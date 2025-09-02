Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Generální ředitel Nestlé byl nečekaně propuštěn, tajil vztah s podřízenou

Generální ředitel Nestlé byl nečekaně propuštěn, tajil vztah s podřízenou

02.09.2025 10:18
Autor: Redakce, Patria.cz

Švýcarský potravinářský gigant Nestlé v pondělí odvolal generálního ředitele Laurenta Freixe. Důvodem je skutečnost, že CEO tajil milostný vztah s podřízenou. Freix se ujal funkce šéfa Nestlé teprve před rokem, nyní ho nahradí firemní veterán Philipp Navratil, který dosud vedl divizi kávy Nespresso. Společnost mění generálního ředitele už podruhé za rok.

Výrobce produktů od KitKat po Nesquik se potýká se setrvalým poklesem ceny akcií kvůli neuspokojivým hospodářským výsledkům od začátku koronavirové pandemie. Akcie za posledních pět let ztratily téměř třetinu hodnoty a zaostávají za konkurencí.

V úterý ráno v reakci na zprávu o odvolání Freixe akcie zahájily poklesem o více než tři procenta, později ztrátu částečně korigovaly na minus dvě procenta.

Dlouholetý předseda společnosti Paul Bulcke, jenž příští rok odstoupí, v prohlášení uvedl, že Freix svým románkem s podřízenou porušil firemní kodex chování. "Bylo to nutné rozhodnutí. Hodnoty a řízení Nestlé jsou silnými základy naší společnosti. Děkuji Laurentovi za jeho roky služby. Neměníme strategický kurz a neztratíme tempo ve výkonu," uvedl Bulcke.

Nový šéf Navratil je agenturou Reuters označován jako vycházející hvězda podniku. Svou kariéru v Nestlé zahájil už v roce 2001 jako interní auditor. Poté zastával různé obchodní pozice ve Střední Americe a v roce 2009 byl jmenován country manažerem společnosti Nestlé Honduras. O čtyři roky později převzal vedení divize kávy a nápojů v Mexiku a v roce 2020 přešel do strategické obchodní jednotky Nestlé Coffee. V červenci 2024 přešel do společnosti Nespresso a 1. ledna letošního roku se stal členem výkonné rady Nestlé.

"Trh Freixeho příliš v lásce neměl a restrukturalizační cíle byly také odsunuty na druhou kolej," uvedl investiční ředitel obchodní společnosti Maverix, Maurizio Porfiri. "Je zapotřebí další nový začátek a je na čase, aby se do vedení této globální korporace vrátila větší stabilita," dodal.

Zdroj: ČTK, CNBC


Čtěte více:

USA mění fungování svého finančního systému. Dopady mohou být globální
02.09.2025 6:12
USA mění fungování svého finančního systému. Dopady mohou být globální
Současný přístup americké vlády k finančním trhům a institucím kombinu...
Něco tu nesedí?
01.09.2025 17:17
Něco tu nesedí?
Míra nejistoty panující na počátku roku kvůli celním plánům a potyčkám...
PODCAST Týdenní výhled: Americký trh práce má zůstat slabý, evropská politická rizika narostla a extra téma Colt a jeho akvizice
01.09.2025 17:23
PODCAST Týdenní výhled: Americký trh práce má zůstat slabý, evropská politická rizika narostla a extra téma Colt a jeho akvizice
Nový týden bude na rozdíl od toho předešlého hodně zaměřený na makroek...
Rozbřesk: Státní rozpočet 2026 na autopilota
02.09.2025 8:44
Rozbřesk: Státní rozpočet 2026 na autopilota
Ministerstvo financí navrhuje pro rok 2026 rozpočtový schodek ve výši ...
Evropa před zahájením obchodování váhá, Erste s novou cílovkou
02.09.2025 8:51
Evropa před zahájením obchodování váhá, Erste s novou cílovkou
Evropské akcie v úterý otevřou přibližně na stejné úrovni, protože nej...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
02.09.2025
11:41Výnosy 30letých britských dluhopisů se dostaly nejvýše za 27 let
10:57Peníze míří z dluhopisů do zlata. Pád libry strhává i euro  
10:18Generální ředitel Nestlé byl nečekaně propuštěn, tajil vztah s podřízenou
10:06Prodeje Tesly v Evropě klesají osm měsíců v řadě. Poráží ji už čínská BYD
8:51Evropa před zahájením obchodování váhá, Erste s novou cílovkou  
8:44Rozbřesk: Státní rozpočet 2026 na autopilota
6:12USA mění fungování svého finančního systému. Dopady mohou být globální
01.09.2025
17:23PODCAST Týdenní výhled: Americký trh práce má zůstat slabý, evropská politická rizika narostla a extra téma Colt a jeho akvizice  
17:17Něco tu nesedí?
17:13Komerční banka, a.s.: Pololetní finanční zpráva za 1. pololetí 2025
16:46Žebříčku nejbohatších Čechů podle webu e15 dominují Kellnerová s Křetínským
16:15Aktivita ve zpracovatelském průmyslu eurozóny vzrostla poprvé od roku 2022
15:20Španělské akcie letos trumfují Evropu i USA
14:30Schodek rozpočtu v srpnu klesl na 165,4 mld. Kč z červencových 168,2 mld. Kč
13:32J&T BANKA a.s.: Pololetní zpráva za rok 2025
11:57Na úvod týdne roste euro, ropa i koruna. Akcie jen mírně v plusu  
11:49Raketový růst akcií Alibaby zvýšil její tržní hodnotu o více než 50 miliard dolarů
11:26RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
10:35Na cenovou válku mezi výrobci elektromobilů v Číně doplácí i sama BYD
10:25ČEZ, a.s.: Pololetní finanční zpráva za rok 2025

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
11:00EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y
16:00USA - Index ISM v průmyslu
16:00USA - Výdaje ve stavebnictví, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět