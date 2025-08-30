Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Čína za volantem: Její elektromobily přepisují globální automobilový trh

Čína za volantem: Její elektromobily přepisují globální automobilový trh

30.08.2025 16:14
Autor: Redakce, Patria.cz

Rychlost a rozsah čínské revoluce na trhu s elektromobily zaskočily celý svět. Mezi ty, kdo podcenili potenciál čínských výrobců elektromobilů, patřil i sám Elon Musk, generální ředitel Tesly. Analytici navíc tvrdí, že trend čínské dominance nevykazuje žádné známky zpomalení.

V roce 2011 se Musk v rozhovoru pro Bloomberg vysmál dnes největšímu výrobci elektromobilů na světě - BYD. "Viděl jste jejich auta?" otázal se Musk. "Nemyslím si, že je zvlášť atraktivní, technologie není moc silná, a BYD jako společnost má ve své domovské Číně docela vážné problémy. Myslím, že se zaměřují, a právem by se měli zaměřovat, na to, aby v Číně nezanikli," dodal.

Zdá se, že poslední slovo ale měla BYD. Společnost byla v čele agresivního čínského tlaku na vývoj elektromobilů, rychle rozšiřovala svůj domácí trh a v roce 2024 překonala Teslu jako největšího výrobce elektromobilů na světě podle tržeb. Čínské startupy, jako jsou Nio a Li Auto, spolu se zavedenějšími automobilkami, včetně Geely a SAIC Motor, jsou rovněž předními výrobci v tomto odvětví. Bateriový gigant CATL se pak stal klíčovým hráčem v pohonu těchto vozidel.

Henner Lehne, viceprezident pro analýzu trhu a prognózy ve společnosti S&P Global Mobility, uvedl, že čínský průmysl s elektromobily se stal "významnou silou" v přetváření globálního automobilového trhu.

"Ještě před pár lety nebyli domácí výrobci automobilů v Číně vnímáni jako skuteční konkurenti zavedeného globálního automobilového průmyslu. To se ale během několika let rychle změnilo. Samotná BYD v posledních třech letech trvale rostla o přibližně jeden milion kusů ročně, kvůli čemuž mnohým  produktovým manažerům tradičních výrobců automobilů zmizel úsměv z tváře. A konkurence nezůstává jen v Číně," řekl CNBC.

V roce 2023 Čína překonala Japonsko jako největšího světového vývozce vozidel. Prodej jejích domácích automobilů se pak loni prudce zvýšil na rekordních 31,4 milionu kusů, přičemž zbrusu nové elektromobily tvořily zhruba 41 procent z celkového počtu vyrobených vozidel.

Růst automobilového sektoru asijského giganta se připisuje dotacím, daňovým pobídkám a v letech 2009 až 2023 odhadovaným nákladům na vývoj elektromobilů ve výši 230 miliard dolarů. Analytici mezi klíčové výhody Pekingu uvedli také nižší náklady na pracovní sílu, slabší měnu juan, inovativní technologický vývoj a robustní dodavatelský řetězec baterií.

Vzestup Číny od té doby vedl k regulační kontrole na západních trzích kvůli obvinění z protisoutěžních praktik. USA i Evropská unie zavedly cla na elektromobily vyrobené v Číně, aby ochránily své tradičně dominantní značky.

Čtyři z deseti aut v roce 2030

Michael Dunne, generální ředitel společnosti Dunne Insights a analytik čínského automobilového trhu, očekává, že Čína upevní svou dominanci v automobilovém průmyslu, "stejně jako to v posledních letech udělala u solárních panelů, stavby lodí, dronů a silničního provozu".

Do roku 2030 Dunne očekává, že Čína bude vyrábět 36 milionů vozidel ročně, což budou čtyři z každých deseti automobilů vyrobených na celém světě. Také očekává, že Peking bude vyvážet odhadem devět milionů vozidel ročně, oproti pouhému jednomu milionu v roce 2020.

Například ve Spojeném království už prodej čínských elektromobilů prudce vzrostl. Čínské automobilové značky se v červnu podílely na prodeji všech nových automobilů zhruba z deseti procent, což je výrazný nárůst oproti předchozím rokům. Čínské značky elektromobilů se také rychle prosadily v Norsku, kde je elektromobilita nejdál. Od první dodávky vozu MG do severské země v lednu 2020 si čínské značky získaly dohromady zhruba desetiprocentní podíl na trhu.

Otřes v odvětví?

Rella Suskinová, akciová analytička společnosti Morningstar, uvedla, že rostoucí konkurenceschopnost čínských vozidel v mnoha částech světa teprve začíná. "V Číně je (trh) tak přesycený, že se musí poohlédnout jinde. A my jsme nyní v bodě, kdy export do zbytku světa teprve začíná. Ještě jsme ani nezačali vidět jeho začátek," řekla Suskinová.

Její slova podporuje i skutečnost, že čínské značky utratily v roce 2024 za továrny v zahraničí více peněz než doma.

Příběh čínských hráčů v oblasti elektromobilů však na jejich domácím trhu možná není tak růžový. Analytici varují, že brzy očekávají otřesy v odvětví - mnoho startupů bude mít problémy se ziskovostí na stále plnějším poli.

Co na to Evropa?

Sigrid de Vriesová, generální ředitelka Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA), popsala Čínu jako dravého konkurenta. "Myslím, že my jako evropský automobilový průmysl máme také reputaci velkého konkurenta, takže bych to určitě nechtěla s evropskými hráči, ani japonskými, korejskými nebo americkými vzdát," uvedla.

ACEA zastupuje 16 hlavních evropských výrobců automobilů, včetně značek jako Volkswagen, BMW, Stellantis, Renault a Volvo. Asociace opakovaně vyzvala EU, aby přijala opatření k zajištění konkurenceschopnosti bloku na cestě k plné elektrifikaci.

Aby evropští výrobci automobilů mohli konkurovat těm čínským, měly by se podle de Vriesové vyrovnat politické podmínky. "Jedná se o regulační rámec, který zvyšuje náklady a brzdí inovace, místo aby podporoval podnikatelského ducha," řekla de Vriesová a dodala, že ačkoliv Evropa nebude schopna podstatně ovlivnit Čínu nebo USA, regulační rámec bloku by mohl být upraven tak, aby "se pokusil vytvořit co nejlepší prostředí pro podnikání v Evropě".

Zdroj: CNBC

 

Čtěte více:

Co kdyby byl inflační cíl stále symetrický?
27.08.2025 17:02
Co kdyby byl inflační cíl stále symetrický?
Po roce 2009 nastalo dlouhé období inflace více či méně postřelující ...
Makro Refresh: Smíšená makro data v Německu, oživení v Česku taženo silnou spotřebou
28.08.2025 6:34
Makro Refresh: Smíšená makro data v Německu, oživení v Česku taženo silnou spotřebou
Výhled na inflaci v USA a EMU revidován směrem dolů, index PMI v něme...
Stanjura seznámil ministry s náčrtem rozpočtu, počítá i s národními dotacemi
27.08.2025 16:43
Stanjura seznámil ministry s náčrtem rozpočtu, počítá i s národními dotacemi
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) popsal na dnešním jednání s vlád...
Tržby Nvidie z datacenter těsně zaostaly za odhady
27.08.2025 22:55
Tržby Nvidie z datacenter těsně zaostaly za odhady
Dlouho očekávané hospodářské výsledky Nvidie za její druhé fiskální č...
Akcie rostly před klíčovými výsledky Nvidie, trh čeká na potvrzení AI optimismu
27.08.2025 22:01
Akcie rostly před klíčovými výsledky Nvidie, trh čeká na potvrzení AI optimismu
Americké akcie dnes posílily, když investoři vyhlížejí výsledky společ...
Rozbřesk: Proč je tuzemský nárůst nezaměstnanosti žádoucí?
28.08.2025 8:42
Rozbřesk: Proč je tuzemský nárůst nezaměstnanosti žádoucí?
Nejsou lidi. To byl jeden z hlavních problémů tuzemské ekonomiky před ...
Růst Nvidie po dvou letech AI boomu zvolňuje. Nakolik se to projeví na trzích?
28.08.2025 8:48
Růst Nvidie po dvou letech AI boomu zvolňuje. Nakolik se to projeví na trzích?
Futures dnes nepodávají jasný pohled na úvod na hlavních akciových trz...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
30.08.2025
16:14Čína za volantem: Její elektromobily přepisují globální automobilový trh
8:13Víkendář: USA potřebují slabší dolar
29.08.2025
22:02Wall Street zkorigovala předešlé rekordy: technologie táhly trh dolů, inflace prozatím potvrzuje zářijové snížení sazeb  
17:48Perly týdne: AI obavy, atraktivní finanční sektor
15:57Čínský gigant Alibaba vyvíjí vlastní AI čip
14:54Čtvrtletní zisk čínské automobilky BYD poprvé za tři a půl roku klesl
14:35Míra inflace v Německu vzrostla v srpnu na 2,2 procenta, uvedli statistici
14:25Některé ekonomické teorie možná stojí za připomenutí. Třeba ta o vytěsňování
13:06Malé zásilky už nejsou „příliš malé na to, aby na nich záleželo". USA skoncovaly s celní výjimkou
12:53SAB Finance a.s.: Pozvánka na valnou hromadu SAB Finance a.s
11:24Dánská ekonomika zpomaluje s Novo Nordiskem. Vláda snížila letošní odhad růstu o polovinu
11:02Pale Fire Financing a.s.: Oznámení o osmé výplatě úrokového výnosu
11:01Páteční dopoledne akciím ani dluhopisům nesvědčí, roli hraje opatrnost před daty  
10:07HDP revidován vzhůru, naděje na další pokles sazeb klesá
10:06Colt CZ kupuje Synthesii Nitrocellulose za 22 miliard korun, miliardář Pražák se stane třetím největším akcionářem  
9:00Colt CZ kupuje firmu Synthesia Nitrocellulose a energetickou divizi Synthesie
8:51Evropa spíše negativní, Colt CZ investuje do Synthesia Nitrocellulose  
8:48Rozbřesk: Má ECB hotovo? V září si může pauzu dále prodloužit
6:14Evropská rally francouzské drama přežije, může to být i příležitost, myslí si Goldman Sachs a Citi  
28.08.2025
17:11Růst tržeb obchodovaných společností v USA je nejvýše od roku 2022

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět