Generální ředitel Nestlé byl nečekaně propuštěn, tajil vztah s podřízenou

Švýcarský potravinářský gigant v pondělí odvolal generálního ředitele Laurenta Freixe. Důvodem je skutečnost, že CEO tajil milostný vztah s podřízenou. Freix se ujal funkce šéfa Nestlé teprve před rokem, nyní ho nahradí firemní veterán Philipp Navratil, který dosud vedl divizi kávy Nespresso. Společnost mění generálního ředitele už podruhé za rok.
Výrobce produktů od KitKat po Nesquik se potýká se setrvalým poklesem ceny akcií kvůli neuspokojivým hospodářským výsledkům od začátku koronavirové pandemie. Akcie za posledních pět let ztratily téměř třetinu hodnoty a zaostávají za konkurencí.
V úterý ráno v reakci na zprávu o odvolání Freixe akcie zahájily poklesem o více než tři procenta, později ztrátu částečně korigovaly na minus dvě procenta.
Dlouholetý předseda společnosti Paul Bulcke, jenž příští rok odstoupí, v prohlášení uvedl, že Freix svým románkem s podřízenou porušil firemní kodex chování. "Bylo to nutné rozhodnutí. Hodnoty a řízení jsou silnými základy naší společnosti. Děkuji Laurentovi za jeho roky služby. Neměníme strategický kurz a neztratíme tempo ve výkonu," uvedl Bulcke.
Nový šéf Navratil je agenturou Reuters označován jako vycházející hvězda podniku. Svou kariéru v zahájil už v roce 2001 jako interní auditor. Poté zastával různé obchodní pozice ve Střední Americe a v roce 2009 byl jmenován country manažerem společnosti Honduras. O čtyři roky později převzal vedení divize kávy a nápojů v Mexiku a v roce 2020 přešel do strategické obchodní jednotky Coffee. V červenci 2024 přešel do společnosti Nespresso a 1. ledna letošního roku se stal členem výkonné rady .
"Trh Freixeho příliš v lásce neměl a restrukturalizační cíle byly také odsunuty na druhou kolej," uvedl investiční ředitel obchodní společnosti Maverix, Maurizio Porfiri. "Je zapotřebí další nový začátek a je na čase, aby se do vedení této globální korporace vrátila větší stabilita," dodal.
Zdroj: ČTK, CNBC