Právníci Cookové kritizují Trumpova „zkopírovaná" obvinění o hypotečním podvodu

Obhájci guvernérky Federálního rezervního systému Lisy Cookové kritizovali krok amerického prezidenta Donalda Trumpa k jejímu odvolání. V soudních podáních tvrdí, že důvod k odvolání se zakládá pouze na souboru „zkopírovaných“ obvinění týkajících se hypotečních podvodů.
Právníci Cookové v úterý zdůraznili, že Trump neměl pádné důvody k tomu, aby guvernérku Fedu propustil kvůli porušení povinností, což je klíčový bod v její žalobě. V té se uvádí, že příspěvky na sociálních sítích od ředitele Federální agentury pro financování bydlení Billa Pulteho a trestní doporučení ministerstvu spravedlnosti Cookové nedaly příležitost reagovat předtím, než byla odvolána.
Pulteho „nejednoznačný jazyk jasně ukazuje, že obvinění proti guvernérce Cookové nebylo ničím jiným než souborem pečlivě vybraných, zkopírovaných obvinění, jejichž cílem bylo dát prezidentovi politické krytí k odvolání člena představenstva, s nímž má politické neshody,“ uvedli právníci Cookové, včetně Abbe Lowella, v jednom ze soudních podání.
Pulte vznesl podobná obvinění také proti kalifornskému senátorovi Adamu Schiffovi a generální prokurátorce New Yorku Letitii Jamesové.
Cooková minulý týden podala žalobu, aby zablokovala Trumpův „nezákonný pokus“, s tím, že používá falešnou záminku, která nepředstavuje dostatečný „důvod“ k jejímu odvolání z americké centrální banky. Spor přichází uprostřed kritiky Trumpovy administrativy ohledně neochoty Fedu snižovat úrokové sazby.
Ačkoliv Cooková požádala o naléhavé rozhodnutí, které by jí umožnilo udržet si práci, tak z úterních soudních podání vychází, že rozhodnutí pravděpodobně nebude vydáno před koncem týdne. Americká okresní soudkyně Jia Cobbová ve Washingtonu dala vládě čas do čtvrtka na předložení dalších argumentů, což naznačuje, že do té doby nerozhodne.
Ohrožená nezávislost Fedu
Právníci Cookové v dalších soudních podáních také uvedli, že se jim nepodařilo dosáhnout s vládou dohody, která by vedla k tomu, že guvernérka bude vykonávat svou funkci i během pokračování soudního sporu. I proto tak Cooková požaduje od soudu co nejrychleji dočasné rozhodnutí zachovávající současné status quo. Fed se má znovu sejít 16. září.
„Umožnění prezidentovi, aby guvernérku Cookovou dostal z její kanceláře, byť jen dočasně, by znamenalo trhlinu v základech téměř stoleté nezávislosti Federálního rezervního systému," napsali její právníci.
Fed k soudnímu sporu nezaujal stanovisko, pouze uvedl, že bude respektovat veškerá soudní rozhodnutí.
Cookové právník také argumentoval, že řádný proces by měl zahrnovat formální oznámení o obviněních a následnou možnost pro Cookovou vyvrátit obvinění ve správním řízení u Federálního rezervního systému, FHFA, Bílého domu nebo jiného vládního subjektu.
Zdroj: Bloomberg