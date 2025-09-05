Hledat v komentářích

Trump snížil cla na japonské automobily, ČEZ kupuje distribuční síť od E.ON. AKcie zahájí pozitivně

05.09.2025 8:54
Autor: Redakce, Patria.cz

Evropské akciové trhy směřují k pozitivnímu zahájení pátečního obchodování, futures panevropského indexu Stoxx 50 posiluje o 0,4 %. Obdobně se daří také německému DAX a francouzskému CAC 40, britský FTSE100 pak přidává mírnějších 0,1 %.

