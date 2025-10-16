Hledat v komentářích

Detail - články
Čipový gigant TSMC zvýšil čistý zisk o 39 procent a znovu vylepšil celoroční výhled tržeb

16.10.2025 9:49
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Největší výrobce čipů na světě Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) zaznamenal ve třetím čtvrtletí lepší než očekávaný růst čístého zisku, který meziročně stoupl o 39 procent na 452,3 miliardy tchajwanských dolarů (14,8 mld. USD). Trh počítal s 418 miliardami. Firma navíc zvýšila svůj výhled růstu tržeb pro letošní rok na prostřední hodnoty v oblasti 30 procent a zároveň také navýšila spodní hranici svého letošního cíle v oblasti kapitálových výdajů.

Tržby TSMC dosáhly ve třetím kvartálu necelých 990 miliard tchajwanských dolarů (33,05 mld. USD), což je rovněž nad očekáváním trhu. To odráží silnou poptávku po umělé inteligenci a čipech pro iPhony, což naznačuje, že hrubá marže se pohybuje na horní hranici prognózovaného rozmezí 55,5–57,5 procenta, míní Charles Shum, analytik Bloomberg Intelligence.

Výsledky a zlepšený výhled vysílají jasný signál: pokračující důvěru v poptávku po komponentách, jako jsou čipy Nvidie, které pohánějí umělou inteligenci, píše agentura Bloomberg. Ostatně TSMC je jedním z největších příjemců výdajů na AI infrastrukturu, které by v nadcházejících letech měly překročit hranici jednoho bilionu dolarů.

I proto TSMC nově vyčleňuje nejméně 40 miliard dolarů na rozšíření a modernizaci kapacit v letošním roce. Dřívější plánované číslo bylo o dvě miliardy nižší.

Zvýšení výhledu tržeb je podle Bloombergu pozoruhodné vzhledem k tomu, že společnost zvýšila svůj výhled tržeb poměrně nedávno: v červenci. Tehdy uvedla, že očekává růst „přibližně“ o 30 procent, zatímco nyní to je v prostředních hodnotách mezi 30 až 40 procenty.

"Nedávný vývoj na trhu s umělou inteligencí je i nadále velmi pozitivní," uvedl generální ředitel společnosti C.C. Wei v hovoru k výsledkům a poznamenal, že rostoucí adopce AI modelů ze strany spotřebitelů vedla k větší poptávce po výpočetních, potažmo polovodičových produktech. "Naše přesvědčení o megatrendu umělé inteligence se tak posiluje," dodal.

TSMC vyrábí výkonné akcelerátory, které jsou nezbytné pro školení a provoz služeb umělé inteligence, jako je například ChatGPT od OpenAI nebo Gemini od Googlu. Tchajwanská společnost je rovněž jediným výrobcem procesorů pro iPhony od Applu.

Bloomberg ale upozorňuje, že spotřebitelská poptávka po elektronice zůstává nejistá vzhledem k obchodnímu konfliktu mezi dvěma největšími ekonomikami světa: USA a Čínou. Podniky v globálním polovodičovém řetězci se připravují na narušení dodávek poté, co Čína zavedla omezení na vývoz minerálů vzácných zemin, jež jsou pro většinu technologických zařízení nezbytné. Na to USA reagovaly dalšími cly a omezeními pro prodej softwaru Číně.

Wei i přes pozitivní pohled na poptávku v AI už v červenci varoval před nejistotou ohledně cel americké administrativy Donalda Trumpa a geopolitického napětí obecně. TSMC expanduje v USA částečně proto, aby tato rizika zmírnila. Konkrétně se podnik zavázal investovat 165 miliard dolarů do rozšíření výroby v Arizoně.

