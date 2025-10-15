Hledat v komentářích

Rozbřesk: Bankovní rezervy v USA klesají, konec kvantitativního utahování se blíží

15.10.2025 9:28
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Americká centrální banka nejenže nedávno obnovila cyklus snižování úrokových sazeb, ale hodlá na horizontu měsíců ukončit i druhou formu měnové restrikce, kterou jsou postupné prodeje dluhopisů z bilance. Včera to ve svém vystoupení naznačil šéf Fedu Jerome Powell.

Připomeňme, že během postcovidové expanze se bilance Fedu nafoukla až na 35 procent HDP, přičemž proces tzv. kvantitativního utahování (QT) srazil výše uvedený poměr až na aktuálních 22 procent. Pokud tedy budou prodeje dluhopisů z bilance Fedu pokračovat současným tempem ještě do konce tohoto roku, tak aktiva, respektive pasiva centrální banky budou činit zhruba jednu pětinu HDP. To je samozřejmě stále velmi vysoké číslo, kterému odpovídá i relativně vysoká úroveň bankovních rezerv v ekonomice.

Powell zdůraznil, že americký finanční systém by i do budoucna měl fungovat s relativně vysokým objemem bankovních rezerv. I proto šéf americké centrální banky ventiloval jistou výstrahu ohledně toho, že bankovní rezervy v poslední době viditelně poklesly, a to vyvolává jisté pnutí dolarové likvidity v některých segmentech trhu. Vše ovšem může být dáno akumulací depozit ministerstva financí na účtu federální vlády u Fedu.

Ať tak či onak, vedení Fedu zjevně sleduje vývoj bankovních rezerv velmi pozorně. Cílem přitom je vyhnout se překotnému a nežádoucímu utažení dolarové likvidity, k němuž došlo v roce 2019. Tehdy Fed rovněž prodával dluhopisy ze své bilance a tvrdil, že má proces restrikce pod kontrolou. Avšak shodou okolností rovněž na začátku podzimu - ovšem roku 2019 - likvidita na dolarovém peněžním trhu začala rychle vysychat a Fed tedy musel obrátit o 180 stupňů (z QT na QE) aby potlačil nežádoucí utahování finančních podmínek.

Takže pokud se po šesti letech schyluje k něčemu podobnému, tak již brzy uvidíme, zdali zúročí zkušenosti, které Fed v roce 2019 nabyl. Pokud ano, tak by exit z měnové restrikce zvané kvantitativní utahování mohl být podstatě hladší.

*** TRHY ***

Koruna

Vyšší volatilitu jako by koruna viděla jen z rychlíku a poslední obchodní seance tak příliš vzrušení nenabízejí. V těsné blízkosti 24,30 EUR/CZK je koruna zdá se spokojená a vyhlíží nové impulsy, kterých je ale prozatím poskrovnu. Prázdný makro kalendář je toho příkladem, snad s výjimkou zítřejších výsledků producentských cen. A pokud nedojde k vyšší rozkolísanosti eurodolaru, zdá se, že koruna nemá příliš důvodů k citelnějším pohybům.

Eurodolar

Včerejší vystoupení šéfa Fedu vzalo dolaru vítr z plachet, když kromě hlavního vzkazu, že se blíží konec kvantitativního utahování, Powell zmínil i ochlazující trh práce. Holubičí vyznění jeho projevu, které de facto stvrzuje snížení sazeb na zasedání FOMC na konci října, tak poslalo eurodolar zpět nad 1,16.

Při absenci významnějších dat bude trh sledovat primárně komunikaci centrálních bankéřů, když na straně Fedu mají vystoupit dvě největší holubice - Christopher Waller a Stephen Miran. Večer může vstoupit do hry i Béžová kniha Fedu.

Akcie

Americký akciový index S&P 500 včera oslaboval o 0,1 % a hlavní technologický index USA Nasdaq o 0,5 %. Akcie v USA mírně oslabují v důsledku napětí v obchodních vztazích mezi USA a Čínou. Trhy se stále zotavují z páteční korekce a nervózně vyčkávají, jak se vyvine obchodní válka mezi USA a Čínou. Americký prezident Donald Trump situaci opět popíchnul svým příspěvkem na platformě X o možném částečném přerušení obchodních vztahů mezi USA a Čínou.

 


