Rozbřesk: Inflace v srpnu lehce zvolnila na 2,5 %, ČNB však sazby měnit nebude

Inflace v srpnu podle předběžného odhadu lehce zvolnila na 2,5 % z červencových 2,7 % (meziměsíčně ceny vzrostly o 0,1 %). To odpovídá našemu odhadu a je to lehce pod srpnovou prognózou České národní banky, která předpokládala inflaci na 2,7 %.
Meziměsíčně ceny tlumily zejména sezónně levnější potraviny (-0,1 %) a energie (-0,4 %). Odeznívající potravinová inflace současně začíná pozitivně ovlivňovat i meziroční dynamiku inflace. Naopak silné meziměsíční momentum stále vykazují služby, kde se meziroční dynamika cen pohybuje lehce pod 5 %.
V následujících měsících čekáme další lehké zvolnění dynamiky inflace a na konci krátkodobě nárůst zpět nad 2,5 %. Příští rok může být díky nižší potravinové inflaci ve znamení celkově o něco pomalejší inflace – předpokládáme v tuto chvíli, že průměrná inflace v roce 2026 zvolní z letošních 2,4 % na 2,2 %.
Z pohledu ČNB není ovšem problémem celková inflace, ale její struktura. Přetrvávající vysoká inflace ve službách v kombinaci se silným růstem mezd (včerejších 7,8 % za druhý kvartál je zhruba procentní bod nad poslední prognózou) vybízí k opatrnosti.
I proto nově předpokládáme, že ČNB ponechá v dohledné době sazby stabilní na úrovni 3,5 %. Mentálně centrální banka ovšem zůstane určitou dobu nastavena spíše směrem k nižším sazbám – minimálně do konce prvního kvartálu 2026 předpokládáme, že se otázka dalšího snížení sazeb může vracet do hry, zatímco otázka jejich zvýšení zůstane víceméně “mimo hru”.
S revizí našeho výhledu pro pohyb krátkých sazeb také neměníme náš odhad dlouhodobé neutrální sazby (vidíme na 3,25 %), a proto náš odhad pro dlouhodobé tržní sazby (10leté SWAP sazby) posouváme vzhůru jen nepatrně.
TRHY
Koruna
Lehké zvolnění srpnové inflace trhy nijak zásadně nepřekvapilo a měnový pár se drží v okolí 24,45 EUR/CZK. Dnešní maloobchod podle našeho odhadu může lehce zaostat za tržním odhadem (zvolnění na 3,8 % z 4,5 %), i tak ale bude indikovat pokračování robustního růstu spotřeby ve třetím kvartále. Velké překvapení to proto nebude a koruna bude nakonec spíše čekat na reakci eurodolaru na odpolední payrolls.
Eurodolar
Eurodolar vyčkává na hraně 1,17 EUR/USD na dnešní payrolls. Včerejší relativně slabý ADP report a o něco vyšší žádosti o dávky v nezaměstnanosti dolar lehce oslabily. Dnešní souhrnné payrolls očekáváme v okolí přírůstku 50 tisíc zaměstnanců, což by mělo potvrdit sázky na zářijový pokles amerických sazeb a udržet dolar v lehké defenzivě.
Akcie
Při včerejším obchodování sice trhy rostly, ovšem sentiment zůstává uvážlivý. Do centra pozornosti se postupně dostává segment malých firem, který je reprezentován indexem Russel 2000 a ten meziměsíčně posílil o cirka 9 %, oproti tomu index S&P 500 přidal meziměsíčně necelé 4 %. Průmyslový Dow Jones, průměr S&P 500 i technologický Nasdaq vzrostly přibližně o 0,7 %. Mezi výrazné tahouny se zařadila společnost American Eagle Outfitters jejíž akcie vystřelily o více než 30 %. Akcie společnosti Hewlett Packard Enterprise posílily o zhruba 2 %.