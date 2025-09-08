Hledat v komentářích

Akcie stoupají, dluhopisy jsou v klidu. Týden začíná politikou

Akcie stoupají, dluhopisy jsou v klidu. Týden začíná politikou

08.09.2025 11:03
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Japonská vláda padá. Premiér Išiba oznámil, že odstoupí, což dolehlo na jen, ale na druhou stranu podpořilo japonské akcie. Politická nejistota a tlak opozice na expanzivnější fiskální politiku ale představují riziko hlavně pro státní dluhopisy. O něco podobného se momentálně hraje ve Francii. 

Rozhodne se už během pondělí. Hlasování o opatřeních na nápravu rozpočtu spojila francouzská vláda s hlasováním o důvěře, které pravděpodobně prohraje. Aby měla šanci přežít, musela by se aspoň zdržet značná část opozice, jenže ta unisono hlásí, že vládu nepodrží. Prezident Macron následně pravděpodobně jmenuje nového premiéra a marná snaha konsolidovat rozpočet tak může pokračovat. Fiskální a politický vývoj je jednoznačně negativním faktorem pro dluhopisy, ovšem situace na trhu je před hlasováním klidná. 

Dluhopisy v Evropě, ale i USA, se obchodují jen s malými změnami proti pátku. Akciím se daří. Jejich reakce na páteční americká data byla rozpačitá. Nejdříve překvapily růstem, pak obrátily dolů, ale ztráty ještě do závěru stihly podstatně zmenšit. Dnes se evropské indexy nacházejí v plusu. Slušně roste DAX (+0,7 pct), zatímco ostatní hlavní indexy registrují mírné zisky. Americké futures zatím naznačují start do nového týdne asi 0,3 pct do zeleného. 

Eurodolar postupně navyšuje zisky, za čímž vidíme vliv slabých amerických dat a sílících spekulací, že Fed bude s uvolňováním politiky postupovat agresivněji. Dnes se obchoduje na 1,1730. Zisky vůči dolaru si připisuje také libra či zlato. Ropa stoupá po rozhodnutí OPEC+ o mírnějším navýšení těžby od příštího měsíce.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:02 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3996 0.0459 24.4082 24.3695
CZK/USD 20.8055 -0.0303 20.8375 20.7750
HUF/EUR 392.9745 0.0014 393.3950 392.5770
PLN/EUR 4.2491 -0.0527 4.2553 4.2451
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.3639 0.0603 8.3757 8.3460
JPY/EUR 173.2442 -0.1756 173.9204 173.0647
JPY/USD 147.7080 -0.2633 148.5785 147.4600
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8681 0.1534 0.8685 0.8672
CHF/EUR 0.9336 -0.2548 0.9364 0.9333
NOK/EUR 11.7347 -0.1645 11.7651 11.7239
SEK/EUR 11.0055 -0.0100 11.0153 10.9809
USD/EUR 1.1728 0.1118 1.1743 1.1704
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5191 -0.4717 1.5276 1.5179
CAD/USD 1.3818 -0.0806 1.3845 1.3812
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny




