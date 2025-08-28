Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Tesla ztrácí půdu pod nohama: Čínská BYD raketově roste a přebírá vedení na evropském trhu

Tesla ztrácí půdu pod nohama: Čínská BYD raketově roste a přebírá vedení na evropském trhu

28.08.2025 12:08
Autor: Redakce, Patria.cz

Prodej vozů Tesla v Evropě v červenci prudce klesl. Stalo se tak již sedmý měsíc v řadě. Naopak čínský konkurent BYD zaznamenal na starém kontinentu nárůst. Podle Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA) bylo v červenci v Evropě zaregistrováno 8 837 nových vozidel Tesly, meziročně o 40 procent méně. BYD mezitím v červenci zaznamenala 13 503 nových registrací, což představuje meziroční nárůst o 225 procent.

K poklesu prodejů Tesly došlo i přes růst celkového prodeje bateriových elektromobilů v Evropě, ukazují data ACEA. Automobilka Elona Muska čelí v Evropě řadě výzev, včetně intenzivní konkurence a poškození reputace značky v důsledku miliardářovy rétoriky a vztahu s Trumpovou administrativou. Tesla se ale potýká s problémy po celém světě. Její tržby z prodeje automobilů ve druhém čtvrtletí roku klesly a Musk varoval, že automobilka "by mohla mít před sebou několik těžkých čtvrtletí".

Jedním z problémů Tesly je, že neprošla zásadní obnovou své modelové řady. Společnost letos uvedla, že pracuje na dostupnějším elektromobilu s plánovanou "sériovou výrobou" od druhé poloviny letošního roku, přičemž investoři doufají, že to oživí prodeje.

Thomas Besson, vedoucí výzkumu automobilového sektoru ve společnosti Kepler Cheuvreux, uvedl, že vedení Tesly se snaží "přesvědčit investory, že Tesla ve skutečnosti není automobilka", a to tím, že mluví o umělé inteligenci, robotice a autonomii. "Mluví o téměř všem ostatním, jen ne o autech, která nyní prodávají, a to pomalejším tempem, protože stáří jejich vozidel je ve skutečnosti mnohem vyšší než u konkurence a nejnovější produkty nebyly tak úspěšné, jak se doufalo, zejména Cybertruck," řekl Besson ve čtvrtek v pořadu "Squawk Box Europe" na CNBC.

Americká automobilka čelí čínské konkurenci, která agresivním nastavováním cen uvádí na trh nové modely a zesiluje svůj nástup do Evropy. V tomto směru je v popředí BYD, jež v posledních dvou letech otevírala showroomy po celém kontinentu a uváděla na trh své vozy za konkurenceschopné ceny. Čínské značky dosáhly v první polovině roku rekordního tržního podílu více než pět procent, vyplývá z údajů společnosti JATO Dynamics zveřejněných minulý měsíc.

Tlak čínské konkurence nepociťuje jen Tesla. Stellantis, jihokorejská skupina Hyundai a japonské společnosti Toyota a Suzuki zaznamenaly v červenci meziroční pokles registrací nových vozů v Evropě. Na druhé straně mezi společnosti, které zaznamenaly nárůst registrací nových vozů v Evropě, patřily Volkswagen, BMW a skupina Renault.

Zdroj: CNBC

 

Čtěte více:

Růst Nvidie po dvou letech AI boomu zvolňuje. Nakolik se to projeví na trzích?
28.08.2025 8:48
Růst Nvidie po dvou letech AI boomu zvolňuje. Nakolik se to projeví na trzích?
Futures dnes nepodávají jasný pohled na úvod na hlavních akciových trz...
Cloudová služba Snowflake překonala očekávání. Akcie vykazují dvouciferný růst
28.08.2025 10:20
Cloudová služba Snowflake překonala očekávání. Akcie vykazují dvouciferný růst
Kromě Nvidie reportovala své výsledky ve středu večer také společnost ...
Počet nových registrací automobilů v červenci vzrostl o 7,4 procenta
28.08.2025 10:22
Počet nových registrací automobilů v červenci vzrostl o 7,4 procenta
Počet nových registrací osobních aut se v Evropské unii v červenci mez...
Nvidia sentiment neotočila. V Evropě se obchoduje smíšeně, Paříž dál umazává ztráty
28.08.2025 11:02
Nvidia sentiment neotočila. V Evropě se obchoduje smíšeně, Paříž dál umazává ztráty
Obchodování na hlavních akciových trzích je smíšené, přičemž ale převa...
Jakub Blaha: Akcie CrowdStrike po výsledcích padají kvůli slabšímu výhledu
28.08.2025 11:12
Jakub Blaha: Akcie CrowdStrike po výsledcích padají kvůli slabšímu výhledu
Ačkoliv CrowdStrike ve druhém fiskálním kvartálu překonal očekávání an...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
28.08.2025
15:22Fiskální dominance na obzoru? Trumpova kampaň za nižší sazby budí obavy  
14:59Ekonomika USA ve druhém čtvrtletí podle zpřesněných údajů vzrostla o 3,3 pct.
14:01Růst Nvidie zákonitě zpomaluje. Čína a Blackwell v hlavní roli  
12:08Tesla ztrácí půdu pod nohama: Čínská BYD raketově roste a přebírá vedení na evropském trhu
11:33Francouzskému výrobci lihovin Pernod Ricard klesly tržby i zisk, akcie rostou
11:12Jakub Blaha: Akcie CrowdStrike po výsledcích padají kvůli slabšímu výhledu  
11:02Nvidia sentiment neotočila. V Evropě se obchoduje smíšeně, Paříž dál umazává ztráty  
10:22Počet nových registrací automobilů v červenci vzrostl o 7,4 procenta
10:20Cloudová služba Snowflake překonala očekávání. Akcie vykazují dvouciferný růst
8:48Růst Nvidie po dvou letech AI boomu zvolňuje. Nakolik se to projeví na trzích?  
8:42Rozbřesk: Proč je tuzemský nárůst nezaměstnanosti žádoucí?
6:34Makro Refresh: Smíšená makro data v Německu, oživení v Česku taženo silnou spotřebou  
27.08.2025
22:55Tržby Nvidie z datacenter těsně zaostaly za odhady
22:01Akcie rostly před klíčovými výsledky Nvidie, trh čeká na potvrzení AI optimismu  
17:02Co kdyby byl inflační cíl stále symetrický?
16:43Stanjura seznámil ministry s náčrtem rozpočtu, počítá i s národními dotacemi
15:01Čínský konkurent Nvidie vykázal růst tržeb o 4 000 procent
12:55Výsledky Nvidie jsou za dveřmi. Co Wall Street očekává?
12:01Evropa je na tom smíšeně. Před výsledky Nvidie bude převládat vyčkávání  
11:56Indie ušetřila dovozem ruské ropy miliardy, cla ale zisky rychle smažou

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - HDP, q/q a
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět