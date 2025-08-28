Tesla ztrácí půdu pod nohama: Čínská BYD raketově roste a přebírá vedení na evropském trhu

Prodej vozů v Evropě v červenci prudce klesl. Stalo se tak již sedmý měsíc v řadě. Naopak čínský konkurent BYD zaznamenal na starém kontinentu nárůst. Podle Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA) bylo v červenci v Evropě zaregistrováno 8 837 nových vozidel Tesly, meziročně o 40 procent méně. BYD mezitím v červenci zaznamenala 13 503 nových registrací, což představuje meziroční nárůst o 225 procent.
K poklesu prodejů Tesly došlo i přes růst celkového prodeje bateriových elektromobilů v Evropě, ukazují data ACEA. Automobilka Elona Muska čelí v Evropě řadě výzev, včetně intenzivní konkurence a poškození reputace značky v důsledku miliardářovy rétoriky a vztahu s Trumpovou administrativou. se ale potýká s problémy po celém světě. Její tržby z prodeje automobilů ve druhém čtvrtletí roku klesly a Musk varoval, že automobilka "by mohla mít před sebou několik těžkých čtvrtletí".
Jedním z problémů Tesly je, že neprošla zásadní obnovou své modelové řady. Společnost letos uvedla, že pracuje na dostupnějším elektromobilu s plánovanou "sériovou výrobou" od druhé poloviny letošního roku, přičemž investoři doufají, že to oživí prodeje.
Thomas Besson, vedoucí výzkumu automobilového sektoru ve společnosti Kepler Cheuvreux, uvedl, že vedení Tesly se snaží "přesvědčit investory, že ve skutečnosti není automobilka", a to tím, že mluví o umělé inteligenci, robotice a autonomii. "Mluví o téměř všem ostatním, jen ne o autech, která nyní prodávají, a to pomalejším tempem, protože stáří jejich vozidel je ve skutečnosti mnohem vyšší než u konkurence a nejnovější produkty nebyly tak úspěšné, jak se doufalo, zejména Cybertruck," řekl Besson ve čtvrtek v pořadu "Squawk Box Europe" na CNBC.
Americká automobilka čelí čínské konkurenci, která agresivním nastavováním cen uvádí na trh nové modely a zesiluje svůj nástup do Evropy. V tomto směru je v popředí BYD, jež v posledních dvou letech otevírala showroomy po celém kontinentu a uváděla na trh své vozy za konkurenceschopné ceny. Čínské značky dosáhly v první polovině roku rekordního tržního podílu více než pět procent, vyplývá z údajů společnosti JATO Dynamics zveřejněných minulý měsíc.
Tlak čínské konkurence nepociťuje jen . Stellantis, jihokorejská skupina Hyundai a japonské společnosti a Suzuki zaznamenaly v červenci meziroční pokles registrací nových vozů v Evropě. Na druhé straně mezi společnosti, které zaznamenaly nárůst registrací nových vozů v Evropě, patřily , a skupina .
Zdroj: CNBC