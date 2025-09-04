Hledat v komentářích

Jan Bureš: Inflace v srpnu lehce zvolnila na 2,5 %, ČNB však sazby měnit nebude

04.09.2025 10:16
Autor: Jan Bureš, Patria Finance

Inflace v srpnu podle předběžného odhadu lehce zvolnila na 2,5 % z červencových 2,7 % (meziměsíčně ceny vzrostly o 0,1 %). To odpovídá našemu odhadu a je to lehce pod srpnovou prognózou České národní banky, která předpokládala inflaci na 2,7 %.

Meziměsíčně ceny tlumily zejména sezónně levnější potraviny (-0,1 %) a energie (-0,4 %). Odeznívající potravinová inflace současně začíná pozitivně ovlivňovat i meziroční dynamiku inflace. Naopak silné meziměsíční momentum stále vykazují služby, kde se meziroční dynamika cen pohybuje lehce pod 5 %.

V následujících měsících čekáme další lehké zvolnění dynamiky inflace a na konci krátkodobě nárůst zpět nad 2,5 %. Příští rok může být díky nižší potravinové inflaci ve znamení celkově o něco pomalejší inflace – předpokládáme v tuto chvíli, že průměrná inflace v roce 2026 zvolní z letošních 2,4 % na 2,2 %.

Z pohledu ČNB není ovšem problémem celková inflace, ale její struktura. Přetrvávající vysoká inflace ve službách v kombinaci se silným růstem mezd (včerejších 7,8 % za druhý kvartál je zhruba procentní bod nad poslední prognózou) vybízí k opatrnosti. 

1

I proto nově předpokládáme, že ČNB ponechá v dohledné době sazby stabilní na úrovni 3,5 %. Mentálně centrální banka ovšem zůstane určitou dobu nastavena spíše směrem k nižším sazbám – minimálně do konce prvního kvartálu 2026 předpokládáme, že se otázka dalšího snížení sazeb může vracet do hry, zatímco otázka jejich zvýšení zůstane víceméně “mimo hru”.

S revizí našeho výhledu pro pohyb krátkých sazeb také neměníme náš odhad dlouhodobé neutrální sazby (vidíme na 3,25 %), a proto náš odhad pro dlouhodobé tržní sazby (10leté SWAP sazby) posouváme vzhůru jen nepatrně.


