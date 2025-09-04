Rozbřesk: Průměrná mzda roste rychleji, ČNB bude držet sazby stabilní

Průměrná mzda viditelně zrychlila a ve druhém kvartále tohoto roku rostla meziročně o 7,8 % (oproti růstu o 6,7 % z Q1 2025). Reálná mzda díky tom rostla o 5,3 % meziročně - což je z historického pohledu jeden z nejrychlejších růstů.
Růst mezd je rychlejší, než jsme předpokládali jak my (7,1 % y/y), tak i ČNB (6,7 %). Dynamika zrychluje napříč většinou odvětví. Celá řada navíc hlásí dvouciferný růst mezd - ať už jde o stavebnictví (11 %), automotive (10,3 %) a celou řadu služeb včetně oblasti real estate (10,9 %) nebo pohostinství a hoteliérství (10,4 %). Za čelem pelotonu zaostávají vesměs některé mimotržní segmenty jako zdravotní péče (5,6 %) a následně těžební průmysl (4,8 %) a finanční služby (5 %).
Celkově také dál roste zaměstnanost, i když relativně pomalu (+0,4 %) a jde ruku v ruce s mírným nárůstem nezaměstnanosti. Pozitivní zprávou se ukazuje být zejména situace v průmyslu, kde po zhruba šesti letech trvající postupné redukci počtu zaměstnanců vidíme náznaky stabilizace a viditelnou re-akceleraci mzdového růstu v automotive a sektorech na něj navázaných (např. výroba pryžových a plastových výrobků).
I když v dalším průběhu roku pravděpodobně dynamika průměrné mzdy zvolní, za celý rok průměrná mzda asi nakonec poroste rychleji než o 7 % a zaznamená velmi podobné tempo jako v letech 2023 a 2024.
A to může být pro ČNB další důvod k obezřetnosti. Centrální bankéři mají na jedné straně “těžší spaní” ze zvýšené inflace ve službách. Na druhé straně je trápí právě rychlá dynamika mezd. Dlouhodobě ne-inflační tempa růstu mezd by měla odpovídat dynamice produktivity. V případě Česka by se tak měla pohybovat v mantinelech 4-5 %. Současná dynamika mezd proto asi bude silným argumentem, proč už sazby dál nesnižovat a nechat je “zaparkované” delší dobu na úrovni 3,5 %.
*** TRHY ***
Koruna
Česká koruna včera pozitivně ocenila rychlejší dynamiku mezd i zprávu o tom, že Toyota hodlá v Česku investovat přes 17 miliard korun do rozšíření výroby směrem do elektromobility. Měnový pár se posunul do blízkosti 24,40 EUR/CZK. Dnešní den bude patřit prvnímu odhadu srpnové inflace, která by mohla lehce zvolnit z 2,7 na 2,5 % (ČNB předpokládá stabilitu na 2,7 %).
Eurodolar
Dolar zůstal ve středečním obchodování bez výraznějších změn v okolí 1,165 EUR/USD a vyčkává na klíčový páteční impuls z amerického trhu práce (včerejší lehce slabší JOLTS statistika dolaru příliš nepomohla). Dolaru se samozřejmě nelíbí vidina nižších amerických sazeb, na druhé straně euro má problém s rostoucím fiskálním napětím v některých členských zemích (Francie). Na pozadí tak postupně posiluje zlato, které se pohybuje v blízkosti historických maxim.
Akcie
Americké akcie včera posílily, když slabší údaje z trhu práce zvýšily očekávání, že Fed sníží sazby už v září. Index S&P 500 přerušil dvoudenní pokles, zatímco výnosy dluhopisů klesly. Největší zisky zaznamenaly technologické tituly, v čele s Alphabetem, který se vyhnul nucenému prodeji prohlížeče Chrome.
Po vystoupení Powella v Jackson Hole investoři nakupovali americké akcie, zejména malé firmy. Podle Barclays a Federated Hermes je současný pokles příležitostí k nákupu, protože globální růst zůstává silný a sazby pravděpodobně klesnou. HSBC zvýšila výhled pro S&P 500 na 6 500 bodů do konce roku.
Hlavní akciové indexy uzavřely včerejší den následovně: S&P 500 +0,51 %, Nasdaq 100 +0,79 % a Dow Jones -0,05 %.