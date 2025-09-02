Kraft Heinz se rozdělí do dvou samostatných společností

Potravinářský gigant Kraft Heinz oznámil, že se rozdělí do dvou samostatných veřejně obchodovaných společností. Cílem je zjednodušit operace a zvýšit hodnotu pro akcionáře, uvedla americká firma v úterním prohlášení. Dokončení transakce je plánováno na druhou polovinu roku 2026.
První ze dvou nových společností, které zatím nebyly pojmenovány, bude zahrnovat především trvanlivá jídla a bude domovem značek jako Heinz, Philadelphia nebo Kraft mac and cheese. Tato společnost by sama o sobě měla loni čisté tržby ve výši 15,4 miliardy dolarů, přičemž přibližně tři čtvrtiny by pocházely z omáček, pomazánek a koření.
Druhá nová společnost se pak bude zaměřovat na portfolio základních potravin pro Severní Ameriku a bude zahrnovat značky jako Oscar Mayer, Kraft singles a Lunchables. Loni by takový podnik utržil čisté tržby ve výši přibližně 10,4 miliardy dolarů.
"Značky společnosti Kraft Heinz jsou ikonické a oblíbené, ale složitost naší současné struktury ztěžuje efektivní alokaci kapitálu, prioritizaci iniciativ a řízení rozsahu v našich nejslibnějších oblastech. Rozdělením do dvou společností můžeme alokovat správnou úroveň pozornosti a zdrojů, abychom uvolnili potenciál každé značky a vytvářeli dlouhodobé hodnoty pro akcionáře,“ uvedl Miguel Patricio, výkonný předseda představenstva Kraft Heinz.
Fúze a Buffettova investice
Kraft Heinz vznikla v roce 2015 po fúzi společností a Heinz. Od začátku je jejím velkým investorem legendárního investora Warrena Buffetta. Tato investice ale zrovna nepatří do ranku těch úspěšných.
Ač investoři fúzi původně oslavovali, tak prodeje sloučené společnosti v USA postupně ochabovaly a v únoru 2019 Kraft Heinz obdržel předvolání od Komise pro cenné papíry a burzy týkající se účetních zásad a vnitřních kontrol firmy. Společnost také snížila dividendu o 36 procent a odepsala 15,4 miliardy dolarů společnostem Kraft a Oscar Mayer, dvěma svým největším značkám.
V posledních čtvrtletích společnost investovala do posílení některých svých značek, jako jsou Lunchables a Capri Sun. Navzdory snahám o obrat se ale akcie společnosti od uzavření fúze v roce 2015 propadly zhruba o 60 procent.
Samotná v letošním druhém čtvrtletí provedla odpis hodnoty svého podílu ve výši 3,76 miliardy dolarů. Ve firmě nadále drží podíl 27,5 procenta.
Zdroj: CNBC