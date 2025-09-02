Hledat v komentářích

Detail - články
Kraft Heinz se rozdělí do dvou samostatných společností

Kraft Heinz se rozdělí do dvou samostatných společností

02.09.2025 13:37
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Potravinářský gigant Kraft Heinz oznámil, že se rozdělí do dvou samostatných veřejně obchodovaných společností. Cílem je zjednodušit operace a zvýšit hodnotu pro akcionáře, uvedla americká firma v úterním prohlášení. Dokončení transakce je plánováno na druhou polovinu roku 2026.

První ze dvou nových společností, které zatím nebyly pojmenovány, bude zahrnovat především trvanlivá jídla a bude domovem značek jako Heinz, Philadelphia nebo Kraft mac and cheese. Tato společnost by sama o sobě měla loni čisté tržby ve výši 15,4 miliardy dolarů, přičemž přibližně tři čtvrtiny by pocházely z omáček, pomazánek a koření.

Druhá nová společnost se pak bude zaměřovat na portfolio základních potravin pro Severní Ameriku a bude zahrnovat značky jako Oscar Mayer, Kraft singles a Lunchables. Loni by takový podnik utržil čisté tržby ve výši přibližně 10,4 miliardy dolarů.

"Značky společnosti Kraft Heinz jsou ikonické a oblíbené, ale složitost naší současné struktury ztěžuje efektivní alokaci kapitálu, prioritizaci iniciativ a řízení rozsahu v našich nejslibnějších oblastech. Rozdělením do dvou společností můžeme alokovat správnou úroveň pozornosti a zdrojů, abychom uvolnili potenciál každé značky a vytvářeli dlouhodobé hodnoty pro akcionáře,“ uvedl Miguel Patricio, výkonný předseda představenstva Kraft Heinz.

Fúze a Buffettova investice

Kraft Heinz vznikla v roce 2015 po fúzi společností Kraft Foods a Heinz. Od začátku je jejím velkým investorem Berkshire Hathaway legendárního investora Warrena Buffetta. Tato investice ale zrovna nepatří do ranku těch úspěšných.

Ač investoři fúzi původně oslavovali, tak prodeje sloučené společnosti v USA postupně ochabovaly a v únoru 2019 Kraft Heinz obdržel předvolání od Komise pro cenné papíry a burzy týkající se účetních zásad a vnitřních kontrol firmy. Společnost také snížila dividendu o 36 procent a odepsala 15,4 miliardy dolarů společnostem Kraft a Oscar Mayer, dvěma svým největším značkám.

V posledních čtvrtletích společnost investovala do posílení některých svých značek, jako jsou Lunchables a Capri Sun. Navzdory snahám o obrat se ale akcie společnosti od uzavření fúze v roce 2015 propadly zhruba o 60 procent.
Samotná Berkshire Hathaway v letošním druhém čtvrtletí provedla odpis hodnoty svého podílu ve výši 3,76 miliardy dolarů. Ve firmě nadále drží podíl 27,5 procenta.

Zdroj: CNBC


