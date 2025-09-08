Akcie stoupají, dluhopisy jsou v klidu. Týden začíná politikou

Japonská vláda padá. Premiér Išiba oznámil, že odstoupí, což dolehlo na jen, ale na druhou stranu podpořilo japonské akcie. Politická nejistota a tlak opozice na expanzivnější fiskální politiku ale představují riziko hlavně pro státní dluhopisy. O něco podobného se momentálně hraje ve Francii.
Rozhodne se už během pondělí. Hlasování o opatřeních na nápravu rozpočtu spojila francouzská vláda s hlasováním o důvěře, které pravděpodobně prohraje. Aby měla šanci přežít, musela by se aspoň zdržet značná část opozice, jenže ta unisono hlásí, že vládu nepodrží. Prezident Macron následně pravděpodobně jmenuje nového premiéra a marná snaha konsolidovat rozpočet tak může pokračovat. Fiskální a politický vývoj je jednoznačně negativním faktorem pro dluhopisy, ovšem situace na trhu je před hlasováním klidná.
Dluhopisy v Evropě, ale i USA, se obchodují jen s malými změnami proti pátku. Akciím se daří. Jejich reakce na páteční americká data byla rozpačitá. Nejdříve překvapily růstem, pak obrátily dolů, ale ztráty ještě do závěru stihly podstatně zmenšit. Dnes se evropské indexy nacházejí v plusu. Slušně roste DAX (+0,7 pct), zatímco ostatní hlavní indexy registrují mírné zisky. Americké futures zatím naznačují start do nového týdne asi 0,3 pct do zeleného.
Eurodolar postupně navyšuje zisky, za čímž vidíme vliv slabých amerických dat a sílících spekulací, že Fed bude s uvolňováním politiky postupovat agresivněji. Dnes se obchoduje na 1,1730. Zisky vůči dolaru si připisuje také libra či zlato. Ropa stoupá po rozhodnutí OPEC+ o mírnějším navýšení těžby od příštího měsíce.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:02 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3996
|0.0459
|24.4082
|24.3695
|CZK/USD
|20.8055
|-0.0303
|20.8375
|20.7750
|HUF/EUR
|392.9745
|0.0014
|393.3950
|392.5770
|PLN/EUR
|4.2491
|-0.0527
|4.2553
|4.2451
|CNY/EUR
|8.3639
|0.0603
|8.3757
|8.3460
|JPY/EUR
|173.2442
|-0.1756
|173.9204
|173.0647
|JPY/USD
|147.7080
|-0.2633
|148.5785
|147.4600
|GBP/EUR
|0.8681
|0.1534
|0.8685
|0.8672
|CHF/EUR
|0.9336
|-0.2548
|0.9364
|0.9333
|NOK/EUR
|11.7347
|-0.1645
|11.7651
|11.7239
|SEK/EUR
|11.0055
|-0.0100
|11.0153
|10.9809
| USD/EUR
|1.1728
|0.1118
|1.1743
|1.1704
|AUD/USD
|1.5191
|-0.4717
|1.5276
|1.5179
|CAD/USD
|1.3818
|-0.0806
|1.3845
|1.3812