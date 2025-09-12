Hledat v komentářích

Detail - články  
Zlato na rekordu, OpenAI mění strukturu a NATO reaguje na ruské drony. Futures jsou v zeleném

Zlato na rekordu, OpenAI mění strukturu a NATO reaguje na ruské drony. Futures jsou v zeleném

12.09.2025 8:52
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Cena zlata dosáhla historického maxima, mj. kvůli obavám z vývoje v USA pod prezidentem Trumpem, který čelí kritice kvůli rostoucí nezaměstnanosti. NATO reaguje na ruskou provokaci v Polsku, zatímco Brazílie odsoudila bývalého prezidenta Bolsonara za pokus o převrat. OpenAI a Nvidia plánují miliardové investice do britské infrastruktury a Evropská centrální banka zůstává opatrná ohledně úrokových sazeb. V Česku se Andrej Babiš vyjádřil k možné budoucnosti ČEZu. Futures jsou v zeleném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,1 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX +0,2 %.

Andrej Babiš, předseda strany ANO, která vede v předvolebních průzkumech, řekl, že „nikde není psáno, že by vláda ANO odkoupila akcie ČEZu za jakoukoli cenu“. Řekl to v reakci na otázku, zda volební program ANO ovlivňuje cenu akcií.

Cena zlata překonala svůj historický rekord z roku 1980, a to nejen nominálně, ale i reálně – tedy po očištění o inflaci. V úterý dosáhla nového maxima 3 674,27 dolarů za trojskou unci, což je více než tehdejších 850 dolarů v roce 1980. Za prudkým růstem stojí obavy z ekonomického vývoje USA pod vedením prezidenta Trumpa, včetně nejistoty ohledně nezávislosti centrální banky (Fed), spolehlivosti ekonomických dat a dopadů obchodních válek, očekávání snížení úrokových sazeb, které zvyšuje atraktivitu zlata (protože nenese úrok), nákupy centrálních bank, zejména těch, které se snaží snížit závislost na dolaru (například Čína, Turecko, ale i ČNB) a samozřejmě geopolitická nejistota a rostoucí inflace. Zlato letos už vytvořilo více než 30 rekordů a analytici nevylučují, že se jeho cena může přiblížit až k hranici 4 000 dolarů za unci.

Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA v minulém týdnu vzrostl o 27 000 na celkových 263 000, což je nejvyšší hodnota od října 2021. Trh očekával jen 235 000 žádostí, takže skutečný výsledek byl výrazně horší. Tato čísla jsou tak dalším signálem zhoršující se ekonomické situace pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. Kromě nezaměstnanosti se zhoršuje i výroba, inflace a důvěra spotřebitelů.

Po zveřejnění slabých údajů o zaměstnanosti v červenci (pouze 73 000 nových pracovních míst) Trump propustil Eriku McEntarfer, šéfku Bureau of Labor Statistics, kterou jmenoval Biden. Obvinil ji z politické manipulace dat, i když pro to neposkytl žádné důkazy. Nahradil ji loajálním úředníkem Williamem Wiatrowskim. Nové revize statistik ukázaly, že v posledním roce Bidenovy vlády byly údaje o růstu zaměstnanosti nadhodnoceny – některé měsíce byly zpětně upraveny o stovky tisíc míst dolů.

Americký prezident Donald Trump uvedl, že průnik ruských dronů do polského vzdušného prostoru mohl být omyl. Zároveň ale vyjádřil znepokojení nad incidentem, který vyvolal obavy ve Varšavě i mezi dalšími členy NATO. Polsko zaznamenalo 19 narušení vzdušného prostoru, přičemž část dronů přiletěla z Běloruska. Evropské státy se obávají, že šlo o záměrnou provokaci před společným vojenským cvičením Ruska a Běloruska a NATO se připravuje na vojenskou obrannou odpověď. Cílem je posílit odstrašení podél východní hranice aliance. Zároveň se chystá i politická reakce, protože většina západních představitelů věří, že šlo o úmyslný akt ze strany Kremlu. Ve čtvrtek Polsko požádalo spojence o dodatečné systémy protivzdušné obrany a technologie proti dronům. Německo rozšíří letecký dohled nad Polskem a posílí podporu Ukrajině. A zároveň se pracuje na 19. balíčku sankcí proti Rusku.

Brazilský nejvyšší soud odsoudil bývalého prezidenta Jaira Bolsonara k 27 letům a třem měsícům vězení za to, že po prohře ve volbách v roce 2022 plánoval státní převrat. Soud při rozhodování zohlednil i jeho věk – je mu 70 let. Bolsonaro je prvním bývalým prezidentem Brazílie, který byl odsouzen za útok na demokracii. V současnosti je v domácím vězení a jeho právníci se proti rozsudku odvolají.

Společnost OpenAI podniká kroky k tomu, aby se přetvořila v tradičnější ziskovou firmu. Součástí plánu je, že její nezisková mateřská firma by získala akciový podíl v hodnotě nejméně 100 miliard dolarů. Startup už několik měsíců jedná se svým hlavním akcionářem Microsoftem o změně vzájemného vztahu. Microsoft rovněž hraje klíčovou roli v restrukturalizaci OpenAI.

Vedoucí představitelé OpenAI a Nvidia údajně plánují vyjádřit podporu miliardovým investicím do datových center ve Velké Británii, až příští týden navštíví zemi, tj. ve stejnou dobu jako americký prezident Donald Trump.

Člen Rady guvernérů Evropské centrální banky Christodoulos Patsalides uvedl, že v tuto chvíli není potřeba dál snižovat úrokové sazby, protože inflace se blíží cílové hodnotě. ECB ale zůstává opatrná, sleduje rizika růstu inflace a je připravena reagovat, pokud by došlo k výraznému ekonomickému otřesu.

 

