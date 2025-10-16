Zámořské trhy lehce poklesly

Hlasování v senátu ohledně vládního financování a ukončení odstávky vládních úřadů selhalo, což vyvolalo obavy, že ekonomicky škodlivé zmrazení se pravděpodobně protáhne. „Možnost trvalého propouštění federálních zaměstnanců, stejně jako zpoždění v ekonomických zprávách, by mohla učinit tento vládní shutdown závažnější než předchozí případy,“ uvedla v nedávné zprávě . Obavy z dlouhodobé odstávky dále přispěly k obavám, kterým čelí trhy, včetně rostoucího napětí mezi Washingtonem a Pekingem. Ministr financí Scott Bessent dále posílil obavy z obchodní války, když v rozhovoru pro CNBC uvedl, že Trumpova administrativa pravděpodobně neustoupí od svého tvrdého vyjednávacího postoje, i když trhy zareagují negativně. Trump oznámil přerušení obchodních vztahů s Čínou v oblasti oleje na vaření a obvinil Peking, že „záměrně nekupuje“ americké sójové boby.
Akcie United Airlines poklesly, přestože dopravce vykázal zisk za třetí čtvrtletí, který překonal odhady Wall Street. Tržby byly ale o něco slabší a tak v celkově negativní náladě na trhu akcie této aerolinie propadly o 5,6 %. Akcie společnosti Salesforce vyskočily o 4 % poté, co tato cloudová softwarová společnost zvýšila svůj dlouhodobý cíl tržeb na více než 60 miliard dolarů do roku 2030 a představila program zpětného odkupu akcií v hodnotě 7 miliard dolarů. Společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing dosáhla ve třetím čtvrtletí rekordního zisku, a to díky rostoucí poptávce po infrastruktuře umělé inteligence. Velké očekávání již ale bylo evidentně v ceně této akcie, která v reakci na dobré výsledky propadla o 1,6 %.
Guvernér Federálního rezervního systému Christopher Waller uvedl, že na zasedání americké centrální banky k měnovým otázkám koncem tohoto měsíce souhlasí s dalším snížením úrokových sazeb kvůli smíšeným výsledkům ohledně stavu trhu práce. Údaje zveřejněné dnes ukázaly, že průmyslová aktivita se v říjnu nečekaně snížila. Federální rezervní banka ve Filadelfii uvedla, že její index obchodní aktivity klesl tento měsíc na -12,8 z 23,2 v září. Hodnota pod nulou naznačuje pokles ve výrobě v regionu, který zahrnuje východní Pensylvánii, jižní New Jersey a Delaware.