Míra inflace v Německu vzrostla v srpnu na 2,2 procenta, uvedli statistici

Růst spotřebitelských cen v Německu v srpnu zrychlil, míra inflace vzrostla na 2,2 procenta. V předběžné zprávě to v pátek uvedl Spolkový statistický úřad. V červnu a červenci se míra inflace držela na dvou procentech.
Podle harmonizovaných údajů, které se používají pro účely srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie, se míra inflace zvýšila na 2,1 procenta z červencové hodnoty 1,8 procenta. To je více, než čekali analytici oslovení agenturou Reuters. Ti předpokládali, že míra inflace vzroste jen na dvě procenta.
Bez zahrnutí nestabilních cen potravin a energií inflace v srpnu činila podle předběžných údajů 2,7 procenta, byla tedy stejná jako v červenci a červnu.
Po ruské invazi na Ukrajinu z února 2022 vzrostly především ceny energií, inflace v Německu se tak dostala na téměř devět procent. V průměru v roce 2022 činila míra inflace v Německu 6,9 procenta, o rok později 5,9 procenta, loni ale už jen 2,2 procenta. I v roce 2021 byla průměrná inflace v Německu vyšší než teď, činila tehdy 3,1 procenta.
Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. V minulých dvou letech zaznamenala německá ekonomika pokles. Podle posledního výhledu předních ekonomických institutů letos vykáže růst o 0,3 procenta a v příštím roce o 1,5 až 1,7 procenta. V těchto prognózách ale ještě nejsou zahrnuty dopady obchodní dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy, která zavádí patnáctiprocentní cla na dovoz z EU do USA. Spojené státy jsou největším obchodním partnerem Německa.
Spolkový úřad práce v předběžné zprávě uvedl, že počet lidí bez práce v Německu v srpnu ve srovnání s předchozím měsícem vzrostl o 46.000 na 3,025 milionu. Míra nezaměstnanosti vzrostla o 0,1 procentního bodu na 6,4 procenta. Více než tři miliony nezaměstnaných Německo evidovalo naposledy v roce 2015, upozornila agentura DPA.