Jdou Spojené státy cestou Argentiny a kapitalismu „něco za něco“?

Největším střednědobým rizikem pro americkou ekonomiku je úpadek důvěryhodnosti centrální banky pramenící z inflace stále nedosahující cíle ve výši 2 %. Pro Yahoo Finance to uvedl ekonom Lawrence Summers (viz první část rozhovoru zde). Ve druhé části se mimo jiné vyjádřil k intenzivně probíranému tématu nezávislosti americké centrální banky, na kterou je již nějakou dobu vytvářen historicky ojedinělý politický tlak.
Ekonom má podle svých slov vysokou důvěru ve vnitřní integritu Jay Powella, který stojí v čele Fedu. Politický tlak, který je na něj vyvíjen, je „nelegitimní a iracionální“. K tomu dodal, že nejen Fed, ale i jiné instituce včetně některých univerzit by měly provést změny, na které tlačí Donald Trump a které by ale měly provést i bez tohoto tlaku. Jinak řečeno, neměly by od takových změn ustupovat jen proto, že je požaduje Trump.
Summers pokračoval s tím, že možná by nyní trochu jinak hodnotil váhy při vývoji inflace a nezaměstnanosti, než tak činí Jay Powell. Ale celkově v něj má velkou důvěru a nemyslí si, že by Powella nějak ovlivňoval zmíněný politický tlak. Za útok na Fed pak ekonom považuje snahy o odvolání Lisy Cook z vedení centrální banky. Podobné kroky by podle ekonoma měly být jasným varováním a signálem pro americkou veřejnost. A je s podivem, že například z firemního sektoru nezaznívá větší nesouhlas s takovým chováním Donalda Trumpa.
Určité chování a kroky amerického prezidenta podle ekonoma „ničí normy“ a zvyšují riziko, že se Spojené státy vydají cestou zemí, jako je Argentina. Patří sem právě různé snahy a tlaky na něčí rezignaci či ovlivňování silových složek státu. To by se nemělo stát novou normou a „jde o velmi vážnou hrozbu“. K tomu dodal, že v kauze Cook nezná všechna fakta, a právě na nich musí závist konečné rozhodnutí. Způsob, jakým je ale nyní jednáno, je podle ekonoma bezprecedentní. „Pokud budeme vnímat regulátory, kteří doposud jednali na základě pravidel a zákonů jako žalobce, může to být zneužíváno i proti lidem ve vedení společností,“ dodal ekonom ke kauze, v níž byla Cook Trumpem obviněna z hypotéčního podvodu a snahu o její odvolání nyní řeší soudy.
Na otázku týkající se Intelu a získání vládního podílu v této společnosti ekonom řekl, že k tomu nemá dost informací. Podle svých slov určitě chápe, že vláda chce vlastnický podíl ve firmě, které pomůže a která byla doposud vedena mizerně. Jenže takový krok nyní přichází s celkovou změnou vládní politiky, kterou ekonom nazval „kapitalismus něco za něco“. Ten stojí v protikladu ke kapitalismu založeném na jasných pravidlech a zákonech.
Podobné „transakce“ tedy podle ekonoma nejsou přínosné, pokud se stanou celkovou politikou vlády. Summers v této souvislosti zmínil „dohody“ s U[.]S[.] Steel či některými právními společnostmi. „Hádám, že až si zjistím všechny detaily transakce s Intelem, najdu tam právě takové rysy, ale nyní nechci soudit. Vláda tu totiž pomáhá společnosti, která nebyla dobře vedená,“ uzavřel ekonom svou úvahu.
Zdroj: Yahoo Finance