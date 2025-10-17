Hledat v komentářích

Další regionální banky USA čelí úvěrovým ztrátám, napětí Čína-USA se zostřuje a ceny zlata lámou nové rekody

Další regionální banky USA čelí úvěrovým ztrátám, napětí Čína-USA se zostřuje a ceny zlata lámou nové rekody

17.10.2025 8:44
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

VIG nabízí odkup Nürnbergeru za 120 eur/akcie. Čína obviňuje USA z eskalace obchodní války. Bílý dům údajně plánuje úlevu pro automobilky. Donald Trump chystá schůzku s Putinem, zatímco bývalí zpravodajci varují před autoritářským vývojem USA. Mezitím další americké regionální banky čelí úvěrovým ztrátám, francouzský premiér Lecornu přežil hlasování o nedůvěře a ceny zlata lámou ještě vyšší rekordy.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -1,0 %, FTSE 100 -1,1 % a DAX -1,3%. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -0,4 %, S&P 500 mini -0,7 % a Nasdaq 100 -0,8 %.

VIG podala nabídku na společnost Nürnberger ve výši 120 EUR za akcii, čímž ocenila firmu na 1,38 miliardy EUR (oproti současným 1,2 miliardy EUR). Oznámení následuje po původním náznaku záměru ze strany VIG v srpnu. Od té doby akcie Nürnbergeru vzrostly o více než 60 % a aktuálně se obchodují za 1,4násobek účetní hodnoty (P/BV), zatímco akcie VIG se obchodují za 1,0násobek P/BV. Diverzifikaci podnikání a expanzi v Německu vnímáme pozitivně, nicméně zaplacená prémie se nám jeví jako poměrně vysoká.

Spotřebitelská poptávka v USA minulý měsíc zpomalila. Po analýze široké škály vysoce frekventovaných dat o výdajích, jako jsou útraty na kreditních kartách a tržby ze stejných prodejen, ekonomové uvádějí, že spotřebitelé omezili nákupy. Bloomberg Second Measure, která analyzuje data z kreditních a debetních karet, ukázala, že minulý měsíc byl menší zájem o položky jako nábytek, elektronika a spotřebiče. Data z kreditních karet Bank of America také ukazují ochlazení poptávky. Také ukazatel výkonnosti maloobchodu CNBC/National Retail Federation ukázal, že tržby v září meziměsíčně zpomalily, ale meziročně zůstávají silné.

Co se týče obchodní války, tak tu podle Číny začala Amerika. Čínský ministr obchodu Wang Wentao uvedl, že nedávné eskalace jsou výsledkem kroků Bílého domu po jednáních v Madridu minulý měsíc, a z rozpoutání současné spirály hrozeb obvinil „intenzivní zavádění série restriktivních opatření proti Číně“. Uvedl, že americká opatření „vážně poškodila zájmy Číny a podkopala atmosféru bilaterálních ekonomických a obchodních jednání“.

Z dalších celních novinek se Bílý dům prý chystá zmírnit cla pro americký automobilový průmysl. Ministerstvo obchodu má údajně oznámit pětileté prodloužení dohody, která umožňuje automobilkám snížit platby za cla na dovážené autodíly.

Donald Trump uvedl, že se během „dvou týdnů nebo tak nějak“ setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem s cílem ukončit válku na Ukrajině. Lídři se včera během dvouhodinového telefonátu dohodli na setkání v Budapešti. Dnes se má Trump setkat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Americký prezident nyní opět začíná obracet svou plnou pozornost k Rusku poté, co zajistil dohodu v Gaze.

Regionální banka Zions Bancorporation včera oznámila nečekanou ztrátu 50 milionů dolarů ze dvou úvěrů v kalifornské divizi. Ještě více tak posílila rostoucí nervozitu investorů ze skrytého úvěrového napětí v době, kdy se banky potýkají s ekonomickou nejistotou a úrokové sazby jsou stále relativně vysoké. Obavy o regionální banky pak ještě zvýšila společnost Western Alliance, která oznámila, že podala žalobu na jednoho ze svých dlužníků kvůli podezření z podvodu. Western Alliance má také expozici vůči zkrachovalému dodavateli autodílů First Brands Group. Banky, které zaznamenávají ztráty z špatných úvěrů, se v posledních dvou měsících objevují v titulcích čím dál častěji. Po bankrotech First Brands a Tricolor Holdings minulý měsíc odepsala JPMorgan 170 milionů dolarů a Fifth Third Bancorp až 200 milionů.

Ve druhém pokusu Sébastiena Lecornua jako francouzského premiéra dokázal přežít hlasování o nedůvěře v Národním shromáždění. Takže mu zbývá jen vyřešit zdánlivě neřešitelný problém rozpočtové krize země. Devětatřicetiletý premiér zůstává ve funkci díky tomu, že většina socialistických poslanců se zdržela hlasování poté, co ustoupil požadavkům na pozastavení kontroverzního Macronova důchodového zákona z roku 2023. Lecornuovo přežití přináší určitou úlevu od politické krize, která málem vedla k předčasným volbám. Vyhnutí se dalšímu kolapsu vlády také uklidnilo investory a snížilo náklady na půjčky Francie.

Video ukazující těžce ozbrojené federální agenty, jak střílí slzný plyn na obyvatele Chicaga a městské policisty, vyvolalo rozhořčenou reakci federální soudkyně, uvedla agentura Associated Press ve čtvrtek. Soudkyně dříve nařídila, aby federální pracovníci zapojení do imigračního zátahu nosili odznaky a nepoužívali určité techniky potlačování nepokojů proti pokojným demonstrantům a novinářům. V jednom videu z minulého týdne agenti na střeše federální imigrační budovy vystřelili pepřový projektil přímo na hlavu chicagského pastora, když se modlil, a srazili ho k zemi. Mluvčí Trumpa údajně a tento zásahobhajoval.

Deník Guardian včera informoval, že skupina více než 300 bývalých amerických zpravodajských a bezpečnostních činitelů použilo „stejné analytické metody jako americké zpravodajské agentury k hodnocení křehkosti demokracií v zahraničí“ a dospělo k závěru, že se „střední až vysokou mírou jistoty“ směřují Spojené státy pod Trumpem k tomu, aby se staly „konkurenceschopným“ autoritářským režimem.

Cena zlata je na dalším maximu, dnes poprvé překonala hranici 4300 dolarů za troyskou unci. Zlatu pomáhají objevující se známky slabosti regionálních bank ve Spojených státech, globální obchodní konflikty a očekávání, že Fed znovu sníží úrokové sazby. V tomto týdnu má zlato k dobru zatím přes osm procent, což by mohl být jeho nejlepší týden od března 2020, připomíná Reuters. Růst ceny zlata táhne i další drahé kovy. Cena stříbra k okamžitému dodání dnes dosáhla rekordního maxima 54,35 USD za unci.





