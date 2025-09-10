Výsledky KARO, masivní škrty v Novo Nordisk a novinky od Applu. Futures jsou v zeleném

KARO Leather hlásí rekordní výsledky a chystá navýšení free float. Novo Nordisk propouští tisíce zaměstnanců v rámci restrukturalizace a snižuje výhled zisku. představil novou generaci svých zařízení, včetně revolučních funkcí. Francii čekají masivní protesty kvůli politické krizi. Donald Trump vyzývá EU k zavedení cel na zboží z Indie a Číny a zároveň podepisuje memorandum, které zpřísní pravidla pro reklamu na léčiva.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,4 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX +0,5 %.
KARO Leather zveřejnila výsledky hospodaření za druhé čtvrtletí a první pololetí roku 2025. Tržby za 2Q vzrostly meziročně o 26 % na 72,2 mil. CZK a provozní zisk EBITDA dosáhl 38,9 mil. CZK, což představuje meziroční růst o 160 %. EBITDA marže se tak vyšplhala na 53,88 %. KARO Leather chce navýšit free float až na 70 %. Navýšení free float proběhne skrze umístění až 960 tis. ks stávajících akcií na trh, kdy záměr je transakci realizovat ve středu 10. září během standardního obchodování za aktuální tržní cenu. Prodávajícími budou (prostřednictvím svých společností) majoritní akcionáři Jakub Hemerka a Pavel Klvaňa, kteří vloni pomocí kapitalizace nebankovních úvěrů převzali veškeré nebankovní půjčky společnosti, a jejich významnou část z výtěžku plánovaného prodeje splatí. Akcie z velké části koupí předem vybraní kvalifikovaní investoři – investiční a penzijní fondy (min. 5 institucí) a několik významných privátních investorů. Nejedná se o nový úpis akcií, ani o veřejnou nabídku nebo o ředění akcionářů. Společnost očekává, že transakce bude úspěšně a plně realizována během jednoho dne a další „blokové prodeje“ již neproběhnou. Zakladatelé budou dále ovládat 30% podíl skupiny KARO Leather. KARO také plánuje přechod na hlavní trh Prime Market pražské burzy v lednu 2026.
Novo Nordisk propustí 9 000 zaměstnanců po celém světě a potřetí v tomto roce snížil svůj výhled zisku. Do konce roku 2026 chce prostřednictvím těchto škrtů, které se dotknou 11 % jeho pracovní síly, včetně 5 000 pracovních míst v Dánsku, ušetřit 8 miliard dánských korun. Očekává růst provozního zisku v roce 2025 mezi 4 % až 10 % při konstantních směnných kurzech. V únoru přitom předpokládala růst až 27 %. Firma se podle prohlášení rozhodla pro transformaci celého podniku, jejímž cílem je zjednodušit organizaci, zrychlit rozhodování a přesunout zdroje směrem k růstovým příležitostem v oblasti diabetu a obezity.
Apple představil novou verzi chytrého telefonu iPhone 17, včetně očekávané velmi tenké verze Air. Přístroj stojí na nových třínanometrových čipech A19, uvedla agentura Reuters. Kromě toho představil novou verzi svých bezdrátových sluchátek AirPods Pro a jedenáctou sérii chytrých hodinek Watch. Sluchátka AirPods Pro 3 budou disponovat funkcí překladu jazyků v reálném čase. Chytré hodinky pak budou sledovat krevní tlak svého uživatele. Varianta iPhone Air má ve Spojených státech doporučenou cenu od 999 dolarů (20.760 Kč). Akcie společnosti krátce po 21:00 SELČ odepisovaly zhruba 1,6 procenta, což agentura Reuters dávala do souvislosti právě s oznámením cen nových produktů.
Francii dnes čekají protesty hnutí Bloquons tout (Blokujme všechno), které mají vyjádřit nesouhlas s navrhovanými úspornými opatřeními, vysokými životními náklady a nerovnostmi ve společnosti. Očekává se přerušení provozu mnoha firem a zablokování klíčových dopravních uzlů po celé zemi. Podle agentur AFP a Reuters protestující nemají žádné jasné vedení, což ztěžuje předvídání vývoje demonstrací. Protesty přicházejí v době, kdy Francie po pádu Bayrouovy vlády čelí rozsáhlé politické krizi. Francouzský prezident Emmanuel Macron v úterý večer jmenoval novým premiérem současného ministra obrany Sébastiana Lecornua, který bude muset hledat způsob, jak bez jasné parlamentní většiny prosadit rozpočet na příští rok. Další protesty a stávky svolali zástupci francouzských odborových svazů na 18. září.
Americký prezident Donald Trump vyzval Evropskou unii, aby zavedla vysoká cla ve výši 50 až 100 procent na zboží z Indie a Číny jako součást tlaku na Rusko k ukončení války na Ukrajině. Píší to dnes s odkazem na diplomatické zdroje agentury AFP a deník Financial Times. Podle Trumpa by Spojené státy udělaly totéž. Indii a Čínu Trump považuje za zdroje financování války na Ukrajině kvůli nákupům velkých objemů ruské ropy. Spojené státy by udělaly podobný krok, pokud Brusel dá najevo, že zavedení cel schválí, uvedl podle AFP Trump.
Spojené státy oznámily zásah proti reklamě na léčiva v televizi a na sociálních sítích, což může narušit miliardové roční výdaje na reklamu. Prezident Donald Trump podepsal memorandum, které vyzývá federální zdravotnické agentury, aby donutily farmaceutické firmy zveřejňovat více informací o vedlejších účincích svých léků v reklamách. Zvláštní pozornost bude věnována influencerům a telemedicínským firmám, které propagují léky bez odpovídajících informací o rizicích. Administrativa chce také uzavřít regulační „díru“, která umožňovala firmám odkazovat na webové stránky místo uvedení všech vedlejších účinků přímo v reklamě.