vláda snížila letošní odhad růstu o polovinu
29.08.2025 11:24
Dánská ekonomika zpomaluje s Novo Nordiskem. Vláda snížila letošní odhad růstu o polovinu
Úpadek farmaceutického giganta Novo Nordisk se významně podepisuje tak...
Malé zásilky už nejsou „příliš malé na to, aby na nich záleželo
29.08.2025 13:06
Malé zásilky už nejsou „příliš malé na to, aby na nich záleželo". USA skoncovaly s celní výjimkou
To, co bylo kdysi pro Spojené státy příliš velkou "zbytečností" na to,...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
29.08.2025
17:48Perly týdne: AI obavy, atraktivní finanční sektor
15:57Čínský gigant Alibaba vyvíjí vlastní AI čip
14:54Čtvrtletní zisk čínské automobilky BYD poprvé za tři a půl roku klesl
14:35Míra inflace v Německu vzrostla v srpnu na 2,2 procenta, uvedli statistici
14:25Některé ekonomické teorie možná stojí za připomenutí. Třeba ta o vytěsňování
13:06Malé zásilky už nejsou „příliš malé na to, aby na nich záleželo". USA skoncovaly s celní výjimkou
12:53SAB Finance a.s.: Pozvánka na valnou hromadu SAB Finance a.s
11:24Dánská ekonomika zpomaluje s Novo Nordiskem. Vláda snížila letošní odhad růstu o polovinu
11:02Pale Fire Financing a.s.: Oznámení o osmé výplatě úrokového výnosu
11:01Páteční dopoledne akciím ani dluhopisům nesvědčí, roli hraje opatrnost před daty  
10:07HDP revidován vzhůru, naděje na další pokles sazeb klesá
10:06Colt CZ kupuje Synthesii Nitrocellulose za 22 miliard korun, miliardář Pražák se stane třetím největším akcionářem  
9:00Colt CZ kupuje firmu Synthesia Nitrocellulose a energetickou divizi Synthesie
8:51Evropa spíše negativní, Colt CZ investuje do Synthesia Nitrocellulose  
8:48Rozbřesk: Má ECB hotovo? V září si může pauzu dále prodloužit
6:14Evropská rally francouzské drama přežije, může to být i příležitost, myslí si Goldman Sachs a Citi  
28.08.2025
17:11Růst tržeb obchodovaných společností v USA je nejvýše od roku 2022
15:22Fiskální dominance na obzoru? Trumpova kampaň za nižší sazby budí obavy  
14:59Ekonomika USA ve druhém čtvrtletí podle zpřesněných údajů vzrostla o 3,3 pct.
14:01Růst Nvidie zákonitě zpomaluje. Čína a Blackwell v hlavní roli  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - HDP, q/q
14:00DE - Harmonizovaný CPI, y/y
14:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m
15:45USA - Index aktivity ISM Chicago
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět